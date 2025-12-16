Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Перрен считает очень высокими шансы «Краснодара» на победу в РПЛ

16 декабря 2025, 09:38

Шансы футболистов «Краснодара» на победу в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) являются высокими. Такое мнение высказал французский полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен.

«Краснодар» завершил первую часть сезона на первом месте в таблице РПЛ, набрав 40 очков. У ближайшего преследователя, петербургского «Зенита», 39 баллов.

«Первая часть прошла, „Краснодар“ занимает первое место в таблице чемпионата России, — сказал Перрен. — Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие. С каждым днем и каждым матчем мы обретали уверенность. Хорошая часть сезона для нашей команды».

Подписывайся в ВК
Все новости
Глава РПЛ Алаев не видит минусов в возвращении пива на стадионы
15 декабря
Кисляк отметил влияние тренеров ЦСКА на свой прогресс
15 декабря
Мостовой считает, что сборную Аргентины не отстранят от ЧМ
14 декабря
Жерсон назвал «Зенит» самым обсуждаемым клубом России в Бразилии и Европе
12 декабря
Жерсон заявил, что замечательно чувствует себя в «Зените»
12 декабря
Французский футболист «Краснодара» Перрен считает хорошим уровень РПЛ
11 декабря
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
16 декабря в 19:55
....la guerre comme à la guerre...! Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие, в переводе с французского,ну-ну...!!!
Брулин
Брулин
16 декабря в 17:22
Мсье Перрен с вечера 7 декабря - в отпуске...
Bad Listener
Bad Listener
16 декабря в 12:04
Из-за вас там юбилеи переносят, будьте людьми
Варвар7
Варвар7
16 декабря в 11:47
Гаэтан " подожди не гони коней" в данном случаи "Быков"...)))
112910415
112910415
16 декабря в 10:40
хм ... молчание - золото !
sihafazatron
sihafazatron
16 декабря в 09:52
Ну это и так понятно... Других слов от него и не ждал
pdwhtdh6h4a5
pdwhtdh6h4a5
16 декабря в 09:43
Пока они на первом месте у них самые высокие шансы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 