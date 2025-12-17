«Челси» переиграл «Кардифф» и вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги

В матче Кубка английской лиги встречались «Кардифф» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:3.
Голом у хозяев отметился: Тернбулл (75'). За гостей забивали Гарначо (57'), Нету (82'), Гарначо (90+3').
Да, 100% резерв Челси (кроме Кайседо, который капитанил и получил свою желтую за разговор с судьей) и Кардифф из первой лиги Англии выдали игру средних команд чемпионшипа.
Валлийцы старались очень. И воспользовались ошибкой защиты синих. Да и сами косячнули.
Но когда, уже вышли игроки основы создавать моменты и забивать стало легче.
Но защита Тосин-Бадя по прежнему очень слабая. Тем более когда по краям Хато и юный Ачимпонг. Мареска наигрывает их как может, но что то очень уж долго они набирают кондицию. Может пора все таки руководству подумать купить в замен норм защитников. Мареска наверное об этом и просил.
Рад за Гарначо и очень нужный гол забил Нету.
Всё правильно и вовремя пацан сделал.
"Меньший брат" по футбольному ремеслу, выскакивает из кожи в схватке со "старшим", последние играют в пол оборота и когда надо прибавляют....
Не исключено, что после этой игры кардифовцы будут пару недель восстанавливаться...
Болел Челси с победой.
