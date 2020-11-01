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Химки - Зенит
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Текстовая онлайн трансляция матча Химки против Зенит

Химки Логотип футбольный клуб Химки 0:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Химки
Зенит
0 : 2
завершен
01 ноября 2020, 14:00
воскресенье
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 13 тур
Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    18’ 0:1 Мостовой Андрей
    ассистент Оздоев Магомед
    78’ 0:2 Ерохин Александр
    ассистент Жирков Юрий
    Наказания
    27’ Сутормин Алексей
    37’ Ерохин Александр
    61’ Жирков Юрий
    Идову Брайан 82’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Круговой Данил Сутормин Алексей
    Данилкин Егор Гапон Евгений 62’
    Долгов Александр Трошечкин Александр 70’
    Могилевец Павел Кухарчук Илья 70’
    Дядюн Владимир Логашов Арсений 75’
    81’ Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав
    89’ Прохин Данила Кузяев Далер
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 9
    		5 Удары в створ 2
    		10 Фолы 10
    		7 Угловые 5
    		3 Офсайды 2
    		45% Владение мячом 55%
    		0 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Мяyчeло (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Не смешно.
    RomzesRZN
    RomzesRZN ответ Vic2016 (раскрыть)
    01 ноября в 21:20
    О да, виноват, великой Корее забил. Ну тогда беру свои слова обратно: великий форвард)) сейчас бы ещё Бельгии в 2002-м забил, можно было б золотой мяч дать)
    Vic2016
    Vic2016 ответ RomzesRZN (раскрыть)
    01 ноября в 21:16
    На ЧМ 2014 кто забил?
    Хиромант
    Хиромант
    01 ноября в 20:28
    Матч не смотрел - задержала работа. Но, судя по комментам, Ерохин в нападении сыграл лучше Дзюбы. О чем я не раз говорил! Не фиг ставить в состав "сдувшихся героев ЧМ" - пусть играют те, кто действительно хочет играть! Ерохин один из них! Простой парень, работяга, отрабатывает и в атаке - и в обороне. Да - он не Малком, да - он не Дзюба, да - он не Дриусси. Но он тот, кто он есть - Александр Ерохин! Он постоянно тащит эту "забуксовавшую" команду в трудных ситуациях, практически всегда даёт результат, и тем самым заслуживает место в "Основе"!
    RomzesRZN
    RomzesRZN ответ star1970 (раскрыть)
    01 ноября в 20:27
    Тот факт, что у нас в лучших бомбардирах дзюбы и кержаковы - позор для нашего футбола. Кержакова по меркам Европы сложно назвать даже средним футболистом, что наглядно продемонстрировал его отпуск в Испанию. Набитая статистика на слабых сборных (из сильных команд, он забил лишь Италии, Уругваю и Португалии) и держит его на плаву. При этом не забываем, что ни на ЧМ, ни на ЧЕ он не забивал. По меркам страны он, как, кстати, тот же Сычев - талантливый поначалу игрок, превратившийся с годами в посмешище, чему поспособствовало множество факторов: отсутствие конкуренции, уровень чемпионата России, переоценка его возможностей болельщиками и экспертами.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    01 ноября в 19:38, ред.
    Сдаётся мне...что ты не очень любишь Зенит....)))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ Евгений Быстров (раскрыть)
    01 ноября в 19:34
    Он центрального нападающего в этом сезоне 5-6 раз играл.
    star1970
    star1970 ответ RomzesRZN (раскрыть)
    01 ноября в 19:14
    К стати про тот вопрос когда меня забанили не знаю читал ты или нет Про Кержакова и воробьёв. Как можно так шутить над человеком кто является лучшим в истории России бомбардиром в еврокубках и ЧР и везде и Вторым лучшим забивающим в истории футбола в СССР за всё время существования . ОниЛучший в Истории какие воробьи. ????
