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Урал - Сочи
Уфа - Тамбов
Рубин - ЦСКА
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Текстовая онлайн трансляция матча Урал против Сочи

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 1:0 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Урал
Сочи
1 : 0
завершен
сегодня, 12:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 16 тур
Стадион Екатеринбург-Арена
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    Евсеев Алексей 1:0 86’
    Наказания
    Калинин Игорь 1’
    Рыков Владимир 7’
    19’ Терехов Сергей
    22’ Бурмистров Никита
    29’ Миладинович Иван
    45+2’ Терехов Сергей
    Помазун Илья 90+3’
    90+4’ Заболотный Антон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Пруцев Данила Нобоа Кристиан
    46’ Маммана Эмануэль Новосельцев Иван
    Ефремов Дмитрий Подберёзкин Вячеслав 68’
    75’ Набиуллин Эльмир Бурмистров Никита
    78’ Калугин Никита Маргасов Тимофей
    Евсеев Алексей Мишкич Даниел 85’
    89’ Дуганджич Марко Жоаозиньо
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 9
    		2 Удары в створ 1
    		9 Фолы 8
    		3 Угловые 5
    		2 Офсайды 1
    		62% Владение мячом 38%
    		1 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 5
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    nikot
    nikot
    сегодня в 17:48
    Молодец Урал,проекты надо закрывать!
    bacek15
    bacek15
    сегодня в 16:50
    Сочи хорошая команда. Даже вдесятером достойно сыграли.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 15:55
    Ахаха. Читаю комменты и профессор здесь поучает "студентов"). Золото Ростова! 2016 год. Профессор!))
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 15:36
      makkie
      makkie
      сегодня в 14:59
      Урал не угрожает Зениту, поэтому Сочи может расслабиться и проиграть.
      Зато против Спартака, ЦСКА, Краснодара, Ростова и Локо выходят как на последний бой.

      В остальных матчах Федотов - физрук, а Сочи клоуны 🙉
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров ответ Rheinfall (раскрыть)
      сегодня в 14:57
      Я уж давно говорил,что лучше бы Паша Погребняк в сборной играл.Пользы больше было бы.Человек в его возрасте полный матч отбегал.
      Аксинья
      Аксинья ответ Константин Белых (раскрыть)
      сегодня в 14:47
        ildar_3871
        ildar_3871
        сегодня в 14:46
        Молодцы соседи , наказали выскочек !
        Ravshan878
        Ravshan878
        сегодня в 14:45
        Но но не ожидал от Урала. Победили со скрипом, но Победа есть победа.👏👏
        санек002
        санек002
        сегодня в 14:43
        ставка сработала!карашо!
        112910415
        112910415
        сегодня в 14:39
        браво, Урал !
        Красно-белый 1987
        Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 14:36
        Привет Анатолий, как считаешь у цска сегодня есть шансы увезти из Казани хотя бы ничью? С Квичей в составе у татар даже не совнемался бы в победу рубина сегодня, а так как и вчера жду унылые нули на табло
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Константин Белых (раскрыть)
        сегодня в 14:33
        За них даже в Сочи единицы болеют!
        Константин Белых
        Константин Белых
        сегодня в 14:21
        Земляки порадовали! Каким местом думал Черчесов когда эту аномалию Заболотного позвал в нападение сборной? Интересно кто нибудь тут болеет за этот сброд газпрома?
        Георг Шеп
        Георг Шеп
        сегодня в 14:14
        С победой, ребята, хоть и вымученной!
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        сегодня в 14:12
        Игра равных соперников, вязкая, Уралу больше повезло и только.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ 1asss (раскрыть)
        сегодня в 14:11
        Сочи с удовольствием, не скрываемым, забивает 10 голов пацанам из Ростова, отказавшись перед этим от переноса игры, на что спокойно пошел Краснодар. В этом, "благородство" этого клуба?
        Rheinfall
        Rheinfall
        сегодня в 14:11
        с победой Урал , Заболотный реально дерево)
        Шуnя771
        Шуnя771
        сегодня в 14:07
        Всевышний напомнил сочям игру с молодняком Ростова...))

        Уралмашевцев с победой!)
        berda2003
        berda2003
        сегодня в 14:04
        мне "нравится" рожа судьи васильева - если попытаться сделать фоторобот - невозможно! кажется, что люди произошли от рыб.
        Шо Опять Последние
        Шо Опять Последние
        сегодня в 14:03
        Молодцы! С победой!! Филиал паруса должен быть в низу.
        ТТ
        ТТ
        сегодня в 14:00
        Свердловск, Ивдель,Тагил...мои поздравления!!!
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        сегодня в 13:59
        Урал с победой! Заболотный "образец" центр форварда! За что этому дереву деньги платят!?
        1asss
        1asss ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 13:56
        Урал в первой половине чемпионата набирает очки, во второй распродает. Сочи так не делает.
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 13:55
        Всё, всех уральцев с победой!
        VERSTECK
        VERSTECK ответ breezcool (раскрыть)
        сегодня в 13:53
        К сожалению рфс выгодно наличие в ек кучи ненужных москальских команд, чем команд с провинции...
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 13:48
        Красавчик Евсеев! Вышел и первым же касанием забил!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ breezcool (раскрыть)
        сегодня в 13:48
        У тебя в Сочи бизнес? Это команда искусственно созданная и никакого отношения к сочинскому футболу не имеет
        Schaytan
        Schaytan
        сегодня в 13:13, ред.
        Сочи - самый подлый клуб пл
        breezcool
        breezcool
        сегодня в 13:02
        Судья красава, так тянет Урал, не показал 100% красную, игроку Урала, зато показал левую карточку игроку Сочи. Когда закончится этот беспредел? Кто топит Сочи, не пуская клуб в ЕК? для кого это место берегут? Желаю Уралу проиграть в этом матче, реально судьишка подсуживает им. судью отстанить пожизненно от футбола, продажный черт
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