«Акрон» намерен получить компенсацию за задержку вылета на матч с «Зенитом»

16 декабря 2025, 16:57

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» намерен получить компенсацию за задержку вылета команды на матч 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с петербургским «Зенитом». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч против «Зенита», который состоялся 6 декабря. Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0.

«Авиакомпания принесла извинения. Для нас важно, чтобы, когда мы летим чартером, мы прилетали вовремя. Если мы будем копить извинения от подрядчиков в разных сферах, мы от этого сильнее как команда не станем. Нам важно, чтобы с нами работали максимально качественно. Хотим компенсировать расходы, потому что клуб потратил дополнительные деньги. У нас есть брокер, через которого мы работаем. Наши претензии будут выставлены в адрес брокера, а он далее направит их в адрес авиакомпании. Мы понесли финансовые издержки, исчисляемые в миллионах рублей», — сказал Клюшев.

После 18 туров чемпионата страны «Акрон» набрал 21 очко, команда занимает 9-е место в турнирной таблице.