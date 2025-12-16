Суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе компенсацию в размере €61 млн

1765888992

16 декабря 2025, 15:43

Парижский суд по трудовым спорам обязал футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выплатить €61 млн в качестве компенсации бывшему форварду команды . Об этом сообщило AFP .

Суд назначил компенсацию из-за невыплаты клубом бонусов и заработной платы с момента окончания контракта Мбаппе в 2024 году. Арбитры отклонили доводы защиты, которые утверждали о переклассификации срочных контрактов в постоянные контракты. Претензии ПСЖ на сумму €440 млн отклонены в полном объеме.