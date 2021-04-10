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Ростов - Рубин
Химки - Тамбов
Уфа - Ахмат

Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Рубин

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) Рубин
Ростов
0 : 1
завершен
10 апреля 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 21.1 - 44.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.7
Средний возраст: 24.4 - 25
Средний рост: 184.7 - 184
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 4-3-3 - 4-1-4-1
Серия побед: 0 - 1
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Рубин
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 25 тур
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону), зрителей: 15011 +5 +12, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
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    Еще
     
    31' Махатадзе Георгий (21) уходит с поля, Хашимото Кенто (6) вышел на поле
     
    52' Поярков Николай (71)
     
    61' Гигович Армин (8)
     
    2
    72' Полоз Дмитрий (99) уходит с поля, Байрамян Хорен (19) вышел на поле
    72' Алмквист Понтус (11) уходит с поля, Тугарев Роман (23) вышел на поле
     
    83' Терентьев Денис (4) уходит с поля, Фольмер Кирилл (25) вышел на поле
     
    31' Деспотович Джордже (9)
     
    45+1' Зуев Александр (12)
     
    67' Мусаев Леон (38) уходит с поля, Хван Ин Бом (6) вышел на поле
     
    68' Зуев Александр (12) уходит с поля, Бегич Сильвие (4) вышел на поле
     
    73' (0:1) Йевтич Дарко (8)
     
