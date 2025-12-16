Карпин назвал футболиста ПСЖ Витинью лучшим игроком по итогам 2025 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поставил португальского полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» Витинью на первое место в голосовании за звание лучшего футболиста 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Церемония вручения премии прошла во вторник в Дохе, лучшим игроком по итогам года был признан нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле. На второе место Карпин поставил французского нападающего испанского «Реала» Килиана Мбаппе, на третью строчку тренер поставил Дембеле.
Полузащитник сборной России Александр Головин, голосовавший в качестве капитана национальной команды, поставил на первое место Мбаппе, на второе — нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, на третье — Дембеле.
Награду лучшему тренеру года выиграл наставник ПСЖ испанец Луис Энрике. Карпин расположил первую тройку следующим образом: Энрике, Микель Артета («Арсенал») и Ханс-Дитер Флик («Барселона»). Головин поставил на первое место Энрике, также в тройку он включил Арне Слота («Ливерпуль») и Артету.