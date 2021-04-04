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2 : 0
завершен
вчера, 14:00
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Стадион Екатеринбург-Арена
Телетрансляция: Матч Премьер!
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Погребняк Павел
ассистент Калинин Игорь
|1:0
|13’
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Гаджимурадов Рамазан
ассистент Адамов Арсен
|2:0
|85’
|Калинин Игорь
|2’
|18’
|Луценко Евгений
|34’
|Хагуш Анри
|40’
|Пантелеев Владислав
|Погребняк Павел
|55’
|82’
|Коновалов Игорь
|Гаджимурадов Рамазан
|90+1’
|90+5’
|Ломовицкий Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Беляев Максим
|Рассказов Николай
|62’
|Джорджевич Лука
|Пантелеев Владислав
|Гаджимурадов Рамазан
|Подберёзкин Вячеслав
|66’
|Герасимов Алексей
|Погребняк Павел
|82’
|82’
|Громыко Валерий
|Ткачев Сергей
|86’
|Панченко Кирилл
|Коновалов Игорь
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|11
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|18
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|6
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|1
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|3
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|5
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