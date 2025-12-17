«Барселона» обыграла «Гвадалахару» в матче Кубка Испании

В матче Кубка Испании встречались «Гвадалахара» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Кристенсен (77'), Рэшфорд (90').
Ямаль - бледная тень себя самого прошлого сезона. Один голевой пас на Решфорда, который, кстати сказать, если не считать забитого мяча, провёл очередной унылый матч...
Можно, конечно, списать неинтересный футбол Барсы на экспериментальный состав, но, положа руку на сердце, и в полном составе игры команды в этом сезоне зрелищностью не балуют. Много ошибок у каталонцев в центре поля, не всегда внимательны в своей штрафной, а в атаке много стереотипов и повседневности.
Вообщем, Барсу с победой, но в этом сезоне, знаков вопроса становится всё больше, с каждой игрой.
Это, конечно, была игра с практически односторонним движением, но дисциплинированности игроков "Гвадалахары" можно позавидовать. Ямаля закрыли полностью, штрафную практически зацементировали, перед одним игроком Барсы всегда вырастало два-три игрока противника. Да и забить "блаугранос" частично помог рикошет.
И только после забитого гола, у Барсы появилось пространство на поле, так как отсиживаться в обороне "Гвадалахаре" больше не имело смысла и они ринулись в атаку, да так ринулись, что Барса сама чуть пару раз не пропустила за какие-то минут 10-15.
В общем, Барса ожидаемо проходит дальше. Ну а болельщики скромной "Гвадалахары", несмотря на поражение, имеют полное право и все основания гордится своей командой.
