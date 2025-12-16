«Динамо» планирует определиться с новым тренером до конца года

Совет директоров московского футбольного клуба «Динамо» на прошедшем 15 декабря заседании не принял финального решения по новому главному тренеру и планирует определиться с наставником команды до конца года. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Временно исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев, под руководством которого бело-голубые обыграли в чемпионате страны махачкалинское «Динамо» (3:0), уступили грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграли вничью со столичным «Спартаком» (1:1).
В первой части Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Хороший тренер....
Да и опыт в нескольких московских клубах есть...всю кухню знает....
Тренер этот через Бувача, югослав или нет- неизвестно пока..
Карпуха на лыжи вставал 2 последних месяца, о чём знала вся футбольная российская братия..., но у этих баранов даже никаких реальных вариантов (кандидатов на замену) не было, - никаких мыслей, на случай, если что...
P.S. Лишний раз убеждаюсь, что в ДМ рулят дауны...., собсно, поэтому и результаты такие.
Однако надо отдать должное Черчесову- он неплохой организатор, умеет ставить игру, но на длительный период времени, его, как правило не хватает. Гусев? В него не верю по многим причинам: ни опыта, ни практики в должности ГТ, да и большого таланта у него не заметил... Одно знаю точно: кто бы в Динамо не пришел- он всегда будет чувствовать некомфортно, в силу, тех штрейкбрехеров, которых в команде достаточно, что было отчетливо видно после ухода В.Г.Карпина, да и при Славише было всё ясно и понятно...
