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0 : 0
завершен
06 марта 2021, 16:30
суббота
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Стадион Волгоград Арена
|Песегов Евгений
|31’
|Понсе Андрес
|51’
|Гогуа Седрик
|88’
|Маевский Иван
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Муллин Камиль
|Песегов Евгений
|68’
|Фламарион
|Кипиани Николай
|73’
|Алейник Олег
|Понсе Андрес
|81’
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|8
|Удары по воротам
|6
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|1
|Удары в створ
|0
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|14
|Фолы
|3
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|3
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|3
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|0
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|0
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