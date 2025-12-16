Top.Mail.Ru
Аргентинский футболист Сантьяго Монтиэль стал обладателем премии Пушкаша

16 декабря 2025, 17:32

Футболист аргентинского клуба «Индепендьенте» Сантьяго Монтиэль стал обладателем премии Ференца Пушкаша за самый красивый гол по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В мае игрок отличился в матче 16-го тура чемпионата Аргентины против «Индепендьенте Ривадавия». Игрок поразил ворота соперника ударом через себя из-за пределов штрафной площади. Этот гол принес «Индепендьенте» победу со счетом 1:0.

Монтиэлю 25 лет, он выступает за «Индепендьенте» с 2024 года. В текущем сезоне в 36 матчах за клуб во всех турнирах он забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года. В прошлом году обладателем премии стал аргентинец Алехандро Гарначо.

Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Alex_67 (раскрыть)
17 декабря в 18:16
Месси много лет в каждом втором матче так делал
112910415
112910415
17 декабря в 07:46
красиво забил, слава ему !
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Grizly88 (раскрыть)
16 декабря в 23:02, ред.
Да давайте просто выбирать лучший гол из МЮ и Ливерпуля. Да что там, лучше просто лучший гол Реала, например. В глубинках тоже есть игроки, которые могут класть шедевры - ничего менять не надо в отборе!
Grizly88
Grizly88
16 декабря в 21:56
Зачем вообще разыгрывать этот приз по всему миру? Арг чемпионат где нету футбола и никто не интересуется этим чемпионатом , все звезды разъезжают по Европе с юных лет. Можно было разыграть этот приз по чемпионатам из Европы .
ay3fzc7z4zsg
ay3fzc7z4zsg
16 декабря в 21:12
Гол получился хороший, премию заслужил
shlomo2
shlomo2
16 декабря в 21:01
Аргентинцы зажигают уже второй год....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 20:47
Российский футболист Игорь Дмитриев стал обладателем премии Пушкина

(21-летний Игорь Дмитриев — считает, что спортсменам стоит познакомиться с классикой: в качестве ключевого произведения он назвал роман Александра Пушкина «Капитанская дочка».)
Nenash
Nenash
16 декабря в 19:43
Знаковая фамилия для аргов.. Точка.. ☝️👏
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
16 декабря в 18:40, ред.
...Грация, полёт,независимость,красота,пластика...
Всё за что мы любим этот удивительный вид противостояния -
Его Величество Футбол!!!!!!!
Брулин
Брулин
16 декабря в 18:28
Не понимаю почему до сих пор номинируют на голы со штрафных
Alex_67
Alex_67
16 декабря в 18:26
Умеют игроки из стран Южной Америки не только выигрывать, но делать это красиво. Сразу же вспомнил гол Марадоны на чемпионате мира по футболу 1986 года — не тот, который забила Рука Бога, а тот, что создал сам Диего, обыграв всех на своём пути.
Rupertt
Rupertt
16 декабря в 18:23
Вот за такие голы и любят футбол. Удар через себя из-за штрафной — это же чистое безумие и красота в одном моменте. Такие мячи смотришь десятки раз и каждый раз мурашки. Абсолютно заслуженный приз, тут даже спорить не о чем. Приятно, что ФИФА до сих пор отмечает именно эстетику, а не только громкие имена. Монтиэля раньше особо не знал, но после такого гола его фамилию точно запомнят многие. Настоящий «пушкашевский» момент — один удар, один шанс и идеальное исполнение.
95-shishani-95
95-shishani-95
16 декабря в 18:18
Победный гол, а не простой какой-то
Варвар7
Варвар7
16 декабря в 17:58
Один гол в матче - зато какой!
