В 35 Джанаев Сослан Фолов заработано: 1 Спасений: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

П 34 Маргасов Тимофей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Пасы: 34 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 78

З 23 Мевля Миха Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

З 45 Миладинович Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

З 25 Новосельцев Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

П 13 Терехов Сергей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

Н 22 Жоаозиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 82

П 16 Нобоа Кристиан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голевые передачи: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 83

П 15 Цаллагов Ибрагим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 5 Пасы: 59 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 94

П 6 Юсупов Артур Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 88

Н 17 Дуганджич Марко Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 12 Заболотный Николай

З 27 Заика Кирилл Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 16

З 26 Калугин Никита

З 3 Набиуллин Эльмир

П 58 Боковой Андрей Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 6

П 18 Бурмистров Никита

П 54 Немченко Анатолий

П 7 Пруцев Данила Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 11

Н 9 Заболотный Антон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 49