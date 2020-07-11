|Шеффилд Юнайтед
|3:0
|Челси
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3 : 0
завершен
11 июля 2020, 19:30
суббота
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Стадион Бремэлл Лейн (Шеффилд)
|МакГолдрик Дэвид
|1:0
|18’
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МакБарни Оливер
ассистент Стивенс Энда
|2:0
|33’
|МакГолдрик Дэвид
|3:0
|77’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Рюдигер Антонио
|Кристенсен Андреас
|46’
|Алонсо Маркос
|Маунт Мэйсон
|Лундстрем Джон
|Берге Сандер
|63’
|Муссе Лис
|МакБарни Оливер
|63’
|66’
|Жиру Оливье
|Пулишич Кристиан
|Ягелка Фил
|Бэшем Крис
|68’
|75’
|Хадсон-Одои Каллум
|Джеймс Рис
|78’
|Лофтус-Чик Рубен
|Баркли Росс
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|9
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|6
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|4
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|0
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|24%
|Владение мячом
|76%
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|4
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|0
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Спонсорский контрак не позволяет пропускать другое кол-во голов.
Спонсорский контрак не позволяет пропускать другое кол-во голов.
Ман Юнайтед могут быть довольны таким результатом, хотя для начала им стоит победить Святых.
Ман Юнайтед могут быть довольны таким результатом, хотя для начала им стоит победить Святых.