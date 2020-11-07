В 1 Нигматуллин Артур Голов пропущено: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 4 Спасений: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 95

З 4 Бауэр Роберт Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 95

З 8 Григалава Гиа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 95

З 90 Довбня Александр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 95

З 92 Рассказов Николай Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 39

П 44 Кангва Кингс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 95

П 10 Кангва Эванс Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

П 7 Ломовицкий Александр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 85

П 20 Чаушич Горан Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 95

Н 19 Джорджевич Лука Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 95

П 13 Панченко Кирилл Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 36 Левашов Михаил

В 50 Шамов Егор

З 3 Сокол Артем

З 14 Хагуш Анри Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10

П 18 Громыко Валерий

П 28 Пантелеев Владислав

П 11 Ткачев Сергей Ударов всего: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 50

П 82 Хлусевич Даниил Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 56