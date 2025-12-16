AESAF отреагировала на обвинение Переса в адрес «Барселоны» в подкупе судей

Испанская ассоциация футбольных арбитров (AESAF) призвала соблюдать презумпцию невиновности после обвинений со стороны президента «Реала» Флорентино Переса в адрес «Барселоны» в попытке влияния на судей. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Ранее Перес назвал дело Негрейры самым серьезным скандалом в современном футболе и обвинил руководство Ла Лиги в бездействии.
«Испанская ассоциация футбольных арбитров подчеркивает, что судейство является важнейшей гарантией беспристрастности и справедливости в соревнованиях. Обобщенные обвинения арбитров в причастности к предполагаемым скандалам, без судебного обоснования или конкретных доказательств, подрывают доверие к системе и наносят вред испанскому футболу в целом. Что касается так называемого дела Негрейры, AESAF полностью уважает работу судебных органов. На сегодняшний день в отношении арбитров не выдвинуто никаких обвинений, что делает необходимым соблюдение принципа презумпции невиновности и избегание заявлений, которые могут привести к ошибочным выводам в общественном мнении», — сказано в заявлении пресс-службы AESAF.
В 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Энрикесу Негрейре. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.
Где здесь обвинение "Барселоны" в подкупе судей? Перес призвал со всей серьёзностью отнестись к расследованию столь резонансного дела, но никаких прямых обвинений не озвучивал. И это вполне нормально, когда узнаёшь, что твой принципиальный конкурент обвиняется в таком по-спортивному тяжком преступлении, а дело пытаются спустить на тормозах.
