Soccer.ru
«Челси» переиграл «Кардифф» и вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги

17 декабря 2025, 01:00
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф1 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче Кубка английской лиги встречались «Кардифф» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Голом у хозяев отметился: Тернбулл (75'). За гостей забивали Гарначо (57'), Нету (82'), Гарначо (90+3').

azkan
azkan ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
17 декабря в 09:15, ред.
Привет! Смотрели утром или днем))
Да, 100% резерв Челси (кроме Кайседо, который капитанил и получил свою желтую за разговор с судьей) и Кардифф из первой лиги Англии выдали игру средних команд чемпионшипа.
Валлийцы старались очень. И воспользовались ошибкой защиты синих. Да и сами косячнули.
Но когда, уже вышли игроки основы создавать моменты и забивать стало легче.
Но защита Тосин-Бадя по прежнему очень слабая. Тем более когда по краям Хато и юный Ачимпонг. Мареска наигрывает их как может, но что то очень уж долго они набирают кондицию. Может пора все таки руководству подумать купить в замен норм защитников. Мареска наверное об этом и просил.
Рад за Гарначо и очень нужный гол забил Нету.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
17 декабря в 08:59
Гарначо наверно уж тыщу раз перекрестился, что из МЮ в Челси ушёл. ))

Всё правильно и вовремя пацан сделал.
zeuc2j3xmeqx
zeuc2j3xmeqx
17 декабря в 08:53
Кардифф все равно заслужил похвалы, интрига была до конца.
Шуня771
Шуня771
17 декабря в 08:48
Обычная картина в таких ситуациях.
"Меньший брат" по футбольному ремеслу, выскакивает из кожи в схватке со "старшим", последние играют в пол оборота и когда надо прибавляют....
Не исключено, что после этой игры кардифовцы будут пару недель восстанавливаться...
Болел Челси с победой.
shlomo
shlomo
17 декабря в 08:38
Во время Челси прибавил обороты в этом матче....
CCCP1922
CCCP1922
17 декабря в 07:17
Хозяева боролись, даже отыгрались со счёта 0:1... Но гости приехали побеждать и контролировали игру до самого финального свистка. Об этом свидетельствует гол, забитый уже в добавленное время...
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Drosmo (раскрыть)
17 декабря в 07:10
Полностью соглашусь. Смотрел матч и удивлялся, какие же бездарности у Челси на поле. Гиттенс просто 0, Тосин и Бадиашиль - кошмар в центре защиты, Буаноноте в первом тайме просто никакущий. Да и в целом вся команда в первом тайме непонятно во что играла, во втором, как только включили скорости, так Кардифф начал сыпаться. Но всё равно, с такой игрой Челси повезло, что забили 3.
112910415
112910415
17 декабря в 05:38
только в концовке всё решилось !
Варвар7
Варвар7
17 декабря в 05:21
Создалось такое впечатление, что "Синие" по сути, сильно и не включались, так это добавляли по ходу матча, по мере поступления трудностей...
Drosmo
Drosmo
17 декабря в 01:34
Очень непростая поездка выдалась у "синих". И если кто не смотрел матч, то по счёту может показаться, что "Челси" без проблем обыграл "Кардифф". Но это совсем не так. Вплоть до второго забитого гола "Челси", а это до 82 минуты, ситуация на поле оставалась напряжённой и непонятной. Да, "синие" больше атаковали, но не сказать, что были намного более опаснее парней из третьего дивизиона. Скромный "Кардифф" держался достойно, и порой очень больно кусал в ответ. Но всё же более высокий класс "аристократов" взял верх. Но, однозначно, даже при этом поражении, болельщикам "Кардиффа" уж точно не будет стыдно за свою команду.
Comentarios
Comentarios
17 декабря в 01:11
Ну и хорошо
Гость
