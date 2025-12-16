Перрен считает очень высокими шансы «Краснодара» на победу в РПЛ

Шансы футболистов «Краснодара» на победу в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) являются высокими. Такое мнение высказал французский полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен.
«Краснодар» завершил первую часть сезона на первом месте в таблице РПЛ, набрав 40 очков. У ближайшего преследователя, петербургского «Зенита», 39 баллов.
«Первая часть прошла, „Краснодар“ занимает первое место в таблице чемпионата России, — сказал Перрен. — Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие. С каждым днем и каждым матчем мы обретали уверенность. Хорошая часть сезона для нашей команды».