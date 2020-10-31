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2 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|Вилькер Анхель
|1:0
|66’
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Сильва Исмаэл
ассистент Полярус Артем
|2:0
|82’
|37’
|Рамирес Кристиан
|Сильва Исмаэл
|45’
|52’
|Литвинов Вячеслав
|55’
|Кайо Пантелеао
|73’
|Газинский Юрий
|Нижич Зоран
|88’
|90+4’
|Камболов Руслан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Полярус Артем
|Харин Евгений
|46’
|56’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Сперцян Эдуард
|64’
|Кутовой Максим
|Берг Маркус
|Садулаев Лечи
|Мелкадзе Георгий
|66’
|Швец Антон
|Ильин Владимир
|76’
|Быстров Марат
|Бериша Бернард
|77’
|79’
|Камболов Руслан
|Газинский Юрий
|79’
|Сабуа Леон
|Рамирес Кристиан
|Иванов Олег
|Сильва Исмаэл
|90’
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|11
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|2
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|20
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|2
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|5
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Это не попадание в яму или в шторм...
Это тупик того образа Краснодара, который создали...
Болельщиков Ахмата с трудовой и заслуженной победой!
Это не попадание в яму или в шторм...
Это тупик того образа Краснодара, который создали...
Болельщиков Ахмата с трудовой и заслуженной победой!