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1 : 2
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 20847
Телетрансляция: Матч Премьер
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Ерохин Александр
ассистент Дуглас Сантос
|1:0
|26’
|43’
|1:1
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Деспотович Джордже
ассистент Бакаев Солтмурад
|69’
|1:2
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Йевтич Дарко
ассистент Бакаев Солтмурад
|25’
|Уремович Филип
|Кузяев Далер
|87’
|Ракицкий Ярослав
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кузяев Далер
|Оздоев Магомед
|70’
|Сутормин Алексей
|Дриусси Себастьян
|71’
|Круговой Данил
|Барриос Вильмар
|71’
|79’
|Зуев Александр
|Бакаев Солтмурад
|Мостовой Андрей
|Вендел
|81’
|85’
|Тарасов Дмитрий
|Йевтич Дарко
|90+3’
|Зотов Георгий
|Кварацхелия Хвича
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|8
|Удары по воротам
|9
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|2
|Удары в створ
|2
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|13
|Фолы
|5
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|4
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|1
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|0
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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