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0 : 1
завершен
10 апреля 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 21.1 - 44.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.7
Средний возраст: 24.4 - 25
Средний рост: 184.7 - 184
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 4-3-3 - 4-1-4-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону), зрителей: 15011 +5 +12, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
|73’
|0:1
|Йевтич Дарко
|31’
|Деспотович Джордже
|45+1’
|Зуев Александр
|Поярков Николай
|52’
|Гигович Армин
|61’
|90+1’
|Дюпин Юрий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хашимото Кенто
|Махатадзе Георгий
|31’
|67’
|Хван Ин Бом
|Мусаев Леон
|68’
|Бегич Сильвие
|Зуев Александр
|Байрамян Хорен
|Полоз Дмитрий
|72’
|Тугарев Роман
|Алмквист Понтус
|72’
|Фольмер Кирилл
|Терентьев Денис
|83’
|90+2’
|Бакаев Солтмурад
|Макаров Денис
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|17
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|7
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|13
|Фолы
|9
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|10
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|5
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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ОН ТАМ ТАК ОБКАКАЛСЯ , ЧТО ЕГО ДУХУ ТАМ НИКТО ВИДЕТЬ НЕ ХОЧЕТ !
Его потолок это Казань или Волгоград ...
В Самаре и в Москве он нагадил столько , что до сих пор разгрести не могут !
ОН ТАМ ТАК ОБКАКАЛСЯ , ЧТО ЕГО ДУХУ ТАМ НИКТО ВИДЕТЬ НЕ ХОЧЕТ !
Его потолок это Казань или Волгоград ...
В Самаре и в Москве он нагадил столько , что до сих пор разгрести не могут !
Видимо Карпин подрасслабился. Не так тщательно готовит команду исходя из сильных и слабых сторон соперника. Замены не усиливают игру. Не считая выхода Хошимото. Но судя по его форме он должен был выйти в основе. Опять вопрос к Карпину
Видимо Карпин подрасслабился. Не так тщательно готовит команду исходя из сильных и слабых сторон соперника. Замены не усиливают игру. Не считая выхода Хошимото. Но судя по его форме он должен был выйти в основе. Опять вопрос к Карпину