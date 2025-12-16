Top.Mail.Ru
«Ботафого» должен «Зениту» около €3 млн за трансфер Артура — портал

16 декабря 2025, 23:04

У бразильского «Ботафого» возникла задолженность перед петербургским футбольным клубом «Зенит» в размере 20 млн бразильских реалов (€3,1 млн) за трансфер полузащитника Артура. Об этом сообщает портал Globo.

В бразильском клубе отмечают, что задержки выплат связаны с санкциями. Уточняется, что «Ботафого» рассматривает продажу игрока. Переход из «Зенита» в бразильскую команду состоялся в январе этого года.

Артуру 27 лет, он выступал за «Зенит» с января 2024 года. В составе команды он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.

Все комментарии
112910415
112910415
17 декабря в 08:53
не беда, игроками отдадут ! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 декабря в 06:51
3,1 млн евро...это не около 3-х млн...это более 3-х млн...
Варвар7
Варвар7
17 декабря в 01:03
Реальный такой долг в бразильских реалах...)
Alex_67
Alex_67
17 декабря в 00:32
Зенит сам разберётся со своими должниками...
sihafazatron
sihafazatron
16 декабря в 23:34
Пусть за Семака штраф оплатят
Гость
