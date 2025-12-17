Захарян провел 66 минут на поле в матче Кубка Испании

1765922501

17 декабря 2025, 01:01

«Реал Сосьедад» со счетом 2:1 обыграл «Эльденсе» в матче 1/16 Кубка Испании по футболу.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Игрок получил желтую карточку и был заменен на 66-й минуте.

Соперник «Реал Сосьедад» по 1/8 финала турнира определится позднее. Команда является трехкратным обладателем Кубка Испании, последний раз клуб из Сан-Себастьяна выигрывал турнир в 2020 году.

«Эльденсе» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, лучшим результатом клуба в турнире является выход в 1/8 финала в сезоне-1986/87.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона».