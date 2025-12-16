Перрен считает очень высокими шансы «Краснодара» на победу в РПЛ

1765867123

16 декабря 2025, 09:38

Шансы футболистов «Краснодара» на победу в этом сезоне Российской премьер-лиги ( РПЛ ) являются высокими. Такое мнение высказал французский полузащитник «Краснодара» .

«Краснодар» завершил первую часть сезона на первом месте в таблице РПЛ , набрав 40 очков. У ближайшего преследователя, петербургского «Зенита», 39 баллов.