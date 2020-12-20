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0 : 1
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Гастон Жерар (Дижон)
|15’
|0:1
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Фолланд Кевин
ассистент Бен-Йеддер Виссам
|Шоер Мунир
|5’
|26’
|Тчуамени Орельен
|Ндонг Дидье
|37’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бальде Мама
|Шоер Мунир
|60’
|65’
|Жеббель Виллем
|Бен-Йеддер Виссам
|65’
|Йоветич Стеван
|Диоп Софьян
|Диоп Папе
|Конате Мусса
|70’
|Саммаритано Фредерик
|Добро Михай Александру
|79’
|82’
|Сидибе Джибриль
|Мартинш Желсон
|90+1’
|Павлович Страхинья
|Кайо Энрике
|90+1’
|Пеллегри Пьетро
|Фолланд Кевин
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|11
|Удары по воротам
|13
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|1
|Удары в створ
|6
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|13
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|2
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|5
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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