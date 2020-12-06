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Ростов - Уфа
Динамо - Арсенал
ЦСКА - Химки

Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Уфа

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
Ростов
Уфа
0 : 1
завершен
06 декабря 2020, 14:00
воскресенье
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 17 тур
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.725.73
BetCity 2.10 3.10 4.20
Fonbet 1.60 3.90 5.80
Мелбет 2.04 3.19 4.42
Bettery 1.60 3.90 5.80
Лига ставок 2.06 3.20 4.50
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    27' Еременко Роман (7)
     
    47' Байрамян Хорен (19)
     
    58' Антонсен Норманн Матиас (17)
     
    62' Глебов Данил (15) уходит с поля, Гигович Армин (8) вышел на поле
     
    63' Байрамян Хорен (19) уходит с поля, Алмквист Понтус (11) вышел на поле
     
    86' Поярков Николай (71) уходит с поля, Козлов Алексей (34) вышел на поле
     
    64' Кротов Вячеслав (57)
     
    69' Жамалетдинов Тимур (75) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
     
    70' (0:1) Андрич Комнен (18) (Данченко Олег (94))
     
    83' Данченко Олег (94) уходит с поля, Сухов Александр (33) вышел на поле
     
    87' Андрич Комнен (18) уходит с поля, Алиев Азер (77) вышел на поле
     
    88' Мрзляк Филип (24) уходит с поля, Карп Кэтэлин (8) вышел на поле
     
    2
    90' Плиев Константин (15)
    90+3' Сысуев Дмитрий (7)
    Голы
    70’ 0:1 Андрич Комнен
    ассистент Данченко Олег
    Наказания
    Еременко Роман 27’
    Байрамян Хорен 47’
    Антонсен Норманн Матиас 58’
    64’ Кротов Вячеслав
    90’ Плиев Константин
    90+3’ Сысуев Дмитрий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гигович Армин Глебов Данил 62’
    Алмквист Понтус Байрамян Хорен 63’
    69’ Сысуев Дмитрий Жамалетдинов Тимур
    83’ Сухов Александр Данченко Олег
    Козлов Алексей Поярков Николай 86’
    87’ Алиев Азер Андрич Комнен
    88’ Карп Кэтэлин Мрзляк Филип
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 11
    		2 Удары в створ 4
    		9 Фолы 17
    		6 Угловые 7
    		1 Офсайды 3
    		58% Владение мячом 42%
    		3 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    астап бендер
    астап бендер ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 06:39
    Вот моё мнение. В перерыве Карпин и Ко решали, сдавать матч или нет, поэтому и задержались, да и ставки нужно было успеть сделать. Буки хороший коэффициент на победу Уфы давали. Это очень похоже на правду.
    makkie
    makkie
    06 декабря в 23:58
    Вот и весь Карпин, ничего не меняется.
    Он и со Спартаком мог обыграть цска, Зенит и Аякс - а потом безвольно проиграть Тосно в Кубке.
    Робин Гуды какие-то 🤔

