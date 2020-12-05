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Локомотив - Рубин
Спартак - Тамбов
Краснодар - Ротор
Зенит - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Рубин

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 3:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) Рубин
Локомотив
Рубин
3 : 1
завершен
05 декабря 2020, 14:00
суббота
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 17 тур
Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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    5' Мухин Максим (76)
     
    17' (1:1) Игнатьев Владислав (20)
     
    36' Крыховяк Гжегож (7)
     
    60' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Эдер (19) вышел на поле
     
    69' (2:1) Миранчук Антон (11)
     
    74' Мурило Серкейра (27)
     
    80' Лисакович Виталий (88)
     
    86' (3:1) Игнатьев Владислав (20) (Лисакович Виталий (88))
     
    2
    90' Лисакович Виталий (88) уходит с поля, Титков Николай (38) вышел на поле
    90' Миранчук Антон (11) уходит с поля, Иосифов Никита (68) вышел на поле
     
    3' (0:1) Хван Ин Бом (6) (Шатов Олег (20))
     
    23' Игнатьев Иван (19)
     
    26' Зуев Александр (12)
     
    29' Зотов Георгий (31)
     
    47' Игнатьев Иван (19)
     
    69' Медведев Никита (1)
     
    73' Зуев Александр (12) уходит с поля, Кварацхелия Хвича (21) вышел на поле
     
    75' Хван Ин Бом (6) уходит с поля, Йевтич Дарко (8) вышел на поле
     
    84' Шатов Олег (20) уходит с поля, Бакаев Солтмурад (87) вышел на поле
    Голы
    3’ 0:1 Хван Ин Бом
    ассистент Шатов Олег
    Игнатьев Владислав 1:1 17’
    Миранчук Антон 2:1(П) 69’
    Игнатьев Владислав
    ассистент Лисакович Виталий     		3:1 86’
    Наказания
    Мухин Максим 5’
    23’ Игнатьев Иван
    26’ Зуев Александр
    29’ Зотов Георгий
    Крыховяк Гжегож 36’
    47’ Игнатьев Иван
    69’ Медведев Никита
    Мурило Серкейра 74’
    Лисакович Виталий 80’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Эдер Камано Франсуа 60’
    73’ Кварацхелия Хвича Зуев Александр
    75’ Йевтич Дарко Хван Ин Бом
    84’ Бакаев Солтмурад Шатов Олег
    Титков Николай Лисакович Виталий 90’
    Иосифов Никита Миранчук Антон 90’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 11
    		6 Удары в створ 3
    		14 Фолы 14
    		8 Угловые 2
    		3 Офсайды 0
    		56% Владение мячом 44%
    		2 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 5
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    06 декабря в 02:46
    молодцы Локомотив с победой
    bsww
    bsww
    05 декабря в 22:58
    Позор Локомотиву. Спартак, Краснодар и Зенит забили по 5 мячей каждый в ворота своих соперников и для "завтрашних" хозяев задали высокую планку
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    05 декабря в 21:51
    ildar_3871
    Вчера 13:14
    Порвем Локо !


