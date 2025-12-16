Глава Калининградской области назвал результаты «Балтики» хорошими

1765896148

16 декабря 2025, 17:42

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал пятое место футбольного клуба «Балтика» в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) хорошим результатом.

«Клуб „Балтика“ дает серьезные результаты. Мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате. Я считаю, что результаты очень хорошие, болельщики тоже довольны, судя по посещаемости. Меня коллеги, друзья поздравляют со всей страны, с каждым разом все больше и больше. Я точно понимаю, что болельщиков „Балтики“ становится больше не только в Калининградской области, но и вообще в России», — сказал Беспрозванных.

Он отметил, что в начале сезона власти региона ставили задачу-минимум — войти в десятку лучших команд, однако главный тренер футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев предложил войти в пятерку и по итогам первой половины сезона с этим успешно справляется.

Беспрозванных добавил, что в бюджете Калининградской области предусмотрена постоянно действующая программа поддержки команды «Балтика». На 2026 год по ней предусмотрено финансирование в размере около 72 млн рублей.