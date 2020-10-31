В 88 Шелия Гиорги Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 8 Богосавац Мирослав Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 4 Вилькер Анхель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 24 Ненахов Максим Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 20 Нижич Зоран Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 7 Бериша Бернард Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 77

П 11 Сильва Исмаэл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 5 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 89

П 94 Тимофеев Артем Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 59 Харин Евгений Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

Н 29 Ильин Владимир Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 76

Н 3 Мелкадзе Георгий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 66

Запасные игроки

В 33 Гудиев Виталий

В 42 Мелихов Александр

З 96 Быстров Марат Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 13

З 55 Пуцко Александр

П 6 Адуев Амир

П 19 Иванов Олег Минут сыграно: 1

П 10 Кадыров Халид

П 14 Полярус Артем Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

П 99 Садулаев Лечи Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 24

П 23 Швец Антон Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 14

Н 95 Кадыров Абубакар