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Шеффилд Юнайтед - Челси
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Норвич Сити - Вест Хэм
Ливерпуль - Бернли
Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед против Челси

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Голы
МакГолдрик Дэвид 1:0 18’
МакБарни Оливер
ассистент Стивенс Энда 		2:0 33’
МакГолдрик Дэвид 3:0 77’
Наказания
Бэлдок Джордж 3’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Рюдигер Антонио Кристенсен Андреас
46’ Алонсо Маркос Маунт Мэйсон
Лундстрем Джон Берге Сандер 63’
Муссе Лис МакБарни Оливер 63’
66’ Жиру Оливье Пулишич Кристиан
Ягелка Фил Бэшем Крис 68’
75’ Хадсон-Одои Каллум Джеймс Рис
78’ Лофтус-Чик Рубен Баркли Росс
Статистика
 9 Удары по воротам 15
4 Удары в створ 4
8 Фолы 6
4 Угловые 6
1 Офсайды 0
24% Владение мячом 76%
4 Cэйвы 1
1 Предупреждения 0
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Все комментарии
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Камелошка (раскрыть)
12 июля в 17:38
Князь, это твой очередной аккаунт? Не надоело заниматься клоноводством?
Камелошка
Камелошка ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
12 июля в 16:34
Аталанта эта чёрна-синия подделка. Только Интер велик и магуч. В паследнем туре мы камня на камне от самазванцев не оставим.
Камелошка
Камелошка ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
12 июля в 16:33
Лэмпард не джеррард, он найдёт управу на тваих фрицев.
Камелошка
Камелошка ответ WAZZAAP (раскрыть)
12 июля в 16:33
    The Frei
    The Frei ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    12 июля в 15:38
    Нет, больше 3х не получат... И меньше тоже.

    Спонсорский контрак не позволяет пропускать другое кол-во голов.
    galem72
    galem72
    12 июля в 10:16
    Неожиданно и очень приятно!
    DXTK
    DXTK
    12 июля в 09:47
    Шеффилд в этом году прекрасен, челси получил знатную трепку.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер
    12 июля в 09:04
    Походу синие получат 0:5 в Мюнхене
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Камелошка (раскрыть)
    12 июля в 09:03
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      12 июля в 00:59, ред.
      Неожиданно, хотя предполагал, что Клинки могут дать бой Челси, но не 0-3, фанаты
      Ман Юнайтед могут быть довольны таким результатом, хотя для начала им стоит победить Святых.
      SHEFFIELD UNITED
      SHEFFIELD UNITED
      11 июля в 23:01
      Молодцы! Молодцы! Молодцы!
      311
      311
      11 июля в 22:51
      Мда, ну и позорище, и это от новичка АПЛ!)
      311
      311
      11 июля в 22:51
      Опять что ли кепка провожал в ворота всё, что летит?
      Я тут был..
      Я тут был..
      11 июля в 22:29
        WAZZAAP
        WAZZAAP
        11 июля в 22:22
        Челси силен базару нет! Баварию вынесут скриньте!
        marvel777
        marvel777
        11 июля в 22:21
        хе хе
        zsb1961
        zsb1961
        11 июля в 22:18
        Шеффилд с победой!
        WAZZAAP
        WAZZAAP ответ Камелошка (раскрыть)
        11 июля в 22:15
        В честь Милана!
        Камелошка
        Камелошка
        11 июля в 21:48
        А МЮ тут как тут.
        Камелошка
        Камелошка ответ ЮHBА (раскрыть)
        11 июля в 21:48
        а четыри мяча на Этихаде в честь каво?
        Камелошка
        Камелошка
        11 июля в 21:47
        А дальше немецкае порна
        lobsterdam
        lobsterdam
        11 июля в 21:43
        пенсионеры вставную челюсть потеряли, вот и грызть было нечем...
        Gahi
        Gahi
        11 июля в 21:43
        Очень странный итог. Шеффилд Юнайтед с заслуженной победой, ваши проникаюшие клинки могут вывести Вас в еврокубки. Удачи
        Hoyar
        Hoyar
        11 июля в 21:41
        Как так, надеюсь Челси не отдаст место ЛЧ.
        112910415
        112910415
        11 июля в 21:36
        Случилось невозможное
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе
        11 июля в 21:36
        Манкам на смех.
        ceret
        ceret
        11 июля в 21:34, ред.
        Такими темпами без лч останемся . Купите норм защитника и вратаря
        VAN ARM
        VAN ARM
        11 июля в 21:34
        как же так френки?)))
        ЮHBА
        ЮHBА
        11 июля в 21:28
        Очередные 3 мяча в честь спонсора?)
        dimagas2
        dimagas2
        11 июля в 21:28
        Без шансов сегодня,клинки молодцы.По моему опаснее удара Джеймаса минуте на 40-й ничего так и не дали сотворить.
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