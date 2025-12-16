КДК РФС 18 декабря рассмотрит обвинения в расизме в адрес Вильягры

1765872720

16 декабря 2025, 11:12

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) 18 декабря рассмотрит обвинения в расизме в адрес полузащитника московского ЦСКА со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после матча 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА . После матча Кордоба обвинил Вильягру в расизме.

« КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Слушание дела по матчу „Краснодар“ — ЦСКА назначено на 18 декабря. Приглашены на заседание футболисты, представители клубов, делегат и судьи матча», — сказал Григорьянц.