ГлавнаяВсе матчи
Матчи Франция. Лига 1 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат Европы U21
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2021-01-09
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-16
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-25
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-23
2021-01-06
2021-01-09
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-27
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-03
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-14
2021-02-17
2021-02-21
2021-02-28
2021-03-02
2021-03-14
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-16
2021-05-23
Монако - Анже
Бордо - Лорьян
Дижон - Марсель
Ланс - Страсбур
Метц - Ницца
Монпелье - Нант
Ним - Лилль
Пари Сен-Жермен - Брест
Реймс - Сент-Этьен
Ренн - Лион

Текстовая онлайн трансляция матча Монако против Анже

Монако Логотип футбольный клуб Монако 3:0 Логотип футбольный клуб Анже Анже
Монако
Анже
3 : 0
завершен
09 января 2021, 23:00
суббота
Смотреть трансляцию
Франция. Лига 1 2020/2021, 19 тур
Стадион Луи-Дозьем (Монако)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.773.645.40
Fonbet Live! 1.02 21.00 100.00
Мелбет 1.68 4.06 5.75
Лига ставок 1.71 3.85 4.90
 
18' Бадьяшиль Бенуа (32)
 
29' Фолланд Кевин (31)
 
40' (1:0) Марипан Гильермо (3) (Фолланд Кевин (31))
 
66' Мартинш Желсон (11) уходит с поля, Головин Александр (17) вышел на поле
 
72' (2:0) Фолланд Кевин (31) (Кайо Энрике (12))
 
78' Бен-Йеддер Виссам (9) уходит с поля, Йоветич Стеван (10) вышел на поле
 
81' (3:0) Йоветич Стеван (10) (Фолланд Кевин (31))
 
2
84' Бадьяшиль Бенуа (32) уходит с поля, Дисаси Аксель (20) вышел на поле
84' Диоп Софьян (37) уходит с поля, Агилар Рубен (26) вышел на поле
 
85' Кайо Энрике (12) уходит с поля, Балло-Туре Фоде (2) вышел на поле
 
2
56' Диони Лои (9) уходит с поля, Баокен Стефан (19) вышел на поле
56' Амаду Ибрагим (18) уходит с поля, Кулибали Лассана (14) вышел на поле
 
57' Капель Пьеррик (15) уходит с поля, Перейра Лаге Матиас (27) вышел на поле
 
2
76' Кабо Джимми (11) уходит с поля, Тиуб Сада (22) вышел на поле
76' Фулджини Анджело (10) уходит с поля, Бобишон Антонен (23) вышел на поле
Голы
Марипан Гильермо
ассистент Фолланд Кевин 		1:0 40’
Фолланд Кевин
ассистент Кайо Энрике 		2:0 72’
Йоветич Стеван
ассистент Фолланд Кевин 		3:0 81’
Наказания
Бадьяшиль Бенуа 18’
Фолланд Кевин 29’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
56’ Кулибали Лассана Амаду Ибрагим
56’ Баокен Стефан Диони Лои
57’ Перейра Лаге Матиас Капель Пьеррик
Головин Александр Мартинш Желсон 66’
76’ Тиуб Сада Кабо Джимми
76’ Бобишон Антонен Фулджини Анджело
Йоветич Стеван Бен-Йеддер Виссам 78’
Дисаси Аксель Бадьяшиль Бенуа 84’
Агилар Рубен Диоп Софьян 84’
Балло-Туре Фоде Кайо Энрике 85’
Статистика
 14 Удары по воротам 6
5 Удары в створ 2
9 Фолы 10
5 Угловые 2
3 Офсайды 0
56% Владение мячом 44%
2 Cэйвы 2
2 Предупреждения 0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
санек002
санек002 ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
10 января в 13:13
это футбол!кокоша только против своих на лавке сидит!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
10 января в 13:00
И сиянием нимба осветил его лучше, чем прожектора
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий 50 (раскрыть)
10 января в 12:44
Головин при всех тренерах Монако ( сейчас уже пятый) безаговорчно игрок стартового состава. Более того, он входит в топ-5 команды. Он даже Фабрегаса вытеснил из основы. После 4-х месячного перерыва из-за травмы, он выйдет на свой уровень и игра команды будет другой.
протон1
протон1
10 января в 11:48
наш чемпионат по сути очень слабый. и как бы не играли головины в россии. там на западе они не будут играть в основе. уровень другой
SHMEL
SHMEL ответ Василий 50 (раскрыть)
10 января в 11:26
Нет, вторая игра после серьезной травмы и длительного восстановления.
санек002
санек002 ответ Василий 50 (раскрыть)
10 января в 10:10
так и есть!
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 08:11
Монегаски уже в зоне еврокубков.
Василий 50
Василий 50
10 января в 05:31
Головин - игрок замены?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 января в 00:58
Вито маннонне мало чем уступает , тем более леком накосячил в первом же матче
Zimka
Zimka
10 января в 00:57
Давно не смотрел матчи Монако и приятно удивлен, раньше это была не команда, а просто сборище из физически крепких, но бестолковых игроков, сейчас есть мысль и в атаке и в защите, а не беготня. По Головину понравилось движение, но видно что в борьбу не вступает и не ищет мяча особо + явно забрал себе все стандарты (до травмы все угловые в его исполнении были опасными, а сегодня неплохой навес со штрафного был), но ему придется бороться за место в основе, на правом фланге он выглядел не очень, слева уже получше, но видно что тянет в центр, поглядим, считаю что конкуренция это неплохо.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 января в 00:52
Во Франции Сулейманов и Исмаэлей больше, чем Пьеров и Жанов)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
10 января в 00:49
Я у Монако насчитал 5 белых и 5 темнокожих, а левый защитник без фото. Так, что во Франции и Думбий и Траоре полно.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 января в 00:47
Тем временем, Головин играет против Думбия и Траоре - прям-таки против своих бывших :)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
10 января в 00:43
В принципе и за ЛЧ побиться можно. 3 места попадают. Основной вратарь Монако восстановится и все будет окей.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
10 января в 00:41
Замены Монако решают
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
10 января в 00:34
Молодцы головинцы!

Длина скамейки решает) Монако обязан в ЕК проходить
VeniaminS
VeniaminS
09 января в 22:57
ТМ3
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 22:54
Санёк давай,ЖГИИ!!!
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
09 января в 22:47
Анже гораздо крепче Лорьяна и я бы не дарил Монако три очка ещё до матча.

Не осталось очков, а то б на 1-1 поставил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100