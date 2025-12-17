Top.Mail.Ru
Захарян провел 66 минут на поле в матче Кубка Испании

17 декабря 2025, 01:01
ЭльденсеЛоготип футбольный клуб Эльденсе1 : 2Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Реал Сосьедад» со счетом 2:1 обыграл «Эльденсе» в матче 1/16 Кубка Испании по футболу.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Игрок получил желтую карточку и был заменен на 66-й минуте.

Соперник «Реал Сосьедад» по 1/8 финала турнира определится позднее. Команда является трехкратным обладателем Кубка Испании, последний раз клуб из Сан-Себастьяна выигрывал турнир в 2020 году.

«Эльденсе» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, лучшим результатом клуба в турнире является выход в 1/8 финала в сезоне-1986/87.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона».

cska1948
cska1948 ответ Vladimir808 (раскрыть)
18 декабря в 09:40
Совершенно верно! Не лига в первую очередь способствует развитию футболиста, а его характер.
Vladimir808
Vladimir808 ответ cska1948 (раскрыть)
18 декабря в 09:24
Я хотел подчеркнуть, что Саша не свалился вниз.
А в ЦСКА, с его дисциплиной и преданностью футболу, наверное был бы в лидерах.
cska1948
cska1948 ответ Vladimir808 (раскрыть)
17 декабря в 17:43
Головин во Франции выше головы не прыгнул. Уверен, что и в ЦСКА он играл бы не хуже, чем в Монако.
Храневец
Храневец
17 декабря в 16:40
Сам парень выбрал свой путь .Его предупреждали КУДА ????? РАНО ЕЩЕ !!!!Чем то мне напоминает Ивана Соловьева .Перешел в Зенит и пропал с поля зрения .Сейчас вроде в Брянске ,а ты куда теперь Арсен ?????
Vladimir808
Vladimir808 ответ cska1948 (раскрыть)
17 декабря в 16:31
У каждого свой путь. Головин Саша, прекрасный пример. И во французской стороне не затерялся( один из 5 лучших в клубе), и в Сборную приезжает и показывает высокий уровень. Итог: не крики журналистов, агентов, фанатов надо учитывать, а психику, интеллект, культуру того молодого игрока, который хочет за бугор. ( я спешу и многие факторы не перечислил)
Главный один- готов он жить и работать в другой стране!!!
Даже если у него с футболом все хорошо.
VeniaminS
VeniaminS
17 декабря в 13:57
Хорошо хоть отыграл без травмы.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
17 декабря в 13:15
Согласен!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
17 декабря в 13:13
Привет, Виктор!
А я против отъезда ВСЕХ наших футболистов! Если все мало-мальски приличные футболисты будут уезжать, то кто в таком случае будет повышать уровень РПЛ?
shur
shur
17 декабря в 10:12
...Нет повести печальнее на свете!
О Волжских Крыльях, трансфере
ещё мальчишки и его кардебалете!
Сейчас в "Динамо" бы феерил,
Теперь на лавочках сидит!
Надежды были на Арсена!
Похоже только чудо исцелит!!!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
17 декабря в 09:24
Привет, Володя!!!
Я был категорически против его отъезда.
Варвар7
Варвар7
17 декабря в 09:13
Не ну всё таки , какой , никакой прогресс просматривается, - хоть и результативных действий и нет, зато , что то похожее на проявление характера просматривается (жёлтая карточка)...
cska1948
cska1948
17 декабря в 09:04
Зато как все или почти все дружно кричали Арсену, чтобы он как можно скорей уезжал в Европу! Иначе он свой футбольный талант загубит в РПЛ. Ну что, довольны его "успехами" в европах? Кто у вас следующий - Батраков или Кисляк?
5m8s2etcnhys
5m8s2etcnhys
17 декабря в 08:51
Похоже теперь он глухой запасной.
112910415
112910415
17 декабря в 08:06
ошеломляющий успех !
Alex_67
Alex_67
17 декабря в 07:22
Интересно, за сколько его можно будет продать... Толку с этого человека, всё равно, не будет.
adekvat
adekvat
17 декабря в 07:08
Ни чего себе 66 минут и даже не травмировался, достижение.
Bad Listener
Bad Listener
17 декабря в 05:21
Ух, все рекорды Арсен бьёт 🥵🤯😅
Capral
Capral ответ Брулин (раскрыть)
17 декабря в 01:47
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Брулин
Брулин
17 декабря в 01:37
Бездарян
Capral
Capral
17 декабря в 01:19
Даже команда из третьего дивизиона не по зубам Арсену...
