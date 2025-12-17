Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Кубок 2025/2026

«Барселона» обыграла «Гвадалахару» в матче Кубка Испании

17 декабря 2025, 01:25
ГвадалахараЛоготип футбольный клуб Гвадалахара0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче Кубка Испании встречались «Гвадалахара» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Кристенсен (77'), Рэшфорд (90').

Подписывайся в ВК
Все новости
«Челси» переиграл «Кардифф» и вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги
17 декабря
«Манчестер Юнайтед» сыграл 4:4 с «Борнмутом» в АПЛ
16 декабря
«Рома» обыграла «Комо» в матче чемпионата Италии
16 декабря
«Реал» одолел «Алавес»
15 декабря
«Ювентус» победил «Болонью»
15 декабря
«Интер» одержал победу над «Дженоа»
14 декабря
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Grizly88 (раскрыть)
17 декабря в 17:15
Руками нельзя играть!) Головой и ногами можно!
Брулин
Брулин
17 декабря в 16:47
Надо отдать должное игрокам Гвадалахары - они бились вчера будто за весь третий дивизион. В одном из эпизодов, когда кто-то из игроков наносил удар в пределах штрафной, сразу 3 игрока кинулись под удар.
ariec93
ariec93 ответ CCCP1922 (раскрыть)
17 декабря в 13:45, ред.
Ну так всем составом в своей штрафной сидели. сб. России так с Испанией до пенальти удалось отсидеть.
Drosmo
Drosmo ответ CCCP1922 (раскрыть)
17 декабря в 11:30
Да, если бы не знал, что это испанский клуб, то по одному названию с уверенностью сказал бы, что это команда из Южной Америки. Где-то из Венесуэлы или Колумбии.
Drosmo
Drosmo ответ Alex_67 (раскрыть)
17 декабря в 11:26
Вообще-то Ямаль отыграл весь матч, от первой до последней минуты.
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
17 декабря в 10:28
..ну для кого то "Сам", а кому пацан ещё ,но безусловно
одарённый...!!!
Alex_67
Alex_67
17 декабря в 09:23
У Барселоны сам Ямаль сидел на лавочке. Вышел в самом конце, видимо ради своей статистики...
CCCP1922
CCCP1922
17 декабря в 09:18
Хозяева держались до 77-й минуты — не каждому такое удаётся в матче с Барселоной. А ведь этот клуб даже не из Сегунды. Зато название у команды очень красивое..
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
17 декабря в 08:57
Думали малой кровью взять. Да и состав далёк от основного вроде
КЭТиК
КЭТиК
17 декабря в 08:54
Пришлось Рэшфоду напрячься под конец.
Шуня771
Шуня771 ответ Шуня771 (раскрыть)
17 декабря в 08:42
Доброе утро!

Спасибо за ответ, всё предельно понятно.
shlomo2
shlomo2
17 декабря в 08:41
Не впечатлила игра Барсы... играли как будто бы необязательный матч
dab4ta97hqne
dab4ta97hqne
17 декабря в 07:39
Победа от Барсы малыми усилиями,в конце правда пришлось напрячься
sv_1969
sv_1969
17 декабря в 06:55
В Барселоне пришлось изрядно помучиться в этом матче
112910415
112910415
17 декабря в 05:36
хозяева сопротивлялись героически !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
17 декабря в 03:15
Остался матч с Вильярреаалом, и на каникулы))) игрокам нужен отдых.
Grizly88
Grizly88
17 декабря в 02:57
С победой Барселону все ваших руках
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
17 декабря в 02:32
Что именно непонятно касательно этого вопроса?
Drosmo
Drosmo
17 декабря в 01:54, ред.
Неожиданно очень непростой и энергозатратный матч выдался для "сине-гранатовых". Скромная, но гордая "Гвадалахара" показала просто неимоверную стойкость, мужество и железную дисциплину.

Это, конечно, была игра с практически односторонним движением, но дисциплинированности игроков "Гвадалахары" можно позавидовать. Ямаля закрыли полностью, штрафную практически зацементировали, перед одним игроком Барсы всегда вырастало два-три игрока противника. Да и забить "блаугранос" частично помог рикошет.

И только после забитого гола, у Барсы появилось пространство на поле, так как отсиживаться в обороне "Гвадалахаре" больше не имело смысла и они ринулись в атаку, да так ринулись, что Барса сама чуть пару раз не пропустила за какие-то минут 10-15.

В общем, Барса ожидаемо проходит дальше. Ну а болельщики скромной "Гвадалахары", несмотря на поражение, имеют полное право и все основания гордится своей командой.
Capral
Capral
17 декабря в 01:44, ред.
Очередная, мало выразительная игра Барселоны. Долго мучились, с командой из низшей лиги, пытались малой кровью победить, сами могли пропустить, позволяя сопернику остро контратаковать, но всё-таки додавили.

Ямаль - бледная тень себя самого прошлого сезона. Один голевой пас на Решфорда, который, кстати сказать, если не считать забитого мяча, провёл очередной унылый матч...

Можно, конечно, списать неинтересный футбол Барсы на экспериментальный состав, но, положа руку на сердце, и в полном составе игры команды в этом сезоне зрелищностью не балуют. Много ошибок у каталонцев в центре поля, не всегда внимательны в своей штрафной, а в атаке много стереотипов и повседневности.

Вообщем, Барсу с победой, но в этом сезоне, знаков вопроса становится всё больше, с каждой игрой.
Варвар7
Варвар7
17 декабря в 01:34
Барса всё же дожала в конце матча...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 