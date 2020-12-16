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2 : 0
завершен
16 декабря 2020, 18:00
среда
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Стадион Фишт
Телетрансляция: Матч ТВ
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Заболотный Антон
ассистент Жоаозиньо
|1:0
|52’
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Юсупов Артур
ассистент Нобоа Кристиан
|2:0
|71’
|16’
|Евгеньев Роман
|Дуганджич Марко
|44’
|64’
|Евгеньев Роман
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Заболотный Антон
|Дуганджич Марко
|46’
|54’
|Игбун Сильвестр
|Грулев Вячеслав
|61’
|Нойштедтер Роман
|Ордец Иван
|61’
|Комличенко Николай
|Н'Жи Клинтон
|Заика Кирилл
|Маргасов Тимофей
|78’
|Руденко Александр
|Жоаозиньо
|82’
|Пруцев Данила
|Нобоа Кристиан
|83’
|Боковой Андрей
|Юсупов Артур
|88’
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|20
|Удары по воротам
|9
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|11
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|16
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|7
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|4
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|4
|Cэйвы
|9
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|1
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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У Ротенберга денег побольше чем у Костина.
У Ротенберга денег побольше чем у Костина.
Такой же прилипала как такса этот ваш Витюня.
Такой же прилипала как такса этот ваш Витюня.
Будет Александр Македонский. Или Чингиз-Хан...
Будет Александр Македонский. Или Чингиз-Хан...
Полностью соглашусь с твоей оценкой сегодняшней игры Динамо. Пацаны поплыли!
Если в пяти последующих матчах, включая игру на Кубок страны, Динамо покажет такой же результат, то Шварцу наверняка придётся искать новую работу.
Болельщиков фк Сочи с заслуженной победой!
Полностью соглашусь с твоей оценкой сегодняшней игры Динамо. Пацаны поплыли!
Если в пяти последующих матчах, включая игру на Кубок страны, Динамо покажет такой же результат, то Шварцу наверняка придётся искать новую работу.
Болельщиков фк Сочи с заслуженной победой!
Но выливать всю это блевоньтину в присутствии алчущего глорья противной стороны - мезропакостно.
Критика есть критика, а эти его истерики задолбали например.
Но выливать всю это блевоньтину в присутствии алчущего глорья противной стороны - мезропакостно.
Критика есть критика, а эти его истерики задолбали например.
Мощный эмоциональный потенциал первых матчей полностью растрачен, а за ним,
похоже, пока что ничего нет.
В игре Динамо образовался некий малоуправляемый хаос, следствием которого становится стремительное нарастание отрицательной общекомандной синергии, т.к. люди на поле
отрабатывают все хуже, чем способны объективно.
Только некоторые примеры :
Славка Грулев забавно начинал матч- дважды забегал во вратарскую к Джанаеву, но
ждать мяча при этом нужным не считал, зачем забегал непонятно, и откровенно проспал пару хороших моментов, да и впоследствии в игру не попадал;
Фомин - все чаще обрезается, а в своей опорной зоне возмутительно ленится;
Лесовой - дриблинг по-прежнему внушителен, но стал много передерживать мяч;
Шима как-то потихоньку потерялся, и сегодня это не впервые..
Остальные, практически все, тоже не блещут, много косячат и выглядят как собравшиеся
вместе чуть ли не впервые.
Зима нам к месту, прямо скажем.
Не будь сейчас перерыва, команда полностью разложилась бы, к чему уже на данный момент итак довольно близка.
С унынием подозреваю, что Бонапартий был прав(.
Мощный эмоциональный потенциал первых матчей полностью растрачен, а за ним,
похоже, пока что ничего нет.
В игре Динамо образовался некий малоуправляемый хаос, следствием которого становится стремительное нарастание отрицательной общекомандной синергии, т.к. люди на поле
отрабатывают все хуже, чем способны объективно.
Только некоторые примеры :
Славка Грулев забавно начинал матч- дважды забегал во вратарскую к Джанаеву, но
ждать мяча при этом нужным не считал, зачем забегал непонятно, и откровенно проспал пару хороших моментов, да и впоследствии в игру не попадал;
Фомин - все чаще обрезается, а в своей опорной зоне возмутительно ленится;
Лесовой - дриблинг по-прежнему внушителен, но стал много передерживать мяч;
Шима как-то потихоньку потерялся, и сегодня это не впервые..
Остальные, практически все, тоже не блещут, много косячат и выглядят как собравшиеся
вместе чуть ли не впервые.
Зима нам к месту, прямо скажем.
Не будь сейчас перерыва, команда полностью разложилась бы, к чему уже на данный момент итак довольно близка.
С унынием подозреваю, что Бонапартий был прав(.
Когда я ездил на выезда в Краснодар, там славные ультрас Кубани гоняли это несуразное новоявление как кур по городу.
Глорье есть глорье. Ни ума, ни традиций, и еще собственными ругательными погонялами пытаются других обзывать.
Кривое зеркало прям.
Когда я ездил на выезда в Краснодар, там славные ультрас Кубани гоняли это несуразное новоявление как кур по городу.
Глорье есть глорье. Ни ума, ни традиций, и еще собственными ругательными погонялами пытаются других обзывать.
Кривое зеркало прям.
А обиженный пост (как раз твой) был причиной моего блестящего анализа.
Это ты хорошее определение подобрал. Многоопытен видимо в этой канве.
А обиженный пост (как раз твой) был причиной моего блестящего анализа.
Это ты хорошее определение подобрал. Многоопытен видимо в этой канве.
Ну и Рома Женькин голова соломой набита, де би луш ка.
А Сочи ваш, как и все ваши "южане" были, являются и останутся никем.
Порадуйтесь минуту перед вечностью.
Ну и Рома Женькин голова соломой набита, де би луш ка.
А Сочи ваш, как и все ваши "южане" были, являются и останутся никем.
Порадуйтесь минуту перед вечностью.