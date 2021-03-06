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Ротор - Химки
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Текстовая онлайн трансляция матча Ротор против Химки

Ротор Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) 0:0 Логотип футбольный клуб Химки Химки
Ротор
Химки
0 : 0
завершен
06 марта 2021, 16:30
суббота
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 21 тур
Стадион Волгоград Арена
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.893.112.78
Мелбет 2.68 3.20 2.89
Лига ставок 2.60 3.10 2.95
    Еще
     
    31' Песегов Евгений (17)
     
    51' Понсе Андрес (23)
     
    68' Песегов Евгений (17) уходит с поля, Муллин Камиль (72) вышел на поле
     
    73' Кипиани Николай (7) уходит с поля, Фламарион (96) вышел на поле
     
    81' Понсе Андрес (23) уходит с поля, Алейник Олег (8) вышел на поле
     
    88' Гогуа Седрик (27)
     
    90+3' Маевский Иван (14)
    Наказания
    Песегов Евгений 31’
    Понсе Андрес 51’
    Гогуа Седрик 88’
    Маевский Иван 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Муллин Камиль Песегов Евгений 68’
    Фламарион Кипиани Николай 73’
    Алейник Олег Понсе Андрес 81’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 6
    		1 Удары в створ 0
    		14 Фолы 3
    		3 Угловые 5
    		1 Офсайды 3
    		45% Владение мячом 55%
    		0 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Vadik
    Vadik
    06 марта в 21:09
    Химкам эта ничья нужнее была. Нас только победа устраивала.... Не самый лучший подарок Ротор мне на ДР сделал))) теперь вся надежда на стыки....
    112910415
    112910415
    06 марта в 19:20
    неожиданно !
    Химки обычно побеждают ...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    06 марта в 18:52
    Боевая ничья на выезде -- для Химок ++++!
    ermak6848
    ermak6848
    06 марта в 18:47
    Молодцы парни фк " РОТОР " выстояли ...!!!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    06 марта в 13:46
    Химки сегодня проиграют с треском!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    06 марта в 11:15
    Ставь на чёрное, ставь на красное. Все равно победит Арена).
    Ravshan878
    Ravshan878
    06 марта в 10:05
    За Волгоград.🌠.)
    swed27
    swed27
    06 марта в 03:52
    победа химчан
    Союзник противников
    Союзник противников
    06 марта в 00:06
    1-0.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    05 марта в 13:48
    Это дерби. Ротор в прошлом сезоне в ФНЛ Химки выносил даже на выезде. Думаю ротор в принципе сильнее, просто было много проблем, а химчане на каком-то этапе наоборот, словили кураж. Посмотрим как концовку проведут оба клуба. Ничья или победа Ротора в этом матче.
    R0100V
    R0100V
    02 марта в 07:14
    1-2
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