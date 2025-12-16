Аргентинский футболист Сантьяго Монтиэль стал обладателем премии Пушкаша

Футболист аргентинского клуба «Индепендьенте» Сантьяго Монтиэль стал обладателем премии Ференца Пушкаша за самый красивый гол по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
В мае игрок отличился в матче 16-го тура чемпионата Аргентины против «Индепендьенте Ривадавия». Игрок поразил ворота соперника ударом через себя из-за пределов штрафной площади. Этот гол принес «Индепендьенте» победу со счетом 1:0.
Монтиэлю 25 лет, он выступает за «Индепендьенте» с 2024 года. В текущем сезоне в 36 матчах за клуб во всех турнирах он забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.
Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года. В прошлом году обладателем премии стал аргентинец Алехандро Гарначо.
