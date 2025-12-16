Top.Mail.Ru
Доннарумму признали голкипером года по версии ФИФА

16 декабря 2025, 15:17

Итальянец Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В прошедшем сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции в составе французского ПСЖ. Итальянец выходил в стартовом составе в 15 из 17 матчей Лиги чемпионов, в 6 играх он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Доннарумму включили в символическую сборную турнира. Также голкипер провел 24 матча в чемпионате Франции, где был признан лучшим вратарем турнира. В сентябре голкипер перешел в «Манчестер Сити».

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 20:52, ред.
Ничего не имею против, но говоря, о его, не всегда уверенной игре за сборную, я имел ввиду только этот сезон.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 20:46
Витя.
Доннарумма в сборной Италии принёс победу своей команде, выиграв полуфинал (по послематчевым пенальти) и финал ( тоже ! по послематчевым пенальти) Это было в 2020-м...
Брулин
Брулин
16 декабря в 17:44
Сафонов: "не благодари, брат".
112910415
112910415
16 декабря в 17:43
он как Матвей ,только итальянец ... )
Rupertt
Rupertt
16 декабря в 16:51
Ну тут вообще без вопросов. Доннарумма выдал сумасшедший сезон — в Лиге чемпионов тащил, в чемпионате Франции был стеной, столько «сухарей» не случайность. В решающих матчах он реально делал разницу, а для вратаря это главное. Многие любят спорить про ошибки, но если смотреть весь год целиком — он был одним из самых стабильных в мире. Переход в «Манчестер Сити» теперь выглядит логичным шагом: интересно будет посмотреть, как он себя покажет в АПЛ. Заслуженная награда, как ни крути.
y3djes4hat3w
y3djes4hat3w
16 декабря в 16:51
Это благодаря нашему Матвею,он его держал в тонусе
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 16:45
Соглашусь, пожалуй, как и всегда.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 16:38
...Италию колбасит не по детски, Я писал в своё время как был очарован её игрой времен Зола, Виали....! Конечно без итальяшек
всегда трудно представить мировой чемпионат, они могли любому сопернику свинью подкинуть! Вернусь к Киперу,думаю что парень на своём месте, а потом типаж,как 2-ух метровую фигуру в калитке увижу-спокойствие на лице! (Я сейчас и про Куртуа вспомнил!)
Кокосик
Кокосик ответ Groboyd (раскрыть)
16 декабря в 16:32
Признание и точка. Прям как какой-то знакомый бренд в России))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 16:31
Санёк, Счастлив тебя видеть!!!
Тебе видней конечно, по МС спорить не буду. А вот в сборной, мне он показался не очень убедительным. Но если Италия пробьется на ЧМ, там и посмотрим...
На счет твоего последнего вопроса не могу ответить, в силу ряда обстоятельств.)))
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
16 декабря в 16:28
...тишина и есть стабильность,не правда ли...!!!
jRest
jRest
16 декабря в 16:26
Эх, слепцы, весь мир знает кто номер один.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 16:26, ред.
...Приветствую Витя!...МС с Донной гораздо увереннее играет, по солиднее что ли !!! А игра Сборной Италии это не вопросы, это
целая эпопея! Минхерц, ты к задержанию Семака не причастен,а ?!
Alex_67
Alex_67
16 декабря в 16:24
Последнее время о нем мало говорили... Вот так, в тишине, стал лучшим.
Варвар7
Варвар7
16 декабря в 16:24
Эх если б наш Мотя не сплоховал бы в последнем матче...)))
Capral
Capral
16 декабря в 16:15
Справедливо!!! В ЛЧ, весной, он практически был непробиваем, и именно он- один из триумфаторов в главном клубном турнире Европы!!! Возможно, сейчас, в МС, он не так уверенно чувствует себя как в ПСЖ в этом году, я не все игры горожан видел, но уверен, его присутствие придаст команде уверенности. Вот, единственное, что, это игры Доннаруммы за сборную Италии оставляют некоторые вопросы... Здесь, пожалуй, можно придраться по некоторым аспектам. Но в целом, сезон яркий для итальянца!!!
Groboyd
Groboyd
16 декабря в 16:01
Доннарумму признали голкипером и на этом точка.
