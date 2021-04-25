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Уфа - Сочи
Ростов - Арсенал
Спартак - ЦСКА
Рубин - Краснодар

Протокол матча Уфа против Сочи

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 2:3 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Уфа
2 : 3
завершен
25 апреля 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Средний возраст: 28.2 - 28.7
Средний рост: 184.5 - 181.8
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 5-3-2 - 3-4-3
Серия побед: 2 - 1
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Сочи
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 27 тур
Стадион Нефтяник (Уфа), зрителей: 7232
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    19' (1:2) Кротов Вячеслав (57) (Андрич Комнен (18))
     
    46' Морозов Григорий (2) уходит с поля, Милетич Неманья (11) вышел на поле
     
    51' Мрзляк Филип (24)
     
    54' Йокич Боян (5)
     
    59' Камилов Владислав (29)
     
    62' Мрзляк Филип (24) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
     
    2
    73' Камилов Владислав (29) уходит с поля, Жамалетдинов Тимур (75) вышел на поле
    73' Милетич Неманья (11) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
     
    78' (2:2) Жамалетдинов Тимур (75) (Сысуев Дмитрий (7))
     
    82' Иванов Олег (19)
     
    86' Кротов Вячеслав (57) уходит с поля, Бизоза Парфе (8) вышел на поле
     
    90+1' Йокич Боян (5)
     
    8' (0:1) Прохин Данила (87) (Нобоа Кристиан (16))
     
    9' Цаллагов Ибрагим (15)
     
    14' (0:2) Заболотный Антон (9) (Цаллагов Ибрагим (15))
     
    45' Цаллагов Ибрагим (15)
     
    53' Нобоа Кристиан (16)
     
    60' Руденко Александр (79) уходит с поля, Пруцев Данила (7) вышел на поле
     
    61' Миладинович Иван (45)
     
