ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-12-16
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2021-02-28
2021-03-07
2021-03-14
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-16
Сочи - Динамо
Ротор - Арсенал
Зенит - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Сочи против Динамо

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Сочи
Динамо
2 : 0
завершен
16 декабря 2020, 18:00
среда
Смотреть трансляцию
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 19 тур
Стадион Фишт
Телетрансляция: Матч ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.202.82
BetCity 2.75 3.20 2.75
Fonbet 2.60 3.20 2.85
Мелбет 2.72 3.21 2.85
    Еще
     
    44' Дуганджич Марко (17)
     
    46' Дуганджич Марко (17) уходит с поля, Заболотный Антон (9) вышел на поле
     
    52' (1:0) Заболотный Антон (9) (Жоаозиньо (22))
     
    71' (2:0) Юсупов Артур (6) (Нобоа Кристиан (16))
     
    78' Маргасов Тимофей (34) уходит с поля, Заика Кирилл (27) вышел на поле
     
    82' Жоаозиньо (22) уходит с поля, Руденко Александр (79) вышел на поле
     
    83' Нобоа Кристиан (16) уходит с поля, Пруцев Данила (7) вышел на поле
     
    88' Юсупов Артур (6) уходит с поля, Боковой Андрей (58) вышел на поле
     
    16' Евгеньев Роман (24)
     
    54' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
     
    2
    61' Ордец Иван (18) уходит с поля, Нойштедтер Роман (5) вышел на поле
    61' Н'Жи Клинтон (9) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
     
    64' Евгеньев Роман (24)
    Голы
    Заболотный Антон
    ассистент Жоаозиньо     		1:0 52’
    Юсупов Артур
    ассистент Нобоа Кристиан     		2:0 71’
    Наказания
    16’ Евгеньев Роман
    Дуганджич Марко 44’
    64’ Евгеньев Роман
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Заболотный Антон Дуганджич Марко 46’
    54’ Игбун Сильвестр Грулев Вячеслав
    61’ Нойштедтер Роман Ордец Иван
    61’ Комличенко Николай Н'Жи Клинтон
    Заика Кирилл Маргасов Тимофей 78’
    Руденко Александр Жоаозиньо 82’
    Пруцев Данила Нобоа Кристиан 83’
    Боковой Андрей Юсупов Артур 88’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 9
    		11 Удары в створ 4
    		12 Фолы 16
    		7 Угловые 3
    		2 Офсайды 4
    		46% Владение мячом 54%
    		4 Cэйвы 9
    		1 Предупреждения 2
    		0 Удаления 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    16 декабря в 22:45
    Все ясно.
    У Ротенберга денег побольше чем у Костина.
    KLINSI
    KLINSI ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
    16 декабря в 22:18
    Скорее Фосетта.
    Такой же прилипала как такса этот ваш Витюня.
    Олег Гутченко 2
    Олег Гутченко 2 ответ Аксинья (раскрыть)
    16 декабря в 22:15
    Про Краснодар тоже так сначала говорили, когда все за Кубань топили.
    VERSTECK
    VERSTECK
    16 декабря в 22:10
    Питер 2 - Москоу - 0!!
    Аксинья
    Аксинья ответ Кочегар 68 (раскрыть)
    16 декабря в 22:09
    Жители Сочи топят за Краснодар, а этот проект им по барабану, на футбол ходят в основном приезжие))
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    16 декабря в 21:51
    Кажется Шварц задным ходом пошёл
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс ответ stanichnik (раскрыть)
    16 декабря в 21:37
    Да ладно, перелогинится, делов то.
    Будет Александр Македонский. Или Чингиз-Хан...
    stanichnik
    stanichnik ответ баск (раскрыть)
    16 декабря в 21:08
    Наш и без того немногочисленный лагерь болельщиков Динамо понёс потери. Виктора-Наполеона админы абсолютно незаслуженно на радость хейтерам Динамо изгнали с soccera.
    stanichnik
    stanichnik ответ баск (раскрыть)
    16 декабря в 21:01
    Доброго Здоровья, Павел!
    Полностью соглашусь с твоей оценкой сегодняшней игры Динамо. Пацаны поплыли!
    Если в пяти последующих матчах, включая игру на Кубок страны, Динамо покажет такой же результат, то Шварцу наверняка придётся искать новую работу.