    2
    90+1' Дюпин Юрий (22)
    90+2' Макаров Денис (25) уходит с поля, Бакаев Солтмурад (87) вышел на поле
    Голы
    73’ 0:1 Йевтич Дарко
    Наказания
    31’ Деспотович Джордже
    45+1’ Зуев Александр
    Поярков Николай 52’
    Гигович Армин 61’
    90+1’ Дюпин Юрий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Хашимото Кенто Махатадзе Георгий 31’
    67’ Хван Ин Бом Мусаев Леон
    68’ Бегич Сильвие Зуев Александр
    Байрамян Хорен Полоз Дмитрий 72’
    Тугарев Роман Алмквист Понтус 72’
    Фольмер Кирилл Терентьев Денис 83’
    90+2’ Бакаев Солтмурад Макаров Денис
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 7
    		13 Фолы 9
    		10 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		60% Владение мячом 40%
    		5 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    alex57512
    alex57512
    11 апреля в 22:01
    Как это не печально, но надо признать, что Ростов - это обычный середнячок лиги! Его обезбашенная игра, без, каких-бы то ни было, признаков стратегии и тактики, может только, удержать его в Премьер-лиги. Думать же о еврокубках, пока, у руля команды Карпин - это не серьезно! Карпин не тренер, а менеджер! А нам нужен тренер уровня Бердыева. Лучше будет даже , если мы, в следующем году, вылетим в ФНЛ. Возможно тогда будут сделаны должные выводы! А пока нам остается довольствоваться унылой концовкой этого чемпионата, с нашим участием!
    Новый Рубин
    Новый Рубин ответ Ravshan878 (раскрыть)
    11 апреля в 12:16
    Здорово брат ! Удачи вам с Локо , нам нужна ваша победа !)
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Новый Рубин (раскрыть)
    11 апреля в 09:51
    Илюша физкультпривет.Смотрю у Ильи новый дом.🤭.Как сменил ава у Казани дело пошли ☝️ИншаАллах 🙏.
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ andrefino13 (раскрыть)
    11 апреля в 07:49, ред.
    По дедушке его фамилия СЛУЦКЕР . А В еВРОПЕ ЕГО И ЗАДАРОМ НИКТО НЕ ВОЗЬМЕТ !
    ОН ТАМ ТАК ОБКАКАЛСЯ , ЧТО ЕГО ДУХУ ТАМ НИКТО ВИДЕТЬ НЕ ХОЧЕТ !
    Его потолок это Казань или Волгоград ...
    В Самаре и в Москве он нагадил столько , что до сих пор разгрести не могут !
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    11 апреля в 06:30
    Ничья был бы справедливым результатом.
    Пепс
    Пепс
    10 апреля в 23:36
    Рубиновые с победооооой!!!!!!)))))))) Ростов воспользовался отсутствием ряда основных футболистов Рубина в Казани, сегодня прилетела ответка... Все по чесноку)))).
    andrefino13
    andrefino13
    10 апреля в 23:35
    Видимо Ростов опять в стиральную машинку....
    Пепс
    Пепс ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    10 апреля в 23:33, ред.
      andrefino13
      andrefino13 ответ nikoladolgov (раскрыть)
      10 апреля в 23:32, ред.
      Слуцкий его фамилия, и хочет он в Европу, и это нормально, на сегодняшний день.
      Рourquoi pas...
      Рourquoi pas...
      10 апреля в 23:25
      Ну, что сказать?.. РОСТОВ обезопасил себя кругом... В первом круге - от ПФЛ, во втором - от еврокубков. Теперь можно спокойно готовить игроков на продажу, косить бабло во имя президента клуба ... Ну не нужен ИМ Ростов, как Спартак Федуну или Краснодар Галицкому... Не те амбиции...
      viv
      viv
      10 апреля в 23:03
      Валера, еврокубки давай до свидания.
      Meot
      Meot
      10 апреля в 22:54
      Ростов Карпина раздрожает, мудрят в обороне привозя себе голы и тупые навесы в атаке)
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      10 апреля в 22:34
      Соглашусь со всем. Но Валера выкрутится
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      10 апреля в 22:26
      Да,ребята,вечер перестаёт быть томным...кто сможет остановить этот Рубин?Просмотрев все туры,нет соперников,готовых противостоять и побеждать Рубин,буду очень рад,если ошибаюсь...Это могут сделать и Урал,и Динамо,и Краснодар,и Арсенал.
      Absinthe2
      Absinthe2 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      10 апреля в 22:17
      Вот именно. Здесь пишут, что игра была равная. Ни фига! Рубин почти всю игру был без мяча. Наши мильон раз подходили к воротам и били хз куда или отдавали пас сопернику.
      Михалыч 54
      Михалыч 54
      10 апреля в 22:16
      Черный день для ростовского спорта. И в гандбол, и в футбол проиграли. Будем ждать и надеяться на победы, тем более ничего другого не остаётся.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      10 апреля в 22:16
      Слуцкер хочет в Москву !
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      10 апреля в 22:06
      Лучше бы я дома этот матч посмотрел по интернету. Уже нет никакого желания идти на стадио. В прошлом матче проиграли на Ростов Арене Спартаку из-за 2 рикошетов. Сегодня равную игру сами же слили. Может без меня следующую домашнюю игру выиграют?
      Видимо Карпин подрасслабился. Не так тщательно готовит команду исходя из сильных и слабых сторон соперника. Замены не усиливают игру. Не считая выхода Хошимото. Но судя по его форме он должен был выйти в основе. Опять вопрос к Карпину
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Новый Рубин (раскрыть)
      10 апреля в 21:56
      Что есть, то не отнимешь!))
      Новый Рубин
      Новый Рубин ответ Ice van Reed (раскрыть)
      10 апреля в 21:55
      Так не было ни Газпрома , ни Лукоила , чисто футбол !)
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Новый Рубин (раскрыть)
      10 апреля в 21:55, ред.
      Могли бы оба клуба по результативней, но если бы да кабы, имеем, что имеем!!! Хорошая игра!
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Новый Рубин (раскрыть)
      10 апреля в 21:53
      И главное без судейского произвола!!!
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Новый Рубин (раскрыть)
      10 апреля в 21:52, ред.
      Основа и дочерняя контора , в СочАх, где встречают нас событье, видут сомнительный мач и не хотят унять своё корыстие!
      mars6791
      mars6791 ответ 161регион (раскрыть)
      10 апреля в 21:49
      То бишь Ростов сам себе забил.
      Новый Рубин
      Новый Рубин ответ Ice van Reed (раскрыть)
      10 апреля в 21:48
      Что не говори матч сегодня был класный , не было автобусов , обе команды атаковали , один гол решил исход матча , он мог быть и в ворота Рубина ...
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Новый Рубин (раскрыть)
      10 апреля в 21:47
      Скорее будет шекспировская драма, а конец известен))!!!
      Новый Рубин
      Новый Рубин ответ Ice van Reed (раскрыть)
      10 апреля в 21:45
      Завтра Зенит сольет Сочи !
      kts99
      kts99
      10 апреля в 21:45, ред.
      Лучшим был Песьяков. Как не печально
      161регион
      161регион
      10 апреля в 21:45
      Биг мак накачал на кресле себе на победу в отличии от Валерика....
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Новый Рубин (раскрыть)
      10 апреля в 21:43
      Если у Ахмата Беришу и у Крыльев парня который забил 32 мяча купить, то можно обогнать!!!
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