Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Акрон» намерен получить компенсацию за задержку вылета на матч с «Зенитом»

16 декабря 2025, 16:57

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» намерен получить компенсацию за задержку вылета команды на матч 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч против «Зенита», который состоялся 6 декабря. Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0.

«Авиакомпания принесла извинения. Для нас важно, чтобы, когда мы летим чартером, мы прилетали вовремя. Если мы будем копить извинения от подрядчиков в разных сферах, мы от этого сильнее как команда не станем. Нам важно, чтобы с нами работали максимально качественно. Хотим компенсировать расходы, потому что клуб потратил дополнительные деньги. У нас есть брокер, через которого мы работаем. Наши претензии будут выставлены в адрес брокера, а он далее направит их в адрес авиакомпании. Мы понесли финансовые издержки, исчисляемые в миллионах рублей», — сказал Клюшев.

После 18 туров чемпионата страны «Акрон» набрал 21 очко, команда занимает 9-е место в турнирной таблице.

Подписывайся в ВК
Все новости
Полиция задержала организатора визита Месси в Калькутту после беспорядков
13 декабря
Месси покинул стадион в Калькутте после беспорядков с участием болельщиков
13 декабря
Автобус для перевозки футболистов ПСЖ забросали камнями после матча ЛЧ
11 декабря
В Финляндии сожгли трибуну стадиона после вылета команды из элитной лиги
11 декабря
Перед матчем «Вильярреала» в Лиге чемпионов включили гимн Лиги Европы
10 декабря
Бывший футболист сборной Бельгии Де Бук умер от кровоизлияния в мозг
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
dyu4te5m384r
dyu4te5m384r
16 декабря в 23:29
Собрались проучить перевозчиков и по какой причине задержка
adekvat
adekvat
16 декабря в 21:58
Все верно, миллионы не маленькие деньги, но даже если их вернут клуб тоже сильнее не станет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 20:14, ред.
"В итоге команда прилетела в Санкт-Петербург на три часа позже"......

В эти три часа команда быстренько заселилась в отель "Emirates Palace Mandarin Oriental 5*" или "Бурдж Аль Араб 7*" которые наверняка есть в Самаре около Аэропорта...(Сутки в королевском люксе — примерно 1,5 миллиона рублей).....

Удачи господину Клюшеву в обанкрочивании Рэд Уинкс......
Будут впредь знать как приоритеты распределять....при посадке..
shlomo2
shlomo2
16 декабря в 17:46
Может в чем то они правы... если уж не было совсем форс мажорных обстоятельств..
112910415
112910415
16 декабря в 17:36
полностью адекватная реакция !
shur
shur
16 декабря в 17:28
...с одной стороны морально Акрон прав! "А с другой стороны,мы от этого сильнее как команда не станем. А как же "....И в горе и в радости..."????!!!!
Rupertt
Rupertt
16 декабря в 17:27
Команда летит на важный матч, готовится, настраивается — и тут такие проблемы с перелётом. В РПЛ каждая мелочь решает, а тут потеря времени, нервов, режима. Не удивительно, что «Акрон» хочет компенсацию — клуб реально понёс убытки, и это не только деньги, но и подготовка к игре.

Хорошо, что руководство не проглатывает это молча, а отстаивает интересы команды. Пора уже, чтобы к клубам относились профессионально, особенно когда речь идёт о чартерных рейсах. Надеюсь, такие истории станут уроком для подрядчиков, а «Акрон» сделает выводы и дальше будет только крепче — команда в этом сезоне и так приятно удивляет.
Варвар7
Варвар7
16 декабря в 17:15
Если до предела упростить суть этого спича то... - "Извините в карман не положишь"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 