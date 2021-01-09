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3 : 0
завершен
09 января 2021, 23:00
суббота
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Стадион Луи-Дозьем (Монако)
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Марипан Гильермо
ассистент Фолланд Кевин
|1:0
|40’
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Фолланд Кевин
ассистент Кайо Энрике
|2:0
|72’
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Йоветич Стеван
ассистент Фолланд Кевин
|3:0
|81’
|Бадьяшиль Бенуа
|18’
|Фолланд Кевин
|29’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Кулибали Лассана
|Амаду Ибрагим
|56’
|Баокен Стефан
|Диони Лои
|57’
|Перейра Лаге Матиас
|Капель Пьеррик
|Головин Александр
|Мартинш Желсон
|66’
|76’
|Тиуб Сада
|Кабо Джимми
|76’
|Бобишон Антонен
|Фулджини Анджело
|Йоветич Стеван
|Бен-Йеддер Виссам
|78’
|Дисаси Аксель
|Бадьяшиль Бенуа
|84’
|Агилар Рубен
|Диоп Софьян
|84’
|Балло-Туре Фоде
|Кайо Энрике
|85’
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|14
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|2
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|9
|Фолы
|10
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|5
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|0
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|0
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