    Молодцы!!! Порвали... мои поздравления!!!!!
    pomor45
    pomor45 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    05 декабря в 20:07
    Если бы Рубин не повёл в счете, то Карасёв Игнатьева бы пощадил. В регулировке всё на тоненького. Ахмату повезло, что он играл с Зенитом, которого надо придерживать, чтобы далеко не убегал, как в прошлом сезоне. В общем, весну все лидеры РПЛ должны начать плотной группой.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    05 декабря в 19:48
    Во время игры он часто бросает взгляд на экран). От этого движение тела только увеличивается). Два часа игры на публику, это немного. Все смотрят: болельщик, зритель, запасные, штаб, отцы командиры, игроки на поле). Не может чел в повседневной жизни быть одним, а на поле другим. Это игра. Или наоборот. На поле он настоящий, а в повседневной жизни-маска. Улыбки, юмор. В общем на камеру, на публику он один, а в жизни другой.
    протон1
    протон1
    05 декабря в 19:42
    поздравляю Локомотив. хотя болел за Рубин. вот так бы играли в европе тоже. ну уровень унас. что есть.
    ren888888
    ren888888
    05 декабря в 19:40
    Дно.
    breezcool
    breezcool
    05 декабря в 18:58
    Карасев подтянул Локо повыше, хотя, считаю, Локо заслуживает играть в еврокубках
    alex074
    alex074
    05 декабря в 18:40
    Болельщиков Локомотива и сам коллектив команды с победой...Чуток подсластили "горькую" пилюлю ЛЧ
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    05 декабря в 18:32
    Миранчук и снова гол с пенальти) С волевой победой, железнодорожники! Частично реабилитировались за поражение в матче с Зальцбургом. Ну а Рубин, как видим, не такой уж и мощный клуб)
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    05 декабря в 17:48
    На счет желтой согласен...а пеналь хз...какие там правила пусть судьи разбирают...но еще раз скажу рубин сам виноват могли крупно выиграть а так проиграли...но там молодые все еще не опытные...еще наберут...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
    05 декабря в 17:45
    Там накладка во вратарской, это бред а не пенальти, что теперь не выпрыгивать?
    Второй жёлтой не было
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    05 декабря в 17:41
    Удаление пропустил, обе желтые не видел.. А пенка за грубую игпу т.е. Стопудовая, там и колено и кулаки в нос, по мячу не попал, там именно за грубость, ибо по мячу Влад уже ударил мимо до столкновения
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    05 декабря в 17:41
    Показуха это. Я не верю в искренность его телодвижений. В не игры абсолютно адекватен, лёгок в общении, юморит, а тут нервный тик какой-то. Артист он. Играет на камеру, публику). Конечно, это его дело. Все лучше, чем сидеть и качаться, как маятник).
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ tamerlan71 (раскрыть)
    05 декабря в 17:34
    Не я тоже сначала подумал что пеналя не должно быть но потом понял если такой фол был бы в центре это тоже фол был бы...тут я высамтривал успел ли мяч покинуть поле а так нет ..это пеналь...но рубин сам виноват..не реализовали свои моменты хотя как минимум трижды могли забивать...но вообще разочаровывает игра ....после еврокубковых игр понимаешь что там совсем другие скорости и самоотдача ...техника ,удары, физика, и тренерская мысль...тут нет ничего....
    bolaro
    bolaro
    05 декабря в 16:58
    Показываешь атакующий футбол а это ухудшает защитную линию, тем самым проигрываешь .
    kastites
    kastites
    05 декабря в 16:48
    Сдулись татары
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    05 декабря в 16:47, ред.
    Рубин должен был побеждать сегодня, игра была под его контролем, локомотив уже просто на спущенных и добавить просто не может, локо нужна зимняя пауза, перевести дух после бешенного темпа игр вместе с матчами лиги чемпионов, дожаться из лазарета хотя бы Зе Луиша ( Баринова ждём ближе к лету) и сделать пару точечных усилений состава в зимнее трансферное окно...