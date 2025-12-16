«Акрон» намерен получить компенсацию за задержку вылета на матч с «Зенитом»

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» намерен получить компенсацию за задержку вылета команды на матч 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.
«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч против «Зенита», который состоялся 6 декабря. Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0.
«Авиакомпания принесла извинения. Для нас важно, чтобы, когда мы летим чартером, мы прилетали вовремя. Если мы будем копить извинения от подрядчиков в разных сферах, мы от этого сильнее как команда не станем. Нам важно, чтобы с нами работали максимально качественно. Хотим компенсировать расходы, потому что клуб потратил дополнительные деньги. У нас есть брокер, через которого мы работаем. Наши претензии будут выставлены в адрес брокера, а он далее направит их в адрес авиакомпании. Мы понесли финансовые издержки, исчисляемые в миллионах рублей», — сказал Клюшев.
После 18 туров чемпионата страны «Акрон» набрал 21 очко, команда занимает 9-е место в турнирной таблице.
В эти три часа команда быстренько заселилась в отель "Emirates Palace Mandarin Oriental 5*" или "Бурдж Аль Араб 7*" которые наверняка есть в Самаре около Аэропорта...(Сутки в королевском люксе — примерно 1,5 миллиона рублей).....
Удачи господину Клюшеву в обанкрочивании Рэд Уинкс......
Будут впредь знать как приоритеты распределять....при посадке..
Хорошо, что руководство не проглатывает это молча, а отстаивает интересы команды. Пора уже, чтобы к клубам относились профессионально, особенно когда речь идёт о чартерных рейсах. Надеюсь, такие истории станут уроком для подрядчиков, а «Акрон» сделает выводы и дальше будет только крепче — команда в этом сезоне и так приятно удивляет.
