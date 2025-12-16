Парижский суд по трудовым спорам обязал футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выплатить €61 млн в качестве компенсации бывшему форварду команды Килиану Мбаппе. Об этом сообщило AFP.
Суд назначил компенсацию из-за невыплаты клубом бонусов и заработной платы с момента окончания контракта Мбаппе в 2024 году. Арбитры отклонили доводы защиты, которые утверждали о переклассификации срочных контрактов в постоянные контракты. Претензии ПСЖ на сумму €440 млн отклонены в полном объеме.
Мбаппе 26 лет, он выступал за ПСЖ с 2018 по 2024 год. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента. Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.
ЗМ ? Да никуда он не денется, - у Мбаппе, не забывай, ещё и сборная бонусом идёт... Поэтому пару раз уж точно его возьмёт.
Не давать мелочь Килианчику на завтраки....
Но гордый шейх решил, что сможет всё "порешать" с помощью денег, и просчитался. Птичка, или в данном случае черепашка, всё таки не повелась на золотую клетку.
А сам Мбаппе поступил крайне хитро и расчётливо. Он не побежал сразу в Реал, при первом же зове Переса, тем самым, с одной стороны дал надежду Аль-Хелаифи, что может француз всё же не поведётся на звёздный Реал, а выберет деньги. А с другой стороны тем самым набивал себе цену перед Пересом, мол на первом свидании ни-ни, меня ещё нужно поуговаривать, я не из "таких".
Вот и вышло, что продуманный француз и свою мечту осуществил, перейдя в Реал, и самоуверенного шейха на деньги "нагрел".
просто сегодня не задалась игра в суде...
