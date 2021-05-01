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2 : 0
завершен
01 мая 2021, 22:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 183.5 - 120.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.3
Средний возраст: 26.5 - 24.1
Средний рост: 183.1 - 180.6
Легионеров: 7 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-1-4-1
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Пьер Моруа
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Йилмаз Бурак
ассистент Дэвид Джонатан
|1:0
|13’
|Челик Мехмет
|2:0
|56’
|Челик Мехмет
|21’
|27’
|Клод Морис Алекси
|34’
|Лотомба Жордан
|Тренеру Гальтье Кристоф
|36’
|48’
|Лотомба Жордан
|Шека
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|52’
|Данилюк Флавиус
|Рони Лопеш
|70’
|Пельмар Анди
|Атал Юсеф
|70’
|Нсоки Стэнли
|Камара Хассан
|Язиджи Юсуф
|Йилмаз Бурак
|71’
|Иконе Жонатан
|Араужо Луис
|75’
|Шека
|Сумаре Бубакари
|75’
|75’
|Лис-Мелу Пьер
|Будауи Ишем
|Брадарич Домагой
|Дэвид Джонатан
|88’
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|12
|Удары по воротам
|0
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|4
|Удары в створ
|0
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|9
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|2
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|0
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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