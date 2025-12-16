Тренер «Зенита» Семак был задержан в аэропорту Мюнхена

1765877061

16 декабря 2025, 12:24

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» был задержан в аэропорту Мюнхена, ему назначили штраф за нарушения правил вывоза предметов из стран Европы. Об этом в своем Telegram-канале написала жена тренера Анна Семак.

По словам супруги тренера, они прилетели в Мюнхен по медицинским вопросам. На обратном пути уже в аэропорту они направились оформить tax free.

«Приняли нас радостно, улыбались, понимающе кивали, разворачивая конверты, — написала Анна Семак. — Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом „маленькой проблемы“, уверяя, что мы успеем на рейс, нас непременно подождут, все сотрудники предупреждены. Дальше как в тумане. Полиция, допрос, слово „crime“, подписи на бумагах в графе „обвиняемый“ и ощущение полной беспомощности».