|
0 : 1
завершен
сегодня, 14:00
|
Стадион Мордовия Арена (Саранск)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|20’
|0:1
|
Самошников Илья
ассистент Йевтич Дарко
|14’
|Кварацхелия Хвича
|Володько Максим
|45’
|Ароян Вараздат
|56’
|56’
|Деспотович Джордже
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Каплиенко Александр
|Шахов Виталий
|31’
|73’
|Зуев Александр
|Йевтич Дарко
|Шляков Евгений
|Кабахидзе Владимир
|74’
|80’
|Коновалов Игорь
|Кварацхелия Хвича
|87’
|Бакаев Солтмурад
|Макаров Денис
|
|7
|Удары по воротам
|19
|
|
|1
|Удары в створ
|5
|
|
|8
|Фолы
|8
|
|
|0
|Угловые
|6
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|40%
|Владение мячом
|60%
|
|
|4
|Cэйвы
|1
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|
Это ТАМ, ТАМ,ТАМ – где зарплата не идет,
Это Там где губернатор на футбол кладёт,
Это Там, Там, Там- где бастуют игроки,
Там где стадион не строят чуваки…)
Удачи ТАМбову.
Это ТАМ, ТАМ,ТАМ – где зарплата не идет,
Это Там где губернатор на футбол кладёт,
Это Там, Там, Там- где бастуют игроки,
Там где стадион не строят чуваки…)
Удачи ТАМбову.