В 16 Меньян Мик Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 5 Ботман Свен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 99 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

З 28 Рейнилдо Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

З 6 Фонте Жозе Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 97 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 2 Челик Мехмет Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 21 Андре Бенжамин Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 66 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 24 Сумаре Бубакари Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 75

П 11 Араужо Луис Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 75

П 7 Бамба Жонатан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Н 9 Дэвид Джонатан Голевые передачи: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 88

Н 17 Йилмаз Бурак Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 1 Карнезис Орестис

З 29 Брадарич Домагой Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 2

З 3 Джало Тиаго

З 26 Пье Жереми

П 10 Иконе Жонатан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 15

П 8 Шека Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 15

П 12 Язиджи Юсуф Ударов всего: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 19

Н 22 Веа Тимоти