    90+1' (2:3) Нобоа Кристиан (16)
    Голы
    8’ 0:1 Прохин Данила
    ассистент Нобоа Кристиан
    14’ 0:2 Заболотный Антон
    ассистент Цаллагов Ибрагим
    Кротов Вячеслав
    ассистент Андрич Комнен     		1:2 19’
    Жамалетдинов Тимур
    ассистент Сысуев Дмитрий     		2:2 78’
    90+1’ 2:3(П) Нобоа Кристиан
    Наказания
    9’ Цаллагов Ибрагим
    45’ Цаллагов Ибрагим
    Мрзляк Филип 51’
    53’ Нобоа Кристиан
    Йокич Боян 54’
    Камилов Владислав 59’
    61’ Миладинович Иван
    Иванов Олег 82’
    Йокич Боян 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Милетич Неманья Морозов Григорий 46’
    60’ Пруцев Данила Руденко Александр
    Сысуев Дмитрий Мрзляк Филип 62’
    Жамалетдинов Тимур Камилов Владислав 73’
    Голубев Артем Милетич Неманья 73’
    Бизоза Парфе Кротов Вячеслав 86’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 14
    		8 Удары в створ 5
    		16 Фолы 8
    		11 Угловые 1
    		1 Офсайды 0
    		66% Владение мячом 34%
    		2 Cэйвы 6
    		4 Предупреждения 4
    		1 Удаления 1
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    Все комментарии
    mat73
    mat73
    26 апреля в 08:27
    По поводу Уфа-Сочи-2:3, скажу так - вот что хотите думайте и говорите - но давать пенальти в добавленное время при счёте 2:2 - это надо или реально сделать что-то нереально грубое и откровенное (например руку оторвать человеку), или надо просто быть заряженным и очень хотеть сделать нужный результат!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    25 апреля в 19:47
    Что не сделал Спартак в итоге сделал фарм - клуб Зенита! Причем забивали исключительно экс - зенитовцы) А вообще, конечно, обидно должно быть уфимцам вот так проиграть...
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    25 апреля в 18:41
    Порадовали южане, с победой Сочи!
    санек002
    санек002 ответ 112910415 (раскрыть)
    25 апреля в 18:15
    с такой игрой да вылетать?ты что?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    25 апреля в 17:43
    Сочи на правильном пути.
    112910415
    112910415
    25 апреля в 17:28
    Уфа не хочет вылетать, и не вылетит
    Эдмон
    Эдмон
    25 апреля в 17:02
    повезло конечно с пендалем
    gen.v3trov
    gen.v3trov ответ mag57 (комментарий удален) (раскрыть)
    25 апреля в 16:50
    Да Уфа достойно смотрится со спартаком
    gen.v3trov
    gen.v3trov
    25 апреля в 16:48
    Посмотрел бодрый футбол двух команд, борещихся за попадание в зону ЛЕ и сохранение прописки в рпл. Очень достойный матч, в первом тайме больше доменировали Сочи,хорошо держали мяч, комбинировали., забили 2 добротных мяча, подкосила красная карточка. Второй тайм был уже за Уфой, они перехватили инициативу и часто угрожали воротам Сочи, и заслужено отыгрались. В какой то степени южанам повезло, организовали хорошую контратаку, заработали 100 процнтный пенальти, ну и Нобоа мастер конечно
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    25 апреля в 16:19
    Отличный и зрелищный матч неожиданно выдали «Уфа» и «Сочи». После двух быстрых мячей «Сочи» также оперативно позволили забить себе, а удаление Цаллагова в составе «Сочи» в конце первой половины матча и вовсе поменяло расклад сил в игре. Всю вторую половину встречи «Уфа» нанесла множество ударов в сторону ворот «Сочи», команде Стукалова удалось сравнять счет и получить немало шансов для победы по итогу матча, но «Уфа» получила пенальти в свои ворота, подтвержденное решением ВАР, и свела возможность заработать три очка до итогового нуля.
    «Сочи» набирает важнейшие три очка и продолжает бороться за еврокубки. А «Уфа» продолжит бороться с «Ротором» за сохранение прописки в РПЛ, но выглядит «Уфа» в этой борьбе гораздо предпочтительнее.
    berda2003
    berda2003
    25 апреля в 16:07, ред.
    молодец Стукалов - здорово играет Уфа! Жаль, только упустили время с этим пи...доболкой рахитом, "экспертом" канала "када ТВ"...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    25 апреля в 16:02
    Последний пас у Уфы отсутствовал конкретно, поэтому множество подходов оканчивались банальным навесом, а росточку то не хватает... ну в общем от прямого вылета ещё не ушли. Уфа молодцы, по-любому.
    Futurista
    Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
    25 апреля в 15:59, ред.
    Спартаку такие с Локо не ставили...ну а чтобы в добавленное время да при ничейном счете это вообще фантастика)...
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Futurista (раскрыть)
    25 апреля в 15:58
    Но ведь была пенка, я уж молчу про 3 пенки в пользу ЦСКА ,за попадания в руки))
    kts99
    kts99
    25 апреля в 15:58
      Sergo_ural
      Sergo_ural ответ cska1948 (раскрыть)
      25 апреля в 15:56
      Ну, че доказала?
      Sergo_ural
      Sergo_ural
      25 апреля в 15:55
      Это Уфе не с атакующим Спартаком играть. Как только Сочи сел в оборону, Уфа еле забила.
      isamsn
      isamsn
      25 апреля в 15:54
      Лучше бы Уфа играла в равных составах.
      Caliostro
      Caliostro
      25 апреля в 15:54
      Наш чемп...это отдельно от всего Мира...., игра команд, решение судей, а ВАР - вообще посмешище.....УЖАС!!!
      Futurista
      Futurista
      25 апреля в 15:53, ред.
      Пенали в такой ситуации ставят только Сочи и Зениту...нужные руки всегда наготове...
      Evilhuman
      Evilhuman
      25 апреля в 15:53
      Вот и Сочи, молодцы
      kts99
      kts99
      25 апреля в 15:51
      Отскочили 47и
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      25 апреля в 15:41, ред.
      Таки да! 2:2!!!
      Ну на гол ещё сподобиться надо.
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      25 апреля в 15:39
      Зачем Морозова надо было менять? Балканец вообще нулёвый. Признал Стукалов свою промашку.
      Сп62
      Сп62 ответ Союзник противников (раскрыть)
      25 апреля в 15:07
      Здесь, однако, много вопросов.
      Союзник противников
      Союзник противников
      25 апреля в 15:03
      Получается так :Без Газизова "Уфа" уныло и последовательно тонула,а с возвращением его начала резко всплывать...Надеюсь,что для "Спартака" обратная тенденция будет столь же актуальной.
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      25 апреля в 15:02
      Первые 15 минут Уфа на поле забыла выйти. Во втором Сочи в меньшинстве, уфимцы должны с такой игрой расколбас Сочам устроить. 5:2))).
      Сп62
      Сп62
      25 апреля в 14:51
      Вот и первое удаление. Если это вторая жёлтая, то всё понятно. А если прямая красная, то согласиться трудно.
      kts99
      kts99
      25 апреля в 14:21
        Артур Халилов 1
        Артур Халилов 1
        25 апреля в 14:16
        Нормально так Уфа преобразилась))
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