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    01 ноября в 19:02
    А вообще,давно пора было отдохнуть основному составу.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    01 ноября в 19:01
    Ерохин в качестве центрнапа?Это круто.Может быть теперь пару матчей так сыграть?Соперники в шоке будут)))
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    01 ноября в 18:57
    Ерохин, Сутормин, Мостовой нападающие? это что то новое)))
    kts
    kts
    01 ноября в 18:55
    Равные команды
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    01 ноября в 18:49
    Все было вполне предсказуемо! Зенит сейчас не в лучшей форме, но он не настолько плох, чтобы проигрывать Химкам) С долгожданной победой, болельщики сине-бело-голубых!
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    01 ноября в 18:39
    Думаю второй раз подряд, Спартак не провалится и зенит с ничьей - не уползёт))
    star1970
    star1970 ответ RomzesRZN (раскрыть)
    01 ноября в 18:37
    Смешно и точно.
    RomzesRZN
    RomzesRZN ответ star1970 (раскрыть)
    01 ноября в 18:37
    Ненадолго) до первой депрессии белоруса, когда он снова без вести пропадёт от плачевных результатов.)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    01 ноября в 18:36
    Думаешь опять провал....ничья ???)))
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    01 ноября в 18:35
    А если нет?! 16-го! С огнем же играешь!))
    star1970
    star1970 ответ RomzesRZN (раскрыть)
    01 ноября в 18:32
    Извини Дружище . за обвинение. Однако кони впереди нас.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    01 ноября в 18:27, ред.
    Не стоит так переживать...))))
    Подумаешь фарм слегка в Москве обыграли....
    Смысл тебе сейчас распыляться.....оставь экскурсы в ретро и пасквили про Зенит на 16-е декабря.....)))

    Тогда всем и расскажешь какой Зенит плохой....после очередной крупной победы Зенита...)))
    RomzesRZN
    RomzesRZN ответ star1970 (раскрыть)
    01 ноября в 18:04
    Дружище, я больше десяти лет на этом сайте, если мне не изменяет память, и так сложилось, что ни разу я ни на кого не жаловался и даже элементарно никого не ставил в чёрный список)) Более того, не представляю, что должно случиться, чтобы я это мог сделать. Так что твои наблюдения надуманны, словно представления Зенита о своём величии) Обратись к администраторам, я не знаю) жаловаться на кого-то, а особенно на болел лазурной команды, выше моего достоинства)
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ 12й игрок (раскрыть)
    01 ноября в 18:03
    Каких нет побед? У кого? Уточняй!)
    12й игрок
    12й игрок ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    01 ноября в 18:01
    Хахаха опять в прошлое лезешь ахаха что и требовалось доказать: когда нет побед, остается копать прошлое... а вот мы а вот вы а вот вам ахаха
    саша соболева это та девочка, что вчера под ростов р@ком подставилась...
    Hypnoz
    Hypnoz
    01 ноября в 18:00
    Лацио следующий ! Деклассируем итальяшек.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ 12й игрок (раскрыть)
    01 ноября в 17:57
      star1970
      star1970 ответ RomzesRZN (раскрыть)
      01 ноября в 17:55
      После разговора с тобой меня забанили . Убили моё обращение . ЭТО Что случайность???? Всегда это бывает если кто обращается с жалобой . Если ты не способен ответить не надо ЖАЛОВАТЬСЯ
      leopit
      leopit
      01 ноября в 17:53
      Эта игра-гнусный заговор ......против Спартака!Надо сниматься с чемпа,строить нефтепровод до молдавиии и играть в родных местах нынешнего главного тренера Спартака!
      12й игрок
      12й игрок ответ Пpoтив всех (раскрыть)
      01 ноября в 17:52, ред.
      Что? Ухахах помоему сейчас спартачи этими периодами занимались, не? Я только подхватил в отмеску на 6 от спартака(перечитай ленту вася)
      сашеньке соболевой превед))
      RomzesRZN
      RomzesRZN ответ star1970 (раскрыть)
      01 ноября в 17:47
      Про какие жалобы речь?)
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех ответ 12й игрок (раскрыть)
      01 ноября в 17:39
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