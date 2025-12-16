Доннарумму признали голкипером года по версии ФИФА

Итальянец Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
В прошедшем сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции в составе французского ПСЖ. Итальянец выходил в стартовом составе в 15 из 17 матчей Лиги чемпионов, в 6 играх он оставил свои ворота в неприкосновенности.
Доннарумму включили в символическую сборную турнира. Также голкипер провел 24 матча в чемпионате Франции, где был признан лучшим вратарем турнира. В сентябре голкипер перешел в «Манчестер Сити».
всегда трудно представить мировой чемпионат, они могли любому сопернику свинью подкинуть! Вернусь к Киперу,думаю что парень на своём месте, а потом типаж,как 2-ух метровую фигуру в калитке увижу-спокойствие на лице! (Я сейчас и про Куртуа вспомнил!)
