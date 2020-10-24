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Зенит - Рубин
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Рубин

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) Рубин
Зенит
Рубин
1 : 2
завершен
сегодня, 16:30
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 12 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 20847
Телетрансляция: Матч Премьер
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    Голы
    Ерохин Александр
    ассистент Дуглас Сантос     		1:0 26’
    43’ 1:1 Деспотович Джордже
    ассистент Бакаев Солтмурад
    69’ 1:2 Йевтич Дарко
    ассистент Бакаев Солтмурад
    Наказания
    25’ Уремович Филип
    Кузяев Далер 87’
    Ракицкий Ярослав 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кузяев Далер Оздоев Магомед 70’
    Сутормин Алексей Дриусси Себастьян 71’
    Круговой Данил Барриос Вильмар 71’
    79’ Зуев Александр Бакаев Солтмурад
    Мостовой Андрей Вендел 81’
    85’ Тарасов Дмитрий Йевтич Дарко
    90+3’ Зотов Георгий Кварацхелия Хвича
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 9
    		2 Удары в створ 2
    		13 Фолы 5
    		4 Угловые 1
    		4 Офсайды 1
    		65% Владение мячом 35%
    		0 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    сегодня в 19:44
    извините. но там в рубине специалист в разы умней чем в зените. и опытней.
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 19:41
    АЛЁОО Илья где ты. Отмечаете победу. Много не пей. Атаманом станешь. 🤣.КАЗАНЬ С ПОБЕДОЙ.
    fczpkossidspb
    fczpkossidspb
    сегодня в 19:37
    Рубин в театралку!
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 19:35
      n272nm
      n272nm
      сегодня в 19:35
      Не понятно, почему забив гол Зенит бросил играть. Рубин выиграл по делу. На мой взгляд, Семаку пора готовится на выход. У него прекрасный подбор игроков, но команда не играет так, как должна играть. Это явно проблема тренера.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      сегодня в 19:32
        kostjan 58
        kostjan 58 ответ protest58us (раскрыть)
        сегодня в 19:31
        к этому можно добавить что питерских воспитанников там нет..а то что есть играют просто за бабки..в этом и беда..)))
        ekliziast
        ekliziast ответ Rick Strong (раскрыть)
        сегодня в 19:29
          ekliziast
          ekliziast
          сегодня в 19:24
          Не помогли дереву усы , срочно сбривай.
          protest58us
          protest58us ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
          сегодня в 19:23
          Просто все силы на Химки оставили, потому что в Дортмунде мало что светит.
          protest58us
          protest58us
          сегодня в 19:22
          Семак АУТ, большинство людей которые сейчас болеют за Зенит, начали болеть в нулевые года и раньше, то есть тогда когда Зенит не все выигрывал но играл классно( кубок УЕФА следствие развития как раз той команды что была в 05 и 06 годах) так же был некоторый приток фан базы во времена ХалкоВитселя, а почему? собственно потому что было за что переживать и было то на что можно было посмотреть, а что мы видим сейчас? Пешехода Дзюбу, в которого надо попадать так как это делал Халк, Азмуна бегунка реализующего один момент из пяти, креативщика Дриусси который с 10 метров по воротам попасть не может, 40 миллионного Малкома который либо с травмой либо не в форме, на фланге Караваев который и пальца на ноге Анюкова не стОит,в центре Ерохин/Оздоев/Кузяев которые могут что то показать в матчах с командами уровня Тамбова и то даже там все не так просто складывается, ах да у тех ребят очень высокая точность передач......назад......есть еще Сутормин....тот еще кудесник мяча...тут фаны разных клубов говорят какой плохой Зенит, купил его за 50 тыс рублей....по моему это его трансферная стоимость и есть...лучше новый айфон купить чем двух Суторминых...
          kukuruzonax
          kukuruzonax ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
          сегодня в 19:21
          ну а как ещё-то?))
          sten312
          sten312
          сегодня в 19:20
          Зенит своей работой с судьями и перекупкой талантливых игроков повторяет путь спартака 90-х.
          Ironigor
          Ironigor
          сегодня в 19:19
          ГАЗЗЕНИТПРОМ НАРОДНОЕ .... !!! ВСЕ ФАНТАЗИИ ПРОДОЛЖИТЬ ЗА ВАМИ .
          stachel
          stachel
          сегодня в 19:17
          Снова как с брюгге играли по уфимски и проиграли снова по делу. Зенит играет не в современный футбол, медленный, не агрессивный, без прессинга, подборов, перехватов и единоборств. Так играла семаковская уфа, только с другим побром игроков. Семак упорно строил в питере уфу и можно его поздравить. Построил. Надеюсь, зимой придёт наконец в команду тренер, который будет смотреть на Артема без суеверного благоговения. И который будет ставить в зените современную игру. Быструю, резкую, агрессивную. С разными схемами, с прессингом и перехватами. Игра, которую поставил наконец физрук уже не дает результата даже в РПЛ, а в ЕК она сначала была бесперспективной.
