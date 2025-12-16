Top.Mail.Ru
AESAF отреагировала на обвинение Переса в адрес «Барселоны» в подкупе судей

16 декабря 2025, 18:18

Испанская ассоциация футбольных арбитров (AESAF) призвала соблюдать презумпцию невиновности после обвинений со стороны президента «Реала» Флорентино Переса в адрес «Барселоны» в попытке влияния на судей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее Перес назвал дело Негрейры самым серьезным скандалом в современном футболе и обвинил руководство Ла Лиги в бездействии.

«Испанская ассоциация футбольных арбитров подчеркивает, что судейство является важнейшей гарантией беспристрастности и справедливости в соревнованиях. Обобщенные обвинения арбитров в причастности к предполагаемым скандалам, без судебного обоснования или конкретных доказательств, подрывают доверие к системе и наносят вред испанскому футболу в целом. Что касается так называемого дела Негрейры, AESAF полностью уважает работу судебных органов. На сегодняшний день в отношении арбитров не выдвинуто никаких обвинений, что делает необходимым соблюдение принципа презумпции невиновности и избегание заявлений, которые могут привести к ошибочным выводам в общественном мнении», — сказано в заявлении пресс-службы AESAF.

В 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Энрикесу Негрейре. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

Lobo77
Lobo77 ответ jRest (раскрыть)
17 декабря в 22:51, ред.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    17 декабря в 17:11
    Устами младенца!
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Robert Adeykin (раскрыть)
    17 декабря в 17:10
    Старается чем-то помочь своим игрокаи. Когда на поле обыграть не может приходится искать другие варианты.
    Он золотое поколение Барселоны забыть не может, хочет поставить под сомнение успех той шикарной команды.
    Лапорта предельно ясно ответил. На его месте я с этим очкариком не стал бы вообще сидеть на матчах вместе.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    17 декабря в 08:34
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      17 декабря в 01:02
      В Испании вообще с ума посходили…
      CCCP1922
      CCCP1922
      16 декабря в 22:13
      В Испании 🇪🇸 не по зимнему жарко.
      Grizly88
      Grizly88
      16 декабря в 21:32
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
        16 декабря в 21:21, ред.
        Я те больше скажу ... Так много реаловцы болтать стали, что даже Ямаля перед Классико этим делом заразили, с*ки... !
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        16 декабря в 21:11, ред.
        Да уж...
        Кавер - версия оказалась реалистичней оригинала...
        Редко, но бывает.
        shlomo
        shlomo
        16 декабря в 21:07
        Может быть теперь Перес немного поутихнет....
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        16 декабря в 21:04, ред.
        «Правда всегда одна» — Это сказал фараон.
        Он был очень умён,
        И за это его называли — ПАО «Газпром»



        Наутилус Помпилиус
        Альбом: «Титаник» (1994)
        Авторы: музыка — Вячеслав Бутусов, слова — Илья Кормильцев.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        16 декабря в 20:56, ред.
        Зато в РПЛ - все по взрослому. Скоро КДК сеть филиалов открывать начнёт: а то пацаны на Народной, 7 уже не успевают за правду бороться...
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        16 декабря в 20:40
        В Испании....Как в детском саду....то Негрейра проконсультировал кого то в обход Переса....то Рубиалес поцеловал ту которую целовать нельзя....

        У них там время то футболом заниматься остаётся ???
        Alex_67
        Alex_67
        16 декабря в 20:27
        Испанская ассоциация футбольных арбитров... Интересно, а в России есть подобная организация, которая способна защитить судей? Ведь у нас в стране фактически ввели презумпцию виновности арбитров. С лёгкой руки телеканала Матч ТВ..
        particular
        particular
        16 декабря в 20:25
        Одно понятно, - недающих, неберущих и невиновных нет...
        Buzz Lightyear
        Buzz Lightyear ответ 7adp5szescv9 (раскрыть)
        16 декабря в 19:49
        Добрый вечер.

        Призы могут идти длительное время, в том числе более двух недель, хотя чаще в пути не столь долго.

        Ваш приз прибыл совсем недавно сегодня, уже отправили код для получения, если увидим что не получили, то отправим письмо с кодом завтра.
        Nenash
        Nenash
        16 декабря в 19:48, ред.
        Старче стал много болтать.. Походу от него и игроки набрались.. Результат налицо..
        Robert Adeykin
        Robert Adeykin
        16 декабря в 19:40
        Старому пора на пенсию у него дименция развивается везде подкупы мирещатся плохо для клуба.
        Capral
        Capral ответ 112910415 (раскрыть)
        16 декабря в 19:34
        Заняться человеку нечем...
        7adp5szescv9
        7adp5szescv9 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
        16 декабря в 19:32
        Призы отправлены,но до сих пор нет, не солидно
        112910415
        112910415
        16 декабря в 19:27
        грустно товарищу Пересу ныне ...
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        16 декабря в 19:18
        Долгие десятилетия переживал болезненные поражения, долго сдерживал..и вот выливается из всех щелей... Бедняга. Пожалеем и отпустим. Рано поздно, Перес уйдет.. Реал и Барселона останутся. Будут победы и поражения. Триумфы и позор. Но надеюсь, что больше такого трагикомедии не увидим
        shlomo2
        shlomo2
        16 декабря в 19:02
        Реал использует кухаркино право, считает, что кто громче кудахтает на публику, тот и прав. В судах это не работает.... причём непонятно зачем это такому титулованному клубу, видимо не всё там чисто ... Смотрел последние интервью Переса, человек очень стал худой, слова только что виноват этот тот.... где старый Флорентино Перес?

        Пи.Си. Как бы Реалу во всей этой кампании не выйти на самих себя, ибо за те годы от судейских решений больше выигрывал Реал, а не Барса....
        Drosmo
        Drosmo
        16 декабря в 19:02
        "Ранее Перес назвал дело Негрейры самым серьезным скандалом в современном футболе и обвинил руководство Ла Лиги в бездействии."

        Где здесь обвинение "Барселоны" в подкупе судей? Перес призвал со всей серьёзностью отнестись к расследованию столь резонансного дела, но никаких прямых обвинений не озвучивал. И это вполне нормально, когда узнаёшь, что твой принципиальный конкурент обвиняется в таком по-спортивному тяжком преступлении, а дело пытаются спустить на тормозах.
        Capral
        Capral ответ shur (раскрыть)
        16 декабря в 19:01
        Супер, Саня, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Попал- в самую девятину, аж паутинку снял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        shur
        shur
        16 декабря в 18:55
        ...нам бы в Клубе разобраться,господин хороший!!!
        jRest
        jRest
        16 декабря в 18:51
        "Держи вора" - громче всего кричит сам вор. Уж кому-кому, а Пересу про судейство лучше помолчать. В прошлом году в четырёх играх с Барселоной судьи ошибались именно в пользу Реала. Хорошо, что каталонцы сильнее, ошибки арбитров на исход не повлияли.
