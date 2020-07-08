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5 : 0
завершен
08 июля 2020, 20:00
среда
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Стадион Этихад Стэдиум (Манчестер)
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Жезус Габриэл
ассистент Сильва Давид
|1:0
|10’
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Марез Рияд
ассистент Де Брюйне Кевин
|2:0
|21’
|Фернандес Федерико
|3:0(А)
|58’
|Сильва Давид
|4:0
|65’
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Стерлинг Рахим
ассистент Сильва Давид
|5:0
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Уокер Кайл
|Канселу Жоау
|46’
|Гюндоган Илкай
|Родри
|46’
|Силва Бернарду
|Фоден Фил
|61’
|Стерлинг Рахим
|Жезус Габриэл
|62’
|66’
|Манкильо Хавьер
|Лазаро Валентино
|66’
|Гейл Дуайт
|Жоэлинтон
|67’
|Лонгстафф Мэттью
|Шелви Джонджо
|Дойл Томас
|Марез Рияд
|75’
|84’
|Атсу Кристиан
|Ритчи Мэтт
|84’
|Муто Йосинори
|Крафт Эмиль
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|23
|Удары по воротам
|6
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|9
|Удары в створ
|1
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|12
|Фолы
|7
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|8
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|0
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|74%
|Владение мячом
|26%
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|1
|Cэйвы
|5
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PS интересно что будет если Ньюкасл купит принц, в обратку увидим пятерку.......
PS интересно что будет если Ньюкасл купит принц, в обратку увидим пятерку.......