Гильерме снова пустил бабочку в самом начале игры, но к его косякам уже все привыкли, да и "героев" своих в составе рубина сегодня хватало, что про пропущенный мяч по вине вратаря локомотива все уже забыли. начнём с Игнатьева😂😂😂 но не с того, что стал лучшим игроком матча в составе локомотива, а про нападающего рубина, который ушёл из краснодара со скандалом и теперь не может нормально заиграть в рубине. Иван сегодня был одним из трёх убийц своей команды, после гола корейского опорника у Игнатьева был хороший шанс отправить локомотив в нокдаун уже на 5й!!! минуте игры, будь здоров Деспотович, тот момент наверняка закончился бы голом головой от нападающего рубина, вместо этого там был Иван, который просто подставил свою голову и мяч улетел на много выше!!! дальше больше, своеобразного оскара😂 заработал вратарь Медведев, более нелепую игру голкипера нужно ещё поискать, на ровном месте подарил мяч Владиславу Игнатьеву и тот просто с пустого места сравнял счёт, затем не в самом сложном моменте, будучи первым на мяче из-за неуверенности в себе сфолил на том же игроке локомотива и привёз ещё и пенальти🤷‍♂️ 2-1 в пользу локомотива к перерыву где игроки железнодорожников вообще для этого ничего не сделали ( у красно-зелёных игра не шла абсолютно сегодня) но и тут игроки рубина не сделали все свои подарки главному тренеру🤣 в самом начале второго тайма Игнатьев получает вторую жёлтую карточку( и под разговоры кореспондента Тимура Журавля, что нам рассказывал как Слуцкий в перерыве просил своих игроков не фолить) и оставил соих в меньшенстве...уже проигрывая и будучи 10м 100%й момент не использовал Макаров, забыв с рабочей левой ударить в пустой угол ворот, а через некоторое время снова вместо того чтобы пробить по мячу в хорошей позиции решил сделать мхатовскую паузу...вобщем эти три бездаря сегодня украли победу у своего клуба и подарили её локомотиву
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    05 декабря в 16:46
    Больше всего мне было жалко Леонида Викторовича. Смотреть на него во время любого матча, а тем более проигранного - сплошная боль.
    tamerlan71
    tamerlan71
    05 декабря в 16:46
    Я не понял пеналя в ворота Рубина. Фол последовал уже после удара - пеналь в таких случаях не ставится. Вратарь шел за мячом и действовал по методичке выставляя колено - это желтая карточка за грубый фол. Не знаю, может, пропустил как Медведев до этого уже получил одну желтую, тогда все понятно, но иначе мне это судейское решение справедливым не кажется. Просто взял и приговорил Рубин.
    Пепс
    Пепс ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
    05 декабря в 16:35
    Да, виню. Но считаю что Слуцкий проиграл сам себе. А никак уж не серб его переиграл. Разницу то чуешь?
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov ответ Пепс (раскрыть)
    05 декабря в 16:31
    С одной стороны говоришь что даже в 10м играли лучше, в чем однозначно заслуга тренера и про ошибки вратаря на что тренер не может повлиять и в тоже время винишь его.. Сам себе противоречишь.. Все таки Бердыев у вас глубоко засел.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    05 декабря в 16:27
    "Рубин" играл неплохо.
    Пепс
    Пепс ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    05 декабря в 16:23
    Да не о том ты говоришь. Серб никак не переиграл сегодня Слуцкого. Медведев 2 мяча подарил Локо. Вот и весь результат. Слуцкий проиграл сам себе. А мог бы спокойно выиграть.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Пепс (раскрыть)
    05 декабря в 16:20
    Севилья сколько раз ошибалась, но тренер Краснодара не сумел воспользоваться этим?! Реал в меньшинстве выигрывал у Барсы, к примеру. Не все тренеры умеют пользоваться ошибками соперников. Вот про что я говорю.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
    05 декабря в 16:18
    Удаление и пенальти
    Oleg1956
    Oleg1956
    05 декабря в 16:18, ред.
    Трудно спорить с тем что на табло. Конечно желтая Медведеву заслуженно но друзья мяч уже перелетал створ Медведев не влиял на полет мяча поэтому трудно согласиться с судьей. Да и моментами Рубин выглядел даже лучше. Локомотиву удачи.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ pomor45 (раскрыть)
    05 декабря в 16:17
    В смысле? Судья спас Ахмат ты хочешь сказать?
    Или хочешь сказать, что судья нанёс поражение Рубину?
    particular
    particular
    05 декабря в 16:17
    Локомотив-Миранчук-пенальти... Традиционная формула успеха...
    Пепс
    Пепс ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    05 декабря в 16:16
    Медведев ошибся. Дважды. Серб с какого боку?
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