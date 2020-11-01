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0 : 2
завершен
01 ноября 2020, 14:00
воскресенье
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Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|18’
|0:1
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Мостовой Андрей
ассистент Оздоев Магомед
|78’
|0:2
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Ерохин Александр
ассистент Жирков Юрий
|27’
|Сутормин Алексей
|37’
|Ерохин Александр
|61’
|Жирков Юрий
|Идову Брайан
|82’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Круговой Данил
|Сутормин Алексей
|Данилкин Егор
|Гапон Евгений
|62’
|Долгов Александр
|Трошечкин Александр
|70’
|Могилевец Павел
|Кухарчук Илья
|70’
|Дядюн Владимир
|Логашов Арсений
|75’
|81’
|Чистяков Дмитрий
|Ракицкий Ярослав
|89’
|Прохин Данила
|Кузяев Далер
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|11
|Удары по воротам
|9
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|5
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|2
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|0
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|3
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