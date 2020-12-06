В 31 Беленов Александр Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 94

З 94 Данченко Олег Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 83

З 2 Морозов Григорий Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 94

З 4 Никитин Алексей Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 35 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

З 15 Плиев Константин Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

З 55 Табидзе Джемал Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

П 29 Камилов Владислав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 94

П 24 Мрзляк Филип Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 8 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 88

Н 18 Андрич Комнен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 87

Н 75 Жамалетдинов Тимур Пасы: 14 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 69

П 57 Кротов Вячеслав Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 1 Чернов Алексей

В 16 Шафинский Юрий

З 3 Аликин Павел

З 44 Бородин Сергей

З 33 Сухов Александр Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 11

П 77 Алиев Азер Всего навесов: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 7

П 8 Карп Кэтэлин Минут сыграно: 6

П 7 Сысуев Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 25

Н 19 Агаларов Гамид