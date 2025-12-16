КДК РФС 18 декабря рассмотрит обвинения в расизме в адрес Вильягры

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 18 декабря рассмотрит обвинения в расизме в адрес полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА. После матча Кордоба обвинил Вильягру в расизме.
«КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Слушание дела по матчу „Краснодар“ — ЦСКА назначено на 18 декабря. Приглашены на заседание футболисты, представители клубов, делегат и судьи матча», — сказал Григорьянц.
Вильягра выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах.
Игрок отличный, но как человек полное оно...
Тогда когда слышишь русский мат в адрес русского игрока, то это тоже надо считать расизмом.
А жалобу рассматривают от шаблона идеального поведения, от символа аккуратной и бесконтактной игры, за всю карьеру не нарушившего правила, ни разу не сказавшего грубого слова, от образца благородного поведения на поле Джона Кордобы...
А не наоборот ли было? Или я неправильно понял?
