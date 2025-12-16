«Динамо» планирует определиться с новым тренером до конца года

1765890943

Совет директоров московского футбольного клуба «Динамо» на прошедшем 15 декабря заседании не принял финального решения по новому главному тренеру и планирует определиться с наставником команды до конца года. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Временно исполняющим обязанности был назначен , под руководством которого бело-голубые обыграли в чемпионате страны махачкалинское «Динамо» (3:0), уступили грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграли вничью со столичным «Спартаком» (1:1).