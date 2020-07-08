ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Болгария. Вторая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
Словения. Вторая лига 2019/2020
Словения. Первая лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-07-08
2019-08-09
2019-08-10
2019-08-11
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-19
2019-08-23
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-27
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-21
2019-12-22
2019-12-26
2019-12-27
2019-12-28
2019-12-29
2020-01-01
2020-01-02
2020-01-10
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-21
2020-01-22
2020-01-23
2020-01-29
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-14
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-19
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-24
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-09
2020-06-17
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-17
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-26
Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
Вест Хэм - Бернли
Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Ньюкасл Юнайтед

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 1.09 12.50 39.00
Fonbet 1.05 19.00 29.00
Мелбет 1.12 10.40 23.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голы
Жезус Габриэл
ассистент Сильва Давид 		1:0 10’
Марез Рияд
ассистент Де Брюйне Кевин 		2:0 21’
Фернандес Федерико 3:0(А) 58’
Сильва Давид 4:0 65’
Стерлинг Рахим
ассистент Сильва Давид 		5:0 90+1’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Уокер Кайл Канселу Жоау 46’
Гюндоган Илкай Родри 46’
Силва Бернарду Фоден Фил 61’
Стерлинг Рахим Жезус Габриэл 62’
66’ Манкильо Хавьер Лазаро Валентино
66’ Гейл Дуайт Жоэлинтон
67’ Лонгстафф Мэттью Шелви Джонджо
Дойл Томас Марез Рияд 75’
84’ Атсу Кристиан Ритчи Мэтт
84’ Муто Йосинори Крафт Эмиль
Статистика
 23 Удары по воротам 6
9 Удары в створ 1
12 Фолы 7
8 Угловые 1
2 Офсайды 0
74% Владение мячом 26%
1 Cэйвы 5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK
09 июля в 09:04, ред.
че то странное происходит с Сити, будто они специально сезон сливают, то громят соперника, то непонятно каким образом проигрывают, при этом еще забили больше голов чем чемпионский Ливерпуль.

PS интересно что будет если Ньюкасл купит принц, в обратку увидим пятерку.......
112910415
112910415
09 июля в 07:15
спортивная ярость не по адресу пришлась ..
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
08 июля в 23:43
Неплохо МС отомстили Ньюкаслу за поражение от Соттона.
Parma1972
Parma1972
08 июля в 22:32
Знатно порезвились горожане,прям жаль Ньюкасл
da da da
da da da
08 июля в 22:07
немного разозлился Сити после игры с Саутгемтоном,включись процентов на 40 и 4-0 налегке.
da da da
da da da ответ azkan (раскрыть)
08 июля в 22:06
ну что,поставил?ха-ха)
kotmyshka
kotmyshka
08 июля в 22:05
поиздевались
dimagas2
dimagas2
08 июля в 22:05, ред.
Эта игра не интересна,вот зато как клинки закрутили интригу за попадание в еврокубки.
Igo0rek
Igo0rek
08 июля в 21:58
Не напрягаясь)
sihafazatron
sihafazatron
08 июля в 21:55
обычная тренировка мс) поскорей бы уже матчи на кубок, ну и лч конечно же! хочется зарубы))
beefs
beefs
08 июля в 21:54
отвели душу над маленькими...
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 21:54
значит правильно прокачали)))))))))
Bom Bom
Bom Bom
08 июля в 21:34
Поработали над реализацией!
волгодон 2
волгодон 2
08 июля в 21:27
внепланово раззабивались
azkan
azkan
07 июля в 22:11
На немотивированный Ньюкасл поставить чтоля? Уж больно кэф хорош.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100