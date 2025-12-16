Сёмин считает, что Станкович не справился с давлением в «Спартаке»

1765878181

16 декабря 2025, 12:43

оказался не готов к работе в «Спартаке» и был уволен с поста главного тренера, так как с ним не видели перспектив. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший наставник московского «Локомотива» .

«В этой команде ты должен справляться с огромным давлением, — сказал он. — Станкович до конца не представлял, с каким прессингом он тут столкнется. Он же раньше не работал в таких командах. С ним расстались, так как не было перспектив. Нельзя бесконечно тасовать состав».

Семин отметил, что «Спартаку» не надо было увольнять Дмитрия Аленичева в 2016 году. «Либо нужен серьезный иностранный специалист, либо российский, который уже адаптирован к нашим реалиям, со спартаковскими корнями. Думаю, если бы Аленичева оставили в свое время, было бы лучше. Не началась бы вся эта болтанка с тренерской чехардой, которая многим уже надоела», — сказал Семин.