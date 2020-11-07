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1 : 1
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Арсенал
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|Панченко Кирилл
|1:0
|5’
|62’
|1:1
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Степанов Данил
ассистент Кожемякин Олег
|12’
|Байрыев Азат
|26’
|Макаров Сергей
|Рассказов Николай
|36’
|37’
|Байрыев Азат
|Довбня Александр
|58’
|67’
|Давиташвили Зурико
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хлусевич Даниил
|Рассказов Николай
|39’
|Ткачев Сергей
|Кангва Эванс
|46’
|61’
|Алейник Олег
|Макаров Сергей
|74’
|Микелтадзе Бека
|Фламарион
|Хагуш Анри
|Ломовицкий Александр
|85’
|90’
|Серченков Сергей
|Понсе Андрес
|90’
|Муллин Камиль
|Давиташвили Зурико
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|21
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|10
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|2
|Офсайды
|0
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|3
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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