Кузнецов рассказал о состоянии бывшего футболиста ЦСКА Алдонина

16 декабря 2025, 13:40

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин не прекращает заниматься спортом, несмотря на химиотерапию и операции. Об этом рассказал чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов.

Алдонин страдает от тяжелого заболевания. Как стало известно ранее, бывшему футболисту диагностировали рак желудка. 15 декабря в Москве прошел благотворительный футбольный турнир в его поддержку.

«Последний раз я видел Евгения летом. Мы, ветераны ЦСКА, периодически видимся. Сейчас у него проходит химиотерапия, были сделаны операции. В последнем видео, которое я видел от нашего общего товарища, Евгений уже играл в бадминтон. Его нужно знать, он неугомонный, — сказал Кузнецов. — В последнее время, перед болезнью, он много играл в падел и даже поучаствовал в Медиалиге, хотя ему уже за сорок. Это человек, который не останавливается. Он — настоящий спортсмен, фанатик своего дела».

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского «Ротора», после ухода из армейского клуба играл за саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.

Palex
Palex ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 23:44
Да да конечно. Это я случайно написал.
Capral
Capral ответ a-league (раскрыть)
16 декабря в 15:49
Конечно, Вы правы. Но дело в том, что онкология всегда наиболее опасна в молодом возрасте, когда клетки энергично растут, в этом и "привлекательность" для рака. Но разная онкология по разному развивается. К примеру, рак простаты, практически исключен в молодом возрасте, но наиболее распространен в пожилом, когда начинаются изменения в простате. А что касается ковида, то в этом вопросе, как мне кажется, больше навредили прививки от ковида, чем сам ковид. Именно они и понизили иммунитет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Palex (раскрыть)
16 декабря в 15:02
Койву 51 год.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Palex (раскрыть)
16 декабря в 14:53
Рак раку - рознь.
Я не думаю, чтобы после полосовой операции (где заживление э2миса и органа растягивается на месяцы), Койву ходил в бассейн и тренажерку.
Palex
Palex ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 14:38
Чуть выше я ответил
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Palex (раскрыть)
16 декабря в 14:36, ред.
Как знать, как знать... Если рядом есть друзья и родственники, какого х.... они ему в бадминтон позволяют играть ?

Иногда и дельный совет со стороны много чего значит, тем более тогда, когда такие недалёкие родственники рядом.
Palex
Palex ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 14:33
Согласен. Более того, надо перестать мусировать эту тему на всеобщее обозрение. Есть родственники, есть друзья, которым может и не к чему эти интервью. Пусть человек спокойно, в своем семейном очаге , борется с этой чертовой болезнью.
shur
shur
16 декабря в 14:30
...поживём,увидем,однако,держаться!!!
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 декабря в 14:29
"...не так страшён чёрт,как его малюют ...???!!! "....это так теперь
называется ? Не корректноая информация, одно разочарование,вроде бы взрослые люди,думать надо прежде чем
ответственно заявлять!!!
a-league
a-league
16 декабря в 14:26, ред.
Благодаря КОВИДу, уничтожающему иммунитет, рак сейчас очень сильно помолодел. Здоровья человеку
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 декабря в 14:21, ред.
Надеюсь Кузнецову хватило ума, чтоб сказать Алдонину о необходимости срочного прекращения нагрузок после таких дел..., когда иммунка организма ослаблена донельзя.

P.S. В бадминтон он играет после операции ... Это полный п...ц, конечно. (facepalm)
