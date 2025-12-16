Карпин назвал футболиста ПСЖ Витинью лучшим игроком по итогам 2025 года

1765913293

16 декабря 2025, 22:28

Главный тренер сборной России поставил португальского полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» на первое место в голосовании за звание лучшего футболиста 2025 года по версии Международной федерации футбола ( ФИФА ). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА .

Церемония вручения премии прошла во вторник в Дохе, лучшим игроком по итогам года был признан нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле. На второе место Карпин поставил французского нападающего испанского «Реала» , на третью строчку тренер поставил Дембеле.

Полузащитник сборной России , голосовавший в качестве капитана национальной команды, поставил на первое место Мбаппе, на второе — нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, на третье — Дембеле.