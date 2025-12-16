Кузнецов рассказал о состоянии бывшего футболиста ЦСКА Алдонина

1765881656

16 декабря 2025, 13:40

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА не прекращает заниматься спортом, несмотря на химиотерапию и операции. Об этом рассказал чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА .

Алдонин страдает от тяжелого заболевания. Как стало известно ранее, бывшему футболисту диагностировали рак желудка. 15 декабря в Москве прошел благотворительный футбольный турнир в его поддержку.

«Последний раз я видел Евгения летом. Мы, ветераны ЦСКА , периодически видимся. Сейчас у него проходит химиотерапия, были сделаны операции. В последнем видео, которое я видел от нашего общего товарища, Евгений уже играл в бадминтон. Его нужно знать, он неугомонный, — сказал Кузнецов. — В последнее время, перед болезнью, он много играл в падел и даже поучаствовал в Медиалиге, хотя ему уже за сорок. Это человек, который не останавливается. Он — настоящий спортсмен, фанатик своего дела».

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА . Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.