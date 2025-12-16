Top.Mail.Ru
«Динамо» планирует определиться с новым тренером до конца года

16 декабря 2025, 16:15

Совет директоров московского футбольного клуба «Динамо» на прошедшем 15 декабря заседании не принял финального решения по новому главному тренеру и планирует определиться с наставником команды до конца года. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Временно исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев, под руководством которого бело-голубые обыграли в чемпионате страны махачкалинское «Динамо» (3:0), уступили грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграли вничью со столичным «Спартаком» (1:1).

В первой части Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.

112910415
112910415
17 декабря в 07:53
планируют всех удивить ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 22:08
Николича надо звать....
Хороший тренер....
Да и опыт в нескольких московских клубах есть...всю кухню знает....
баск
баск
16 декабря в 20:44, ред.
Некий вариант иностранного тренера имеет место быть, появился буквально на днях, поэтому не принято ни одно из решений, предполагавшихся на этом СД.

Тренер этот через Бувача, югослав или нет- неизвестно пока..
VeniaminS
VeniaminS
16 декабря в 19:36
Будут подбирать иностранца .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 декабря в 18:14, ред.
))))) И смех и грех, ей Богу! Как с*ать, так бумагу искать.

Карпуха на лыжи вставал 2 последних месяца, о чём знала вся футбольная российская братия..., но у этих баранов даже никаких реальных вариантов (кандидатов на замену) не было, - никаких мыслей, на случай, если что...

P.S. Лишний раз убеждаюсь, что в ДМ рулят дауны...., собсно, поэтому и результаты такие.
Vilar
Vilar
16 декабря в 18:13
Думаю, у руководства Динамо, сейчас главное - своим выбором всех удивить и это больше всего пугает. Ну, типа: не ждали? А мы, вот так видим. ОК, подождём.
112910415
112910415
16 декабря в 17:38
ждём -с !
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 17:32
...было дело!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 17:23
Вспоминаю, как наш Л.Фернандес, в 2007, в кубковой игре в Питере- послал Денисова "на Одессу"... Правда, после этого был удален, но поступил правильно. Этот, бесспорно мужественный поступок, несколько подсластил нам горечь, от того рaзгрома, который случился в Питере.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 17:18
...по Денисову ты хорошо проехался, абсолютно! Сам то,не велика фигура,чтобы о нём подробнее....!!! Болезненная тема наставника...!
Rupertt
Rupertt
16 декабря в 16:50
Решение серьезное и спешить нельзя, но тянуть до конца года — тоже риск. Команда сейчас без четкого вектора, Гусев старается, вопросов нет, но видно, что это временное решение. Состав-то неплохой, потенциал есть, но без нормального главного тренера все это может просто раствориться. Очень надеюсь, что руководство сделает не громкий, а правильный выбор, а не очередной эксперимент. Болельщикам уже хочется стабильности и реальной борьбы, а не разговоров про «процесс.
Capral
Capral
16 декабря в 16:43
Да, читал сегодня уже, что виды имеют на Черчесова. Но во-первых, как это возможно, если он сейчас в Грозном? А во-вторых, никогда не воспринимал Черчесова, как спасителя отечества. Если вспомнить его работу в Динамо, в 2014, то, помимо откровенных ошибок стратегического характера, как в играх с Наполи, в Динамо и состав был не чемпионский, плюс ко всему, еще и присутствие И.Денисова, который откровенно ненавидел клуб и даже не скрывал того, что перешел, только ввиду своей безработицы на тот момент...

Однако надо отдать должное Черчесову- он неплохой организатор, умеет ставить игру, но на длительный период времени, его, как правило не хватает. Гусев? В него не верю по многим причинам: ни опыта, ни практики в должности ГТ, да и большого таланта у него не заметил... Одно знаю точно: кто бы в Динамо не пришел- он всегда будет чувствовать некомфортно, в силу, тех штрейкбрехеров, которых в команде достаточно, что было отчетливо видно после ухода В.Г.Карпина, да и при Славише было всё ясно и понятно...
shur
shur
16 декабря в 16:42
...на Новогоднем корпоративе объявят или.......?!?!?!
jRest
jRest
16 декабря в 16:35
А что тут определяться, до конца года Семак как раз 15 суток отсидит. 🤔
