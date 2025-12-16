«Ботафого» должен «Зениту» около €3 млн за трансфер Артура — портал

1765915495

У бразильского «Ботафого» возникла задолженность перед петербургским футбольным клубом «Зенит» в размере 20 млн бразильских реалов (€3,1 млн) за трансфер полузащитника Артура. Об этом сообщает портал Globo.

В бразильском клубе отмечают, что задержки выплат связаны с санкциями. Уточняется, что «Ботафого» рассматривает продажу игрока. Переход из «Зенита» в бразильскую команду состоялся в январе этого года.

Артуру 27 лет, он выступал за «Зенит» с января 2024 года. В составе команды он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.