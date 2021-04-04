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Урал - Арсенал
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Текстовая онлайн трансляция матча Урал против Арсенал

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 2:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) Арсенал
Урал
Арсенал
2 : 0
завершен
вчера, 14:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 24 тур
Стадион Екатеринбург-Арена
Телетрансляция: Матч Премьер!
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.193.41
Лига Ставок 2.70 3.00 2.95
Фонбет Live! 1.11 7.00 100.00
Мелбет 2.72 3.05 3.13
Pin-Up.ru 2.28 3.05 3.25
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    2' Калинин Игорь (13)
     
    13' (1:0) Погребняк Павел (9) (Калинин Игорь (13))
     
    55' Погребняк Павел (9)
     
    66' Подберёзкин Вячеслав (21) уходит с поля, Гаджимурадов Рамазан (40) вышел на поле
     
    82' Погребняк Павел (9) уходит с поля, Герасимов Алексей (93) вышел на поле
     
    85' (2:0) Гаджимурадов Рамазан (40) (Адамов Арсен (22))
     
    90+1' Гаджимурадов Рамазан (40)
     
    3' (0:0) Нереализованный пенальти Пантелеев Владислав (28)
     
    18' Луценко Евгений (48)
     
    34' Хагуш Анри (14)
     
    40' Пантелеев Владислав (28)
     
    46' Рассказов Николай (92) уходит с поля, Беляев Максим (6) вышел на поле
     
    62' Пантелеев Владислав (28) уходит с поля, Джорджевич Лука (19) вышел на поле
     
    2
    82' Коновалов Игорь (21)
    82' Ткачев Сергей (11) уходит с поля, Громыко Валерий (18) вышел на поле
     
    86' Коновалов Игорь (21) уходит с поля, Панченко Кирилл (13) вышел на поле
     
    90+5' Ломовицкий Александр (7)
    Голы
    Погребняк Павел
    ассистент Калинин Игорь     		1:0 13’
    Гаджимурадов Рамазан
    ассистент Адамов Арсен     		2:0 85’
    Наказания
    Калинин Игорь 2’
    18’ Луценко Евгений
    34’ Хагуш Анри
    40’ Пантелеев Владислав
    Погребняк Павел 55’
    82’ Коновалов Игорь
    Гаджимурадов Рамазан 90+1’
    90+5’ Ломовицкий Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Беляев Максим Рассказов Николай
    62’ Джорджевич Лука Пантелеев Владислав
    Гаджимурадов Рамазан Подберёзкин Вячеслав 66’
    Герасимов Алексей Погребняк Павел 82’
    82’ Громыко Валерий Ткачев Сергей
    86’ Панченко Кирилл Коновалов Игорь
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 8
    		6 Удары в створ 3
    		14 Фолы 18
    		6 Угловые 1
    		1 Офсайды 1
    		43% Владение мячом 57%
    		3 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:38
    Урал отработал на хорошем уровне
    minai
    minai
    вчера в 23:48
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 20:58
      а Ливерпуль на выезде разгромил Арсенал. Прямо день кАНОНИРОВ.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      вчера в 17:41
      Сергей Иванов прямо от щедрот добавил аж восемь минут ко второму тайму, я смотрю! Урал в этом матче предстал классно комбинирующей командой, против которой тульский клуб ничего не смог противопоставить. С заслуженной победой, Екатеринбург!
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 16:10
      "Урал" еще в первом тайме мог закрыть все вопросы ( хотя конечно можно говорить о том, что реализуй "Арсенал" пенальти, то все могло пойти не так, но это лирика) и победил на мой взгляд вполне заслуженно, с чем болельщиков клуба и поздравляю. Плюс ко всему благодаря этой победе могут чувствовать себя вполне комфортно в турнирной таблице, вероятность загреметь в зону стыковых матчей практически нулевая. Ну а "Арсеналу" видимо в стыковых матчах придется отстаивать свое право играть в РПЛ. Как обычно личное мнение.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 16:00
      Не взгрел очками Урал туляков.))))
      ТТ
      ТТ
      вчера в 15:59
      Мои поздравления болельщикам Урала, ну а канонирам не отчаиваться,просто сегодня был не ваш день!!
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 15:54
      вчера проиграли 3:0, сегодня 2:0, пора менять Артету!))
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответ ТТ (раскрыть)
      вчера в 15:47
      Красиво ответил, поддерживаю!!!
      Бен Зопилой
      Бен Зопилой
      вчера в 15:44
      Ухх! Гаджимурадов включил электричку! :)
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ EAGinLE (раскрыть)
      вчера в 15:44
      Судя по исполнению пенальти им удача не нужна...))
      ТТ
      ТТ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 15:43
      И вовсе не погорячился,просто адекватно ответил! Я желал победы Уралу, а не проигрыша Арсеналу,в отличии от тебя!)
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Бен Зопилой (раскрыть)
      вчера в 15:43
      Смотрите? Тогда не смешите.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      вчера в 15:42, ред.
      100% 1:0 или больше останется!
      Бен Зопилой
      Бен Зопилой
      вчера в 15:38
      Мы все с замиранием сердца смотрим этот футбол непревзойденного класса, на космических скоростях и на высококачественном поле!
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 15:33
      Ничья будет.))))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ТТ (раскрыть)
      вчера в 15:26
      Кстати, ты зря погорячился, тк я с начала сезона желаю Туле вылета, из-за необоснованно го увольнения черевченко. А потом, на этом сайте принято разговаривать вежливо и учтиво, а не как ты. Исправляйся
      Бен Зопилой
      Бен Зопилой
      вчера в 15:09
      Урал не вылетит. Это всё, что достаточно знать об этом матче.
      sten312
      sten312 ответ димон 37 (раскрыть)
      вчера в 14:47
        Absinthe3
        Absinthe3
        вчера в 14:28
          ТТ
          ТТ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          вчера в 14:23
          Твои предположения ровным счётом нечего не значат для меня! Поделись ими где нибудь в другом месте.
          димон 37
          димон 37
          вчера в 14:15
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ ТТ (раскрыть)
            вчера в 14:12
            Кроме твоего желания, есть еще "мнение" Гриши Иванова. Поскольку Уралу ничего не надо (ни вниз. ни вверх они не поднимутся и не опустятся), а Арсеналу кровь из носа надо брать очки, чтобы остаться в РПЛ, предположу, что Урал особо упираться не будет и, как минимум очко отдаст, а может и три.
            1bear
            1bear
            вчера в 13:54
            победа хозяев или ничья
            ТТ
            ТТ
            вчера в 13:10
            Уралу желаю победы в данном противостоянии !
            EAGinLE
            EAGinLE
            вчера в 13:08
            Удачи Арсеналу.
            Союзник противников
            Союзник противников
            вчера в 12:21
            ГрЫша Иванофф победит 2-1.
            minai
            minai
            вчера в 12:15
              ДСА
              ДСА
              вчера в 08:35
              Арсеналу нельзя проигрывать.
              swed27
              swed27
              вчера в 03:16
              шмели не проиграют
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