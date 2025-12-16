Top.Mail.Ru
Нападающий ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим игроком года по версии ФИФА

16 декабря 2025, 20:58

Французский нападающий парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения премии прошла в Дохе во вторник.

В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 мячей и отдал 16 голевых передач. 22 сентября Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football.

На звание лучшего игрока года также претендовали марокканец Ашраф Хакими, португальцы Нуну Мендеш и Витинья (все — ПСЖ), англичанин Гарри Кейн («Бавария», Германия), француз Килиан Мбаппе («Реал», Испания), англичанин Коул Палмер («Челси», Англия), испанцы Педри и Ламин Ямаль, бразилец Рафинья (все — «Барселона», Испания) и египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль», Англия).

Дембеле 28 лет, он выступает за ПСЖ с 2023 года. Ранее форвард выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Франции в 2024 году, в 2025 году вместе с командой победил в Суперкубке УЕФА. Также Дембеле играл за французский «Ренн», германскую «Боруссию» из Дортмунда и испанскую «Барселону», с которой трижды стал чемпионом Испании и дважды — обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Дембеле стал победителем чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, и серебряным призером турнира 2022 года в Катаре. Также с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций 2025 года.

Лучший футболист по версии ФИФА определяется с 1991 года. Организация самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название «Золотой мяч ФИФА». С 2016 года вручаются две награды — по версии издания и по версии ФИФА, премия Международной федерации футбола называется The Best. Дембеле впервые выиграл этот приз. Ранее лауреатами премии The Best становились португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018), поляк Роберт Левандовский (2020, 2021), аргентинец Лионель Месси (2019, 2022, 2023) и бразилец Винисиус (2024).

DXTK
DXTK
17 декабря в 22:15, ред.
Почему Рафинья не получил ни ЗМ ни награду лучшего игрока года, просто он не Роналдиньо........Да Рафинья рабочья лошадка, у него хорошая статистика, его голы часто помогали Барсе побеждать, но он не кудесник мяча....... ничего в его игре магического нету.

Скажем Ривалдо в 1999 году и Роналдиньо 2005 получали скажем ЗМ в качестве игрока Барселоны без победы в ЛЧ........В 99 году требл достался МЮ, Барса была ужасна в ЛЧ в то время, выиграли лишь титул в Ла Лиге, но это не помешало получить главную награду. В 2005 году Барселона выиграл лишь золотой дубль, вылетев на ранней стадии из ЛЧ, но ЗМ достался игроку Барселоны.........

PS А По Дембеле и так было понятно заранее что он выиграет у остальных шансов то и не было ЗМ и трбел с ПСЖ говорили сами за себя...........
Agamaga005
Agamaga005 ответ Grizly88 (раскрыть)
17 декабря в 16:56
Школьник кого-то купил? При чём здесь хайп, если голосуют игроки?
Месси на первое место поставил Дембеле, второй - Мбаппе, третий - Ямаль.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответ 112910415 (раскрыть)
17 декабря в 16:40
Это хорошо. Плохо когда струя попадает в тебя))
112910415
112910415
17 декабря в 07:30
как говорится, парень попал в струю !
CCCP1922
CCCP1922
17 декабря в 03:16
Сколько людей, столько мнений... Это говорит о том, что футбол смотрит большинство
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
17 декабря в 00:06
...бытовуха получилась, не по мне это! Ладно, давай остынем и до
завтра!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 23:59
Зачем мне слова Компани, если я сам всё вижу. А чем ты недоволен, не понимаю. Завтра поговорим, если захочешь.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 23:57
...а я знал,что ты так ответишь! Всё таки иногда по мимо своего мнения надо хоть чуть чуть к другому прислушиваться, а ты сразу не нравится в обоз! Только ты мне скажи, а что это раньше было,не от души!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 23:51
Ничего подобного не говорил, только поставил под сомнения слова Компани.
На этом всё. Не нравлюсь - не общайся.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 23:47
...хорошо агрессию и мою не компетентность....!!!
VeniaminS
VeniaminS
16 декабря в 23:43
Правильное решение,достойная кандидатура.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 23:43
А в чём ты грубость узрел и где?
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
16 декабря в 23:42
Завершителя атак в Бундесе, да и то не всегда. А где его успехи в ЛЧ? Где он был против Спортинга, где был в Лондоне? Вот поэтому я и говорю, что слова Компани- всего лишь пустые слова.
Брулин
Брулин ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 23:41
Родственники, конечно, всегда пристрастны. Но в данном случае с ней трудно не согласиться.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
16 декабря в 23:40
Возможно так!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 23:39
...слова тренера из российских источников заметь я почёркиваю,
глагол не нравится отнюдь не означает неприязнь и очевидно то что
он там забивает - капля в море! Только Минхерц,грубость для меня
неприемлема!
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 23:36
Я не слежу за Бундеслигой так как нету у Баварии конкурентов да и чемпионат скучный 😑 можно АПЛ смотреть Лалигу и Серии А
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
16 декабря в 23:35, ред.
Трампа тоже выбрали..., хоть он ничего и не выиграл.

Хотя..., как сказать, канеш...
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 23:33
Так его взяли как завершителя атаки как Лева наконечник
Groboyd
Groboyd
16 декабря в 23:32
Дембеле по делу. Можно было бы и Витиньо отдать. Хакими и Мендеш машины на флангах.
Кейн за Баварию, где стал лучшим бомбардиром, но это очень легковесно, как и Салах за АПЛ. Палмер за клубный чемпионат Мира.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 23:26
Ты не смотришь Бундес и видимо не следишь за играми Баварии в ЛЧ, поэтому и несогласен со мной. А я смотрю все матчи Баварии во всех турнирах, и вижу, что никакого прессинга у Кейна нет, моменты транжирит, вспомнить, хотябы последнюю игру с убитым аутсайдером... Но неплох в развитии атаки, что я постоянно подчеркиваю. И не приписывай мне неприязнь к Кейну. У меня есть недовольство его игрой, причем справедливое, но неприязни нет.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 23:21
...Вить ты чего,я что ли сам сочиняю ! Не нравится тебе парень,
ради Бога, в штыки то зачем...??!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 23:14
Ничего подобного нигде не читал. А мнение Компани не соответствует истине, потому что Кейн проваливает третью ЛЧ подряд. Зачем тебе Компани, если ты сам всё видишь...
Брулин
Брулин
16 декабря в 23:13
наличие Беллингема и Палмера в этой сборной - это конечно анекдот. но про Палмера я ещё могу более-менее с натяжкой допустить, ладно
shur
shur ответ Брулин (раскрыть)
16 декабря в 23:11
...ей повезло больше,чем жене Сергея Богдановича!!!
Брулин
Брулин
16 декабря в 23:09
"Несправедливо!" Жена Рафиньи репостнула запись TNT Sports после того, как вингер «Барсы» не выиграл The Best и не попал в команду года от ФИФА
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 23:08
...Компани о Кейне: «С возрастом он стал только лучше. Это огромное подспорье, когда у тебя есть топ-игрок, который хочет бегать и сражаться, как молодой»
...Компани о Кейне: «Посмотрите, как он работает без мяча, прессингует, помогает команде. Нужно много работать, чтобы достичь его уровня»... Что не так?!
Брулин
Брулин
16 декабря в 23:08
Что Рафинья вне топ 3 это просто позор.
Grizly88
Grizly88 ответ Alex_67 (раскрыть)
16 декабря в 23:04
А ведь раньше считалась статистика
25процентный клоун
25процентный клоун ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 23:00
Серьёзно? , а я думал он поддерживает таким образом