    Болельщиков фк Сочи с заслуженной победой!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    16 декабря в 20:59, ред.
    Вот и второй столичный клуб не устоял перед фарм - клубом Зенита! И забили как раз бывшие зенитчики) Заболотный - просто лучший!
    kastites
    kastites
    16 декабря в 20:50
      Муслим90
      Муслим90
      16 декабря в 20:47
      Жаль...а так все хорошо начиналось при Шварце...уже о ЛЕ начал мечтать. Надеюсь увижу , когда нибудь сильное Динамо((
      Сики Туранчокс
      Сики Туранчокс ответ баск (раскрыть)
      16 декабря в 20:38, ред.
        alexamit
        alexamit
        16 декабря в 20:29
          pomor45
          pomor45
          16 декабря в 20:26
          Ещё одного немца российские физруки ставят на положенное ему в России место.
          баск
          баск
          16 декабря в 20:26
          На Шварца жалко смотреть.

          Мощный эмоциональный потенциал первых матчей полностью растрачен, а за ним,
          похоже, пока что ничего нет.
          В игре Динамо образовался некий малоуправляемый хаос, следствием которого становится стремительное нарастание отрицательной общекомандной синергии, т.к. люди на поле
          отрабатывают все хуже, чем способны объективно.

          Только некоторые примеры :

          Славка Грулев забавно начинал матч- дважды забегал во вратарскую к Джанаеву, но
          ждать мяча при этом нужным не считал, зачем забегал непонятно, и откровенно проспал пару хороших моментов, да и впоследствии в игру не попадал;

          Фомин - все чаще обрезается, а в своей опорной зоне возмутительно ленится;

          Лесовой - дриблинг по-прежнему внушителен, но стал много передерживать мяч;

          Шима как-то потихоньку потерялся, и сегодня это не впервые..

          Остальные, практически все, тоже не блещут, много косячат и выглядят как собравшиеся
          вместе чуть ли не впервые.

          Зима нам к месту, прямо скажем.
          Не будь сейчас перерыва, команда полностью разложилась бы, к чему уже на данный момент итак довольно близка.

          С унынием подозреваю, что Бонапартий был прав(.
          MikeSevas
          MikeSevas
          16 декабря в 20:21
          К сожалению сегодня Динамо продинамили. Сочи были на порядок сильнее. Всех причастных с победой.
          Сики Туранчокс
          Сики Туранчокс ответ Кочегар 68 (раскрыть)
          16 декабря в 20:18
            Кочегар 68
            Кочегар 68
            16 декабря в 20:17
            Если Динамо - это менты , то Сочи - это менты не прошедшие переаттестацию и теперь охранники из супермаркета ?
            Сики Туранчокс
            Сики Туранчокс
            16 декабря в 20:17
              Олег Борткевич
              Олег Борткевич ответ Маgоmеd Аydаmirоv (раскрыть)
              16 декабря в 20:16
              Показали. Место Динамо.
              Сики Туранчокс
              Сики Туранчокс ответ Честный Зритель (комментарий удален) (раскрыть)
              16 декабря в 20:12, ред.
                Кочегар 68
                Кочегар 68
                16 декабря в 20:11
                Как болельщику Тамбова, просто интересно на будущее ,сейчас за фк СОЧИ болеют жители одноименного города , или болельщики фк Динамо Санкт Петербург ???
                kts2
                kts2
                16 декабря в 20:09
                Одолели ментов извращенцы
                Храневец
                Храневец
                16 декабря в 20:07, ред.
                Похоже ,чтобы наладить игру Динамо есть два пути -реалистический и фантастический .Реалиистический -это пригласить батюшку и чтобы он снял проклятие Севидовой ,окропил базу святой водой ,причастил и исповедовал состав ,отслужил молебен в храме Христа Спасителя ! Второй фантастический -это когда упорными тренировками и полной самоотдачей Динамо начнет показывать игру достойную великого клуба !!!!!
                Сики Туранчокс
                Сики Туранчокс ответ протон1 (раскрыть)
                16 декабря в 20:07
                заглорить за сочей как ступенька к истинному бомжизму? а че не сразу за бакланов, чего стесняться.
                Сики Туранчокс
                Сики Туранчокс ответ Честный Зритель (раскрыть)
                16 декабря в 20:05
                Из разряда раз в год и палка стреляет, оба гола.
                Ну и Рома Женькин голова соломой набита, де би луш ка.
                А Сочи ваш, как и все ваши "южане" были, являются и останутся никем.
                Порадуйтесь минуту перед вечностью.
                протон1
                протон1
                16 декабря в 20:03
                похожи в россии появился вулкан. и этот вулкан команда сочи. думаю начну за них болеть. переживать... они лучше играют с лидерами. молодцы. когда то так анжи играл. со звёздами. а тут смотри свои и своя школа . без звезд.
                Sebastian Eniston
                Sebastian Eniston
                16 декабря в 19:58
                Сочи молодцы хорошо прут))
                post-navigator
                post-navigator
                16 декабря в 19:58
                Щас ещё одному немчурке-тренеришке на территории России капитально поплохеет :) Вооон пшли, толерантные :))))
                Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                Отправить
                 
                Rambler's Top100