          Юрий Сенатов 1
          Юрий Сенатов 1
          сегодня в 19:15, ред.
          После проигрыша " Брюгге " подумали - отыграемся на "Рубине". Горящие глаза, решительные лица, хорошее движение и заряженность на борьбу ( естественно - в предыдущем матче отдохнули; а может специально проиграли бельгийцам, чтобы быть свежее в матче с клубом из Казани ? ). Не отыгрались. И это хорошо, потому что в футболе, как и жизни, случайности хотя и бывают, но очень редко. Второе поражение подряд - закономерность, приятная и желанная для соперников и их болельщиков.
          suiw
          suiw
          сегодня в 19:14
          Содержат Зенит за счёт всего народа, повышают цены на газ внутри страны, чтобы Зенит содержать и судей мотивировать, а толку ноль
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          сегодня в 19:12
          Семак гудьбай!
          miks rubin
          miks rubin ответ oFANATo (раскрыть)
          сегодня в 19:11, ред.
          Так это же проблема не только Зенита. Так везде и во всем. На всех уровнях и исполнительной, и законодательной власти. Везде используется админресурс в личных целях. А мы им только помогаем тем, что разделяемся по каким-то признакам и кричим друг на друга по поводу и без. Болельщики разных команд спорят друг с другом. А что это меняет??? Если бы объединялись и боролись с беспределом, то только тогда можно было бы рассчитывать на качественные изменения. Каждый на своем месте может менять мир к лучшему. И болельщики могут влиять на то, что происходит в футболе. Но есть ли те, кто действительно этого хочет? И главное, много ли тех, кто готов что-то для этого делать?
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          сегодня в 19:11
          Похоже Слукцур купил евреев.
          Верг
          Верг
          сегодня в 19:06, ред.
          Глянул статистику у рубина 9 (2) против 7 (1) по ударам и 2 штанги, одно или два нарушения правил, один угловой, у зенита много нарушений и оффсайдов, но больше владения 65 на 35. XG у рубина должен быть бешеный
          AmIIIeR89
          AmIIIeR89 ответ miks rubin (раскрыть)
          сегодня в 19:04
          Мб потому что Зенит уже вывел из себя всех болельщиков всех клубов своим наглым, беспардонным поведением, своими махинациями, швыряниями газовыми долларами и т.д и т.п.?
          iri13
          iri13
          сегодня в 19:03
          Да устали они играть с МАЯ без перерыва и выигрывать..привыкли к хорошему, теперь ГТ виноват..а то, что ему толком никого не купили, да и свободы действий, похоже, маловато..все предсказуемо..жаль, что спад на ЛЧ пришелся, теперь на всех углах праздник и в утюгах хула..ничего, придется потерпеть, но Зенит и не такое видел, прорвемся!
          oFANATo
          oFANATo ответ miks rubin (раскрыть)
          сегодня в 19:02
          Странно что ты не знаешь, что зенит заслужил такой негатив от болельщиков всей страны.За тот беспредел который творит в РПЛ, за свои фарм клубы, за админресурс, за прогазпромовских судей.
          ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
          ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
          сегодня в 19:01
          Ждем шляпу и Орлова
          Oleg1956
          Oleg1956
          сегодня в 19:01
          Вот это даа. Концовку не видел но по моему Рубин не стушевался и играл совсем не плохо даже можно сказать заслубили. Удачи.
          Расул Манаев
          Расул Манаев ответ Rick Strong (раскрыть)
          сегодня в 19:01
          Про великий клуб погорячился, скорее богатый клуб
          Project Pandora
          Project Pandora ответ miks rubin (раскрыть)
          сегодня в 19:00
          посыл ясен, но слишком много сослагательных моментов. Зенит не любят потому, что сейчас это "обитель зла", из-за которых наш футбол в .аднице. Людей это злит и не их в этом вина. Не на пустом месте такое отношение. Я сам из Питера, но этих кривоногих на дух не переношу, как позорящих лицо города.
          Gloomy59
          Gloomy59
          сегодня в 18:59
          Самое великое ТТД футболиста Дзюба - это 59 минута, вбрасывание из-за боковой линии!
          ВОТ ОНО ДОСТИЖЕНИЕ ВЕЛИКОГО ФУТБОЛИСТА И ЕГО ТРЕНЕРА!!!!!!!
          ДАВАЙ И ДАЛЬШЕ ТАК!
          СЕМАКУ СОВЕТ - ПЕРЕЧИТАЙ ИНТЕРВЬЮ Г.С. ОРЛОВА!!!!!!
          Алексей Соломонов
          Алексей Соломонов
          сегодня в 18:58
          Рубин - Семаковцы 2-1 :) Пока Зенит не решит проблемную позицию гл.тренера клуба то не только в Европе его позор ожидает но и в РПЛ где с этим составом игроки и без тренера нынешнего лучше сыграют )
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