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2 : 3
завершен
25 апреля 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Средний возраст: 28.2 - 28.7
Средний рост: 184.5 - 181.8
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 5-3-2 - 3-4-3
Серия побед: 2 - 1
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Стадион Нефтяник (Уфа), зрителей: 7232
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
|8’
|0:1
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Прохин Данила
ассистент Нобоа Кристиан
|14’
|0:2
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Заболотный Антон
ассистент Цаллагов Ибрагим
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Кротов Вячеслав
ассистент Андрич Комнен
|1:2
|19’
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Жамалетдинов Тимур
ассистент Сысуев Дмитрий
|2:2
|78’
|90+1’
|2:3(П)
|Нобоа Кристиан
|9’
|Цаллагов Ибрагим
|45’
|Цаллагов Ибрагим
|Мрзляк Филип
|51’
|53’
|Нобоа Кристиан
|Йокич Боян
|54’
|Камилов Владислав
|59’
|61’
|Миладинович Иван
|Иванов Олег
|82’
|Йокич Боян
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Милетич Неманья
|Морозов Григорий
|46’
|60’
|Пруцев Данила
|Руденко Александр
|Сысуев Дмитрий
|Мрзляк Филип
|62’
|Жамалетдинов Тимур
|Камилов Владислав
|73’
|Голубев Артем
|Милетич Неманья
|73’
|Бизоза Парфе
|Кротов Вячеслав
|86’
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|22
|Удары по воротам
|14
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|8
|Удары в створ
|5
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|16
|Фолы
|8
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|11
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|0
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|2
|Cэйвы
|6
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|4
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|1
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