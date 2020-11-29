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1 : 0
завершен
сегодня, 12:00
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Стадион Екатеринбург-Арена
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|Евсеев Алексей
|1:0
|86’
|Калинин Игорь
|1’
|Рыков Владимир
|7’
|19’
|Терехов Сергей
|22’
|Бурмистров Никита
|29’
|Миладинович Иван
|45+2’
|Терехов Сергей
|Помазун Илья
|90+3’
|90+4’
|Заболотный Антон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Пруцев Данила
|Нобоа Кристиан
|46’
|Маммана Эмануэль
|Новосельцев Иван
|Ефремов Дмитрий
|Подберёзкин Вячеслав
|68’
|75’
|Набиуллин Эльмир
|Бурмистров Никита
|78’
|Калугин Никита
|Маргасов Тимофей
|Евсеев Алексей
|Мишкич Даниел
|85’
|89’
|Дуганджич Марко
|Жоаозиньо
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|9
|Удары по воротам
|9
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|2
|Удары в створ
|1
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|9
|Фолы
|8
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|3
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|1
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|1
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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Зато против Спартака, ЦСКА, Краснодара, Ростова и Локо выходят как на последний бой.
В остальных матчах Федотов - физрук, а Сочи клоуны 🙉
Зато против Спартака, ЦСКА, Краснодара, Ростова и Локо выходят как на последний бой.
В остальных матчах Федотов - физрук, а Сочи клоуны 🙉
Уралмашевцев с победой!)
Уралмашевцев с победой!)