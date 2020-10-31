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Ахмат - Краснодар
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Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат против Краснодар

Ахмат Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) 2:0 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Ахмат
Краснодар
2 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 13 тур
Стадион Ахмат-Арена (Грозный)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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    Голы
    Вилькер Анхель 1:0 66’
    Сильва Исмаэл
    ассистент Полярус Артем     		2:0 82’
    Наказания
    37’ Рамирес Кристиан
    Сильва Исмаэл 45’
    52’ Литвинов Вячеслав
    55’ Кайо Пантелеао
    73’ Газинский Юрий
    Нижич Зоран 88’
    90+4’ Камболов Руслан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Полярус Артем Харин Евгений 46’
    56’ Сулейманов Магомед-Шапи Сперцян Эдуард
    64’ Кутовой Максим Берг Маркус
    Садулаев Лечи Мелкадзе Георгий 66’
    Швец Антон Ильин Владимир 76’
    Быстров Марат Бериша Бернард 77’
    79’ Камболов Руслан Газинский Юрий
    79’ Сабуа Леон Рамирес Кристиан
    Иванов Олег Сильва Исмаэл 90’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 2
    		20 Фолы 14
    		6 Угловые 1
    		3 Офсайды 2
    		39% Владение мячом 61%
    		2 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    сегодня в 19:02
    там талалаев тренер с головой у них. а у краснодара мусаев который уже ничего непоказывает. да и сливают его. надо менять тренера. это уже какойто позор быкам. ну что это за игра7. с челси и тут с тереком
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:47
    ну ничего не выходит ...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 18:46
    Очень жаль Краснодар, импонирует клуб и игра ,но что-то последнее время игра потеряла свою красоту.
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 18:45
    В Грозном всегда тяжело играть!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 18:45
    Вам даже судьи уже помочь не могут!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 18:41
    В первую очередь надо благодарить тренера. Талалаев очень классный спец.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 18:41
    С Победой Ахмат !!! Осетия за Вас !!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 18:40
    Мне очень удивительно как получилось так, что воспитанники Краснодара Комличенко и Игнатьев ( игроки сборной и молодежки), а также приличный очень Жигулев оказались клубу не нужны. А теперь приходится затыкать дыры всякими Сперцянами и Ондуа. И почему так сильно сдал Шапи? Вопросов много, но провал быков закономерен.
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 18:33
    Судя по всему, это спартаковские судьи засудили Краснодар.
    161регион
    161регион
    сегодня в 18:32
    Игру не смотрел, но счет не ожиданный...
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 18:30
    Боевой матч получился. "Ахмат" сыграл тактически грамотно, бился отчаянно и победу заслужил, с чем болельщиков команды и поздравляю. Ну а "Краснодару как воздух нужен перерыв на матчи сборных, но до него еще два матча. Да и Мураду Олеговичу отдохнуть бы не мешало например потренировав "Краснодар-2". Ну тут господину Галицкому виднее. Понятно что ситуация сложная в связи с потерями футболистов, но все же.... Хотя возможно его устраивает 10 место после 13 туров. Как обычно личное мнение.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 18:29
    И эти люди,хотят чегото добиться в ЛЧ!
    particular
    particular
    сегодня в 18:28, ред.
    Становится уже не удивительно...
    Это не попадание в яму или в шторм...
    Это тупик того образа Краснодара, который создали...
    Болельщиков Ахмата с трудовой и заслуженной победой!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 18:28
    С победой всех жителей Чечни, и всех тех кто был за нашу команду!
    2-0 против такой команды, это хороший результат!
    Не суждено было забить третий, как же чётко в конце со штрафного пробил в крестовину!!!
    Победы в следующих турах!
    Пусть команда попадет в еврокубковую зону по итогам сезона!!! Может тогда команду ещё усилят!!!
    1asss
    1asss
    сегодня в 18:28
    с победой Ахмат!!! быки в яме
    kip-elev
    kip-elev
    сегодня в 18:26
    9 человек основы в лазарете, как бы с таким составом в пердив не вылететь!
    Pashok00786
    Pashok00786
    сегодня в 18:25
    увидел состав и не смотрел это 77....может до галицкого дойдет что его воспитанники отстой полный уровня пфл...что все держится на легах ...которых по каким-то загадочным причинам нету...что мусаев 8...да и вообще сказачно про94 за два года команду надо уметь
    SEVER_CSKA
    SEVER_CSKA
    сегодня в 18:24
    Ахмат Сила!!!
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 18:18
    Наверное опять Безбородов виноват)...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 18:16
    Вот это Терек даёт!
    Мой прогноз был 2-1 в пользу Терека!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 16:57
    Тоска продолжается.
    Supremusnick
    Supremusnick
    сегодня в 16:49
    Решил не смотреть матч больно видеть игру быков к сожалению.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 16:15
    Ничья или П1
    Faustello
    Faustello ответ Pashok00786 (раскрыть)
    сегодня в 16:05
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 15:55
      Вперёд Ахмат!!!
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 14:59
      Если чо не так...судья в жбан получит?)...
      1bear
      1bear
      сегодня в 14:34
      Победа хозяев или ничья...
      Pashok00786
      Pashok00786
      сегодня в 14:29
      Если будут всякие сперцяны и кутовые играть...я лучше посмотрю ростов-спартак чем этих позорников...
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 10:58
      Ничего себе, соккер пишет Терек!
      👍🏼👍🏼👍🏼
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 10:56
      Победа Терека или ничья...
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