AESAF отреагировала на обвинение Переса в адрес «Барселоны» в подкупе судей

1765898285

16 декабря 2025, 18:18

Испанская ассоциация футбольных арбитров (AESAF) призвала соблюдать презумпцию невиновности после обвинений со стороны президента «Реала» в адрес «Барселоны» в попытке влияния на судей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее Перес назвал дело Негрейры самым серьезным скандалом в современном футболе и обвинил руководство Ла Лиги в бездействии.

«Испанская ассоциация футбольных арбитров подчеркивает, что судейство является важнейшей гарантией беспристрастности и справедливости в соревнованиях. Обобщенные обвинения арбитров в причастности к предполагаемым скандалам, без судебного обоснования или конкретных доказательств, подрывают доверие к системе и наносят вред испанскому футболу в целом. Что касается так называемого дела Негрейры, AESAF полностью уважает работу судебных органов. На сегодняшний день в отношении арбитров не выдвинуто никаких обвинений, что делает необходимым соблюдение принципа презумпции невиновности и избегание заявлений, которые могут привести к ошибочным выводам в общественном мнении», — сказано в заявлении пресс-службы AESAF.