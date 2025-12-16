Top.Mail.Ru
Глава Калининградской области назвал результаты «Балтики» хорошими

16 декабря 2025, 17:42

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал пятое место футбольного клуба «Балтика» в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) хорошим результатом.

«Клуб „Балтика“ дает серьезные результаты. Мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате. Я считаю, что результаты очень хорошие, болельщики тоже довольны, судя по посещаемости. Меня коллеги, друзья поздравляют со всей страны, с каждым разом все больше и больше. Я точно понимаю, что болельщиков „Балтики“ становится больше не только в Калининградской области, но и вообще в России», — сказал Беспрозванных.

Он отметил, что в начале сезона власти региона ставили задачу-минимум — войти в десятку лучших команд, однако главный тренер футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев предложил войти в пятерку и по итогам первой половины сезона с этим успешно справляется.

Беспрозванных добавил, что в бюджете Калининградской области предусмотрена постоянно действующая программа поддержки команды «Балтика». На 2026 год по ней предусмотрено финансирование в размере около 72 млн рублей.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 20:31
Хорошо хоть что Талалаев на предсезонном междусобойчике не предложил чемпионство оформить....
CCCP1922
CCCP1922
16 декабря в 20:12
Хорошо, когда все получается у тренера. Футбол — большое, радостное событие в жизни региона.
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 19:59
Думаю первый круг можно назвать отличным!
shlomo
shlomo
16 декабря в 19:06
Балтика безусловно открытие и не только в плане результата, работа тренера планомерная, вылетели, спокойно взяли грамотного тренера, за несколько туров до конца выиграли фнл, усилились не плохими игроками и показывают очень и очень хороший футбол, а главное с результатом...большим нашим клубам в частности Спартаку и Зениту стоит научиться тратить деньги именно так...понимаю, многие могут сказать 6 чемпионств + 1 серебро у зенита за последние годы, но разве с такими ресурсами и да, чуточку более сильным админресурсом, чем у других по известным причинам такие результаты ожидаемы и это не заслуга Семака...тут другое!
hmxsq2w9vuha
hmxsq2w9vuha
16 декабря в 18:52
Непросто хорошие,а неожиданно отличные
Варвар7
Варвар7
16 декабря в 18:26
"Однако главный тренер футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев предложил войти в пятерку" - Ну смотри Андрюха, тебя "за язык не кто не тянул"...)
Rupertt
Rupertt
16 декабря в 18:24
Честно, за «Балтику» сейчас реально приятно. Еще перед стартом сезона думали — лишь бы не бороться за выживание, а в итоге пятое место и уверенная игра. Талалаев красавец, команда бьется в каждом матче, а на стадионе снова атмосфера, как в лучшие времена. Видно, что клуб развивается, и поддержка области тут явно не на словах. Если зимой грамотно усилятся и без потерь пройдут паузу, почему бы и дальше не пошуметь? Главное — не сбавлять и сохранить этот голод до результата.
shur
shur
16 декабря в 18:15
...подниму предновогодний тост за неординарную "Балтику" !
Допускаю, что при наличие таких силовых команд интереснее будет
противоборство в нашем однообразном первенстве! Главное не
утратить запал,заряд на игру,на результат в последствии,чего и пожелаю!!! ( ...Я люблю "Атлетико" за это,кстати!)
Capral
Capral
16 декабря в 18:08
По большому счету результаты Балтики можно назвать не только хорошими, но даже отличными. Вопросы остаются только к интенсивности игры, и на сколько долго, такого футбола хватит...
shur
shur
16 декабря в 18:08
"....войти в десятку лучших команд, однако главный тренер футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев предложил войти в пятерку ! " ...А затем на развалинах часовни....
