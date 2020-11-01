В 22 Лантратов Илья Голов пропущено: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 33 Гапон Евгений Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 61

П 4 Идову Брайан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 2 Логашов Арсений Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 75

З 6 Тихий Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 45 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 87 Боженов Кирилл Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 8 Глушаков Денис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

Н 44 Кухарчук Илья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 70

Н 11 Мирзов Резиуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 5 Трошечкин Александр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 70

Н 45 Конате Мохамед Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Генералов Егор

В 1 Хомич Дмитрий

З 15 Данилкин Егор Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 29

З 25 Филин Александр

П 17 Корян Аршак

П 20 Куат Исламбек

П 18 Липовой Данил

П 28 Могилевец Павел Фолов совершено: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 20

П 70 Мурнин Андрей

Н 10 Алиев Камран

Н 47 Долгов Александр Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20