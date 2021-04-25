В 1 Чернов Алексей Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 32 Бауэр Мориц Всего навесов: 14 Точные навесы: 5 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 5 Йокич Боян Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Красные карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

З 2 Морозов Григорий Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

З 4 Никитин Алексей Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 61 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 55 Табидзе Джемал Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 19 Иванов Олег Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 29 Камилов Владислав Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 73

П 24 Мрзляк Филип Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 62

Н 18 Андрич Комнен Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Н 57 Кротов Вячеслав Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 81 Кукушкин Иван

В 16 Шафинский Юрий

З 3 Аликин Павел

З 11 Милетич Неманья Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 28

З 15 Плиев Константин

П 8 Бизоза Парфе Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

П 22 Голубев Артем Перехваты: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 17

П 7 Сысуев Дмитрий Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 28

П 10 Урунов Остон