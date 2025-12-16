Top.Mail.Ru
Карпин назвал футболиста ПСЖ Витинью лучшим игроком по итогам 2025 года

16 декабря 2025, 22:28

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поставил португальского полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» Витинью на первое место в голосовании за звание лучшего футболиста 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Церемония вручения премии прошла во вторник в Дохе, лучшим игроком по итогам года был признан нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле. На второе место Карпин поставил французского нападающего испанского «Реала» Килиана Мбаппе, на третью строчку тренер поставил Дембеле.

Полузащитник сборной России Александр Головин, голосовавший в качестве капитана национальной команды, поставил на первое место Мбаппе, на второе — нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, на третье — Дембеле.

Награду лучшему тренеру года выиграл наставник ПСЖ испанец Луис Энрике. Карпин расположил первую тройку следующим образом: Энрике, Микель Артета («Арсенал») и Ханс-Дитер Флик («Барселона»). Головин поставил на первое место Энрике, также в тройку он включил Арне Слота («Ливерпуль») и Артету.

Ruslik1982
Ruslik1982
17 декабря в 13:50
по голосованию Головина можно понять, что думать это не его конек
112910415
112910415
17 декабря в 08:56
а не продаётся ?
Alex_67
Alex_67
17 декабря в 05:22
Опросы проводятся, чтобы узнать все мнения. А у Карпина оно именно такое.
CCCP1922
CCCP1922
17 декабря в 00:25
Карпин имеет на это право, пока
Vilar
Vilar
17 декабря в 00:15
А Витинья включил Карпина в тройку.))
Bad Listener
Bad Listener
16 декабря в 23:21, ред.
Мы поняли, Валера с ФИФА не согласен. Я отчасти тоже, я не согласен что награду вообще стоило кому то давать. Надо завести практику никого не награждать если награждать то собственно и некого. Это было бы хотя бы поучительно и главное честно - ни у кого не создавалось бы иллюзий на счёт чьего-то мастерства, особенно собственного.
shur
shur ответ Grizly88 (раскрыть)
16 декабря в 23:18
...да вот Бро, щас бы услышать Иванов,Петров,Сидоров полтишок
на грудь из холодильничка, огурчик солёненький,хлебушка бородинского....тьфу ты,понесло меня!!!
Grizly88
Grizly88
16 декабря в 23:17
1. Дембеле
2. Рафинья
3. Ямаль
4. Витинья
5. Педри
ABir
ABir
16 декабря в 23:15
Карпин ошибся: лучший не Витиньо, а Дембеле.
Grizly88
Grizly88
16 декабря в 23:14
Реалу явно не хватает такого игрока как Витинья
Grizly88
Grizly88
16 декабря в 23:12
Витинья Рафинья много их
Groboyd
Groboyd
16 декабря в 23:04
Витинья это мозг команды. Таких игроков, к сожалению, часто обходят стороной награды.
Что вообще в списке делает Артета??? Чего он добился в прошлом сезоне?
25процентный клоун
25процентный клоун
16 декабря в 23:01
Видели мы Витинью в провальных матчах, пустое.
Рафинья показал космос
Capral
Capral
16 декабря в 22:55
Правильно Валера сказал, поддерживаю.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 декабря в 22:54, ред.
Сразу видно, что Валера ЛЧ смотрит... Однако, Флика я бы поставил перед Артетой..., несмотря на его офсайдные ловушки.))
Варвар7
Варвар7
16 декабря в 22:46
Ну Валера так видит - имеет право...
