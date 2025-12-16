Нападающий ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим игроком года по версии ФИФА

1765907937

16 декабря 2025, 20:58

Французский нападающий парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» признан лучшим игроком 2025 года по версии Международной федерации футбола ( ФИФА ). Церемония вручения премии прошла в Дохе во вторник.

В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 мячей и отдал 16 голевых передач. 22 сентября Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football.

На звание лучшего игрока года также претендовали марокканец Ашраф Хакими, португальцы Нуну Мендеш и Витинья (все — ПСЖ ), англичанин Гарри Кейн («Бавария», Германия), француз Килиан Мбаппе («Реал», Испания), англичанин Коул Палмер («Челси», Англия), испанцы Педри и Ламин Ямаль, бразилец Рафинья (все — «Барселона», Испания) и египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль», Англия).

Дембеле 28 лет, он выступает за ПСЖ с 2023 года. Ранее форвард выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Франции в 2024 году, в 2025 году вместе с командой победил в Суперкубке УЕФА . Также Дембеле играл за французский «Ренн», германскую «Боруссию» из Дортмунда и испанскую «Барселону», с которой трижды стал чемпионом Испании и дважды — обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Дембеле стал победителем чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, и серебряным призером турнира 2022 года в Катаре. Также с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций 2025 года.