Захарян провел 66 минут на поле в матче Кубка Испании

«Реал Сосьедад» со счетом 2:1 обыграл «Эльденсе» в матче 1/16 Кубка Испании по футболу.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Игрок получил желтую карточку и был заменен на 66-й минуте.
Соперник «Реал Сосьедад» по 1/8 финала турнира определится позднее. Команда является трехкратным обладателем Кубка Испании, последний раз клуб из Сан-Себастьяна выигрывал турнир в 2020 году.
«Эльденсе» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, лучшим результатом клуба в турнире является выход в 1/8 финала в сезоне-1986/87.
Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона».
А в ЦСКА, с его дисциплиной и преданностью футболу, наверное был бы в лидерах.
Главный один- готов он жить и работать в другой стране!!!
Даже если у него с футболом все хорошо.
А я против отъезда ВСЕХ наших футболистов! Если все мало-мальски приличные футболисты будут уезжать, то кто в таком случае будет повышать уровень РПЛ?
О Волжских Крыльях, трансфере
ещё мальчишки и его кардебалете!
Сейчас в "Динамо" бы феерил,
Теперь на лавочках сидит!
Надежды были на Арсена!
Похоже только чудо исцелит!!!
Я был категорически против его отъезда.
