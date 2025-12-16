Top.Mail.Ru
Сёмин считает, что Станкович не справился с давлением в «Спартаке»

16 декабря 2025, 12:43

Деян Станкович оказался не готов к работе в «Спартаке» и был уволен с поста главного тренера, так как с ним не видели перспектив. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин.

«В этой команде ты должен справляться с огромным давлением, — сказал он. — Станкович до конца не представлял, с каким прессингом он тут столкнется. Он же раньше не работал в таких командах. С ним расстались, так как не было перспектив. Нельзя бесконечно тасовать состав».

Семин отметил, что «Спартаку» не надо было увольнять Дмитрия Аленичева в 2016 году. «Либо нужен серьезный иностранный специалист, либо российский, который уже адаптирован к нашим реалиям, со спартаковскими корнями. Думаю, если бы Аленичева оставили в свое время, было бы лучше. Не началась бы вся эта болтанка с тренерской чехардой, которая многим уже надоела», — сказал Семин.

Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25. До этого специалист работал в сербской «Црвене Звезде», венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории». В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Аленичеву 53 года, он тренировал «Спартак» с 2015 по 2016 год. Под руководством специалиста команда заняла пятое место в РПЛ в сезоне-2015/16.

Все комментарии
Брулин
Брулин
16 декабря в 17:38
Как он дипломатично смог избежать использования слова "дурдом")
Bad Listener
Bad Listener
16 декабря в 15:44, ред.
Забыли Семина спросить перед увольнением и Станковича и Аленичева.

Никакого не было давления на Станковича когда он с удивлением рассказывал после игры в Оренбурге что он не знал что Оренбург будет играть в футбол. А с тех пор в игре Спартака не случалось ни одного положительного изменения.

На таких людей как Станкович давит не что то внешнее, а внутренняя неготовность к взрослой жизни, взрослой коммуникации и взрослой ответственности.

Понятно что первый же неудобный вопрос от журналистов и детская психика не выдержала. И пошли в расход кто? Правильно. Судьи.
Capral
Capral
16 декабря в 15:37, ред.
Не думаю, что у Станковича не получилось из-за давление сверху. Это у Карпина не получилось, потому что из всех утюгов летели оскорбления, a в команде его не приняли штрейкбрехеры.

У Станковича не было единой тренерской системы, не было основательного тренерского фундамента. Его футбол можно с полным основанием назвать стихийным и не до конца изученным, от этого, разумеется, и неудачи.

Но при всем этом, не могу сказать, что Станок провалися с треском в Спартаке. Интересные игры чередовались с провальными, но складывалось впечатление, что сам тренер не знает, на каком футболе надо остановиться, где поставить окончательную точку.

Ну и конечно его поведение, что точно, никак не соответствовало Величайшей Истории Спартака. Даже его тренерские неудачи не так пагубно повлияли на его работу, как его неадекватное поведение.

Собственно, иностранный тренер, незнакомый с российскими реалиями, с футбольными в частности, не всегда может в полной мере осознать ответственность за результат и полностью проникнуться атмосферой российкого футбола...
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 15:27
В Спартаке давление всех тренеров давит.
xv2cvse35cks
xv2cvse35cks
16 декабря в 14:42
Слабак оказался физкультурник
Alex_67
Alex_67
16 декабря в 14:23
Станкович был отличным игроком... У него в коллекции есть победы в Лиге чемпионов, Кубке Кубков, Суперкубке. Выигрывал Деян и Клубный чемпионат мира. Несколько раз брал Скудетто с Интером и Лацио.. Карьера игрока фантастическая. Каким серб стал тренером? Мнения разные, но чемпионат Венгрии 🇭🇺 он выигрывал, а это не так просто, как многим кажется... Спартак? О него многие зубы сломали. И Деян потерпел неудачу. Лично я желаю Станковичу быстрее прийти в себя и отлично проявить свои лучшие качества на новом месте?
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 13:37
Палыч деликатно промолчал о самих тренерских качествах Станковича
shlomo
shlomo
16 декабря в 13:34
Палыч знает... Палыч пожил....
adekvat
adekvat
16 декабря в 13:33
Да он ни с чем не справился
Варвар7
Варвар7
16 декабря в 13:24
Культурный Вы человек, Юрий Палыч - так деликатно о Даяне отозвались...)
