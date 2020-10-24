В 22 Дюпин Юрий Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 94

З 4 Бегич Сильвие Фолов заработано: 2 Выносы: 8 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 94

З 77 Самошников Илья Отборы: 6 Перехваты: 6 Выносы: 5 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

З 2 Старфельт Карл Перехваты: 5 Выносы: 8 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 94

З 5 Уремович Филип Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

П 87 Бакаев Солтмурад Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 7 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 79

П 8 Йевтич Дарко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 85

П 21 Кварацхелия Хвича Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 93

П 6 Хван Ин Бом Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 94

П 20 Шатов Олег Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 94

Н 9 Деспотович Джордже Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 23 Коновалов Иван

З 31 Зотов Георгий Минут сыграно: 1

П 12 Зуев Александр Перехваты: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 15

П 15 Тарасов Дмитрий Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

Н 19 Игнатьев Иван

Н 13 Климов Кирилл