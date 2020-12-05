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3 : 1
завершен
05 декабря 2020, 14:00
суббота
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Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|3’
|0:1
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Хван Ин Бом
ассистент Шатов Олег
|Игнатьев Владислав
|1:1
|17’
|Миранчук Антон
|2:1(П)
|69’
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Игнатьев Владислав
ассистент Лисакович Виталий
|3:1
|86’
|Мухин Максим
|5’
|23’
|Игнатьев Иван
|26’
|Зуев Александр
|29’
|Зотов Георгий
|Крыховяк Гжегож
|36’
|47’
|Игнатьев Иван
|69’
|Медведев Никита
|Мурило Серкейра
|74’
|Лисакович Виталий
|80’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эдер
|Камано Франсуа
|60’
|73’
|Кварацхелия Хвича
|Зуев Александр
|75’
|Йевтич Дарко
|Хван Ин Бом
|84’
|Бакаев Солтмурад
|Шатов Олег
|Титков Николай
|Лисакович Виталий
|90’
|Иосифов Никита
|Миранчук Антон
|90’
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|17
|Удары по воротам
|11
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|6
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|14
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|8
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|0
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|2
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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