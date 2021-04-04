В 50 Шамов Егор Голов пропущено: 2 Выносы: 2 Спасений: 4 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 4 Бауэр Роберт Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 8 Григалава Гиа Фолов заработано: 4 Отборы: 3 Выносы: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 90 Довбня Александр Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 92 Рассказов Николай Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

П 21 Коновалов Игорь Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 86

П 7 Ломовицкий Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 4 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 82

П 28 Пантелеев Владислав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 62

П 11 Ткачев Сергей Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 86

П 20 Чаушич Горан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

Н 48 Луценко Евгений Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Нигматуллин Артур

З 6 Беляев Максим Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 45

З 5 Бурлак Тарас

З 3 Сокол Артем

З 14 Хагуш Анри Желтые карточки: 1

П 18 Громыко Валерий Пасы: 2 Минут сыграно: 11

П 44 Кангва Кингс

П 15 Ковалев Юрий

П 82 Хлусевич Даниил

Н 17 Аджоев Гурам Минут сыграно: 8

Н 19 Джорджевич Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 28