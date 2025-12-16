Доннарумму признали голкипером года по версии ФИФА

1765887457

Итальянец признан лучшим вратарем года по версии Международной федерации футбола ( ФИФА ). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА .

В прошедшем сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции в составе французского ПСЖ . Итальянец выходил в стартовом составе в 15 из 17 матчей Лиги чемпионов, в 6 играх он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Доннарумму включили в символическую сборную турнира. Также голкипер провел 24 матча в чемпионате Франции, где был признан лучшим вратарем турнира. В сентябре голкипер перешел в «Манчестер Сити».