    Результат крайне странный, но СМИ промолчат, это ж не кухню Спартака обсуждать!
    Серый Ёжик 1
    Серый Ёжик 1 ответ David Young (раскрыть)
    06 декабря в 23:03
    в уфе сегодня -20. о каких русских морозах базААААр?
    oleg3k
    oleg3k
    06 декабря в 22:19
    Сбитый лётчик в очередной раз обделался.Так держать.
    Vladimir Grechko
    Vladimir Grechko
    06 декабря в 21:16
    от смерти Понедельника Ростовские футболисты впали в депрессию и не смогли нормально играть))
    Vladimir Grechko
    Vladimir Grechko ответ Женя Алимаскин (раскрыть)
    06 декабря в 21:08
    да не говори задолбали они своим Робин Гудом))))
    Absinthe2
    Absinthe2
    06 декабря в 21:06
    Что это было мля?
    протон1
    протон1
    06 декабря в 20:04
    а сафонов реально хорош. почему в сборно й не он стоит а гилерме?
    протон1
    протон1
    06 декабря в 20:01
    состав краснодара мне понравился. вот это боевая команда была.
    протон1
    протон1
    06 декабря в 19:43
    ничего удивительного. ростов может сегодня как обыграть лидеров. та ки профукать низшим слоям населения
    Valeron112
    Valeron112
    06 декабря в 19:37
    Создатели сайта , сделайте группу Виктора Понедельника в "Конкурсе прогнозов". Великого спортсмена не стало...
    alexamit
    alexamit
    06 декабря в 19:24
    Очередное позорище судейского корпуса!Очевиднейшая красная карточка вратарю хозяев и никакой реакции!А судьи кто?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    06 декабря в 18:36
    Да, Валера! Это тебе не столичное Динамо громить) Уфа то покрепче будет! А вообще уфимский клуб приятно удивил. С очень важной выездной победой, клуб из Башкирии!
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ Alexandr Stuloboev (раскрыть)
    06 декабря в 18:21
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW ответ Alexandr Stuloboev (раскрыть)
      06 декабря в 18:19
      Умеешь считать 6 очков плюс 6 очков сколько очков должен быть у Спартака от их филиалов. Теперь сколько очков набирает Зенит и Спартак на практике от фармов
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW ответ David Young (раскрыть)
      06 декабря в 18:14
      Коней пускать не надо было и не было бы никаких Маккаби
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW
      06 декабря в 18:11
      В этом весь Карпин
      David Young
      David Young
      06 декабря в 18:06
      Понятно, интересная информация, жаль, что это так, ведь было бы хорошо для РПЛ, если бы такой вполне крепкий клуб по мерка РПЛ дополнил бы её. Но ещё неизвестно, финиширует ли Торпедо в четвёрке. Может быть и нет. Интересно будет увидеть, как поступить РФС в случае попадния Торпедо в РПЛ напрямую, или попадания в стыки, оставления одного из клубов из РПЛ на следующий сезон видится мне более вероятным вариантом, чем повышения другого клуба из ФНЛ, хотя и менее желательным, с моей позиции.
      David Young
      David Young
      06 декабря в 17:56
      Русский мороз помог башкирам победить безалаберно подошедших к битве ростовских казаков.
      Василий 50
      Василий 50
      06 декабря в 17:50
      Победил тот, кто был сильнее.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      06 декабря в 17:33
      Чё то Сира не видать со своей синусоидой.
      Странно все.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
      06 декабря в 17:07
      Торпедо не выйдет в РПЛ точно, тк владелец сказал, что пока не готовы. Только после ремонта стадиона на Восточной. Они не хотят арендовать.
      David Young
      David Young ответ viv (раскрыть)
      06 декабря в 17:06
      Нечасто это ощущается, но как и в матче с Маккаби из Хайфы - стыдно за Ростов. С такой нестабильностью клуб не будет выше четвёртой строчки, а скорее всего будет пониже. Если, конечно, не станет по прошествии небольшого количества туров играть заметно стабильнее, особенно с соперниками из нижней части таблицы.
      David Young
      David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      06 декабря в 17:04
      Я бы не был столь уверен насчёт стыков, несмотря на это, я тоже считаю, что Уфа вряд ли вылетит, если попадёт в зону стыковых матчей. Но поскольку в ФНЛ сейчас есть целый ряд команд, которые по силе плюс минус как Ротор, Тамбов, Уфа, Арсенал Тула, и Химки, то не исключено, что хотя бы одна из команд РПЛ вылетит через стыки. Хотелось бы, чтобы всё решалось именно на футбольном поле, без всяких поражений ввиду отсутствия финансовых возможностей выступать в РПЛ, или проскока команд, финиширующих ниже, вместо другой, как и оставления клубов в РПЛ только по той причине, что нет команд из ФНЛ, готовых выступать вместо них, как это и должно быть по спортивному принципу. Очень не хотелось бы видеть новых ситуаций по типу Тамбова и Ротора, но зная нынешний российский футбол, это является неизбежным.

      По поводу того, кто пройдёт дальше из ФНЛ, Нижний Новгород и Крылья Советов являются наиболее вероятным кандидатами на выход с первых двух мест напрямую, и обе, скорее всего, будут играть, поскольку у них в целом всё неплохо с состоянием клубов, Торпедо Москва займёт третье строчку, и выйдет через стыки в Премьер-Лигу. Оренбург займёт четвёртую строчку, и не выйдет через стыки. Но это только предположение, может быть совсем по-другому.
      Союзник противников
      Союзник противников
      06 декабря в 17:01
      Во какое событие я проспал: Футбольный бог дал(с "Динамо"),бог взял!!!Но счёт я угадал,хотя и не победителя.Ну,Валера,ну спартаков сын!!!
      Надеюсь,сегодня оснований бухтеть ростовчанам на судей оснований не было? Или "опять Москва и Питер титул у нас отбирают"??? ПОйду читать текст.
      cska vperiod
      cska vperiod
      06 декабря в 17:00
      Никак необьяснимый результат, не ожидал.
      Джон Иванов
      Джон Иванов
      06 декабря в 16:59, ред.
      Валерке не нужны первые места, ему интересно только московские команды обыграть
      viv
      viv
      06 декабря в 16:58
      То Маккаби, то Уфа. Валере пора на выход.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Михалыч 54 (раскрыть)
      06 декабря в 16:45
      Учитывая ситуацию в Тамбове и Роторе Уфа теперь спокойно останется в РПЛ. В стыках они завалят любого.
      матос
      матос
      06 декабря в 16:44
      Не ожидал подобного результата.
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