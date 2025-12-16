Top.Mail.Ru
Сёмин рассказал, каким был Симонян в качестве тренера

16 декабря 2025, 13:39

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что Никита Симонян никогда не повышал голос на игроков и всегда соблюдал кодекс тренерской чести. Комментарий специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

В 1965 году Семин перешел в московский «Спартак» по приглашению Симоняна и выступал за клуб несколько лет.

«Если футболисты говорят о тренере, что им за него хочется биться, то выше оценки быть не может. Так вот, с какой бы командой Никита Павлович ни работал, о нем говорили только так. И прежде всего потому, что он уважал своих игроков, жил их проблемами, возникавшими не только на поле, но и в жизни. Он никогда не повышал голос, не срывался, а всегда говорил ясно и понятно, донося до нас свои требования. А еще никогда не слышал от него критики в адрес тренера соперников. Никогда! Соблюдал кодекс тренерской чести на высочайшем уровне», — сказал Семин.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Он был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).

