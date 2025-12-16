Top.Mail.Ru
КДК РФС 18 декабря рассмотрит обвинения в расизме в адрес Вильягры

16 декабря 2025, 11:12
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 18 декабря рассмотрит обвинения в расизме в адрес полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА. После матча Кордоба обвинил Вильягру в расизме.

«КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Слушание дела по матчу „Краснодар“ — ЦСКА назначено на 18 декабря. Приглашены на заседание футболисты, представители клубов, делегат и судьи матча», — сказал Григорьянц.

Вильягра выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах.

112910415
112910415
17 декабря в 10:56
" Простите меня, негры ! "
SHMEL
SHMEL
16 декабря в 18:54
Кордоба постоянно всех вокруг обвиняет, все его бедненького обижают, оскорбляют, а сам невинная чернявенькая овечка.
Игрок отличный, но как человек полное оно...
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
16 декабря в 16:27
Тяжело понять , они по ходу, все там сами запутались...)))
9sh23xgth5pa
9sh23xgth5pa
16 декабря в 15:29
Один негр другого негром обозвал?
Тогда когда слышишь русский мат в адрес русского игрока, то это тоже надо считать расизмом.
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
16 декабря в 15:17
Обвинение в адрес Родриго со стороны Кордобы в том, что Родриго назвал Кордобу негром. Так понятно?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 13:05
Весь матч лупили били толкали хватали держали Мойзеса...пока судья не подключился и не добавил от себя красную....
А жалобу рассматривают от шаблона идеального поведения, от символа аккуратной и бесконтактной игры, за всю карьеру не нарушившего правила, ни разу не сказавшего грубого слова, от образца благородного поведения на поле Джона Кордобы...
Александр Апалько
Александр Апалько
16 декабря в 12:53
Да, в таком мире мы живём... Если чёрного назвать чёрным, то это расизм, а если белого белым, то нет... Маразм...
Bad Listener
Bad Listener
16 декабря в 12:02
Да, надо рассмотреть, ведь главная причина расизма это обвинения в расизме
Vilar
Vilar
16 декабря в 12:01
Как-то сомнительно, что бледнолицый, обидев Кордобу, уехал бы живым из Краснодара.
sihafazatron
sihafazatron
16 декабря в 11:42
рассмотрит обвинения в расизме в адрес полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы
-------------
А не наоборот ли было? Или я неправильно понял?
