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0 : 1
завершен
06 декабря 2020, 14:00
воскресенье
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Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|70’
|0:1
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Андрич Комнен
ассистент Данченко Олег
|Еременко Роман
|27’
|Байрамян Хорен
|47’
|Антонсен Норманн Матиас
|58’
|64’
|Кротов Вячеслав
|90’
|Плиев Константин
|90+3’
|Сысуев Дмитрий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гигович Армин
|Глебов Данил
|62’
|Алмквист Понтус
|Байрамян Хорен
|63’
|69’
|Сысуев Дмитрий
|Жамалетдинов Тимур
|83’
|Сухов Александр
|Данченко Олег
|Козлов Алексей
|Поярков Николай
|86’
|87’
|Алиев Азер
|Андрич Комнен
|88’
|Карп Кэтэлин
|Мрзляк Филип
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|10
|Удары по воротам
|11
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|2
|Удары в створ
|4
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|9
|Фолы
|17
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|6
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|3
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|3
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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