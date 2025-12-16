Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2025/2026

Суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе компенсацию в размере €61 млн

16 декабря 2025, 15:43

Парижский суд по трудовым спорам обязал футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выплатить €61 млн в качестве компенсации бывшему форварду команды Килиану Мбаппе. Об этом сообщило AFP.

Суд назначил компенсацию из-за невыплаты клубом бонусов и заработной платы с момента окончания контракта Мбаппе в 2024 году. Арбитры отклонили доводы защиты, которые утверждали о переклассификации срочных контрактов в постоянные контракты. Претензии ПСЖ на сумму €440 млн отклонены в полном объеме.

Мбаппе 26 лет, он выступал за ПСЖ с 2018 по 2024 год. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента. Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

Подписывайся в ВК
Все новости
Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону» за €10 млрд
14 декабря
Аршавин подтвердил, что бюджет «Зенита» будет урезан
13 декабря
Дегтярев оценил эффект от введения нового лимита на легионеров
08 декабря
«Крылья Советов» выплатят долг Ростеху до конца года — Федорищев
05 декабря
Батраков отказался от зарплаты в $120 млн в Саудовской Аравии
24 ноября
Кисляк признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES
24 ноября
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
17 декабря в 12:47, ред.
Зато в копилке есть ЧМ, вице- чемпионство, ЗБ, и абсолютный рекорд по голам и ассистам в соответствии со своим возрастом.

ЗМ ? Да никуда он не денется, - у Мбаппе, не забывай, ещё и сборная бонусом идёт... Поэтому пару раз уж точно его возьмёт.
lazzioll
lazzioll ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 декабря в 22:50
да, мамка там доминирует)). а с другой стороны пусть лучше она заберет, чем появится моментально с детства влюбленная в Мбаппе силиконовая шаболда с пакетом пустых пакетов. для денег.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 20:27
Маме радость....
Не давать мелочь Килианчику на завтраки....
95-shishani-95
95-shishani-95
16 декабря в 18:33
Хорошо, что поставили этого выскочку на место!
Alex_67
Alex_67
16 декабря в 17:59
Надо же, оказывается ПСЖ тоже имел свои финансовые претензии конкретного размера — ни много, ни мало 440 млн иностранных денег. У нас бы подобным делом занялись, видимо, в арбитражном суде, структуре не самой понятной. Закончилось всё неприятно для клуба — он проиграл.... И понёс репутационные потери. Тем временем, Мбаппе уже 26 лет и ни одного Золотого мяча.
Drosmo
Drosmo
16 декабря в 17:59
Нассер Аль-Хелаифи сам виноват в сложившейся ситуации. Во-первых, уже последние пару лет пребывания Мбаппе в клубе было явно видно, что француз хочет уйти в Реал. Он не однократно высказывался в стиле "с детства за Реал". Плюс ко всему, того же не меньше хотел и Перес, а дон Флорентино уже стрелянный боец, и в мировом футбольном бизнесе имеет куда больший опыт чем арабский шейх, и обычно если ему что-то стрельнет в голову, то он этого добивается, чего бы ему это не стоило. Так что тягаться с ним - изначально была не лучшая идея.

Но гордый шейх решил, что сможет всё "порешать" с помощью денег, и просчитался. Птичка, или в данном случае черепашка, всё таки не повелась на золотую клетку.

А сам Мбаппе поступил крайне хитро и расчётливо. Он не побежал сразу в Реал, при первом же зове Переса, тем самым, с одной стороны дал надежду Аль-Хелаифи, что может француз всё же не поведётся на звёздный Реал, а выберет деньги. А с другой стороны тем самым набивал себе цену перед Пересом, мол на первом свидании ни-ни, меня ещё нужно поуговаривать, я не из "таких".

Вот и вышло, что продуманный француз и свою мечту осуществил, перейдя в Реал, и самоуверенного шейха на деньги "нагрел".
Брулин
Брулин
16 декабря в 17:48
По контракту Мбаппе прав. Хотя по человечески очень не красиво поступил. Но контракт есть контракт , думать надо было когда его подписывали.
112910415
112910415
16 декабря в 17:40
закон суров,но он закон !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 декабря в 17:02
зато ПСЖ выиграл Лигу чемпионов!!!
просто сегодня не задалась игра в суде...
Rupertt
Rupertt
16 декабря в 16:50
ПСЖ сам загнал себя в эту ситуацию — тянули с выплатами, играли в силу, а потом удивляются решению суда. Мбаппе свое для клуба сделал сполна, был лицом команды и тащил годы подряд. Если контракт закончился — плати, какие вопросы. Теперь ПСЖ еще и репутационно выглядит не лучшим образом. Для Килиана это просто точка в истории, а для парижан — болезненный урок, как не надо расставаться с легендой клуба.
jRest
jRest
16 декабря в 16:21
Теперь можно в ресторан отметить. Как только потом в футбол играть...
Vilar
Vilar
16 декабря в 16:13
Всё, как у нас: жертва мошенников получает компенсацию. А квартиру оставили, тоже Мбаппе?
shur
shur
16 декабря в 16:13
...вот это под Новый Год - "тринадцатая".....!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 