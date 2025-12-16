Аргентинский футболист Сантьяго Монтиэль стал обладателем премии Пушкаша

1765895571

16 декабря 2025, 17:32

Футболист аргентинского клуба «Индепендьенте» стал обладателем премии за самый красивый гол по версии Международной федерации футбола ( ФИФА ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В мае игрок отличился в матче 16-го тура чемпионата Аргентины против «Индепендьенте Ривадавия». Игрок поразил ворота соперника ударом через себя из-за пределов штрафной площади. Этот гол принес «Индепендьенте» победу со счетом 1:0.

Монтиэлю 25 лет, он выступает за «Индепендьенте» с 2024 года. В текущем сезоне в 36 матчах за клуб во всех турнирах он забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.