Флик опроверг информацию о разногласиях с руководством «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик отреагировал на заявления о конфликте в клубе.
Немец опроверг слухи о внутренних разногласиях в «Барселоне» после того, как появились сообщения о том, что спортивный директор Деку оказал на него давление, чтобы он поставил в составе Ламина Ямаля после того, как тот якобы опоздал на тренировку. Считается, что Флик является сторонником того, чтобы игроки приходили на тренировку вовремя, ранее он исключил Рафинью и Маркуса Рэшфорда из стартового состава за опоздание. Выступая перед матчем Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» в субботу (18 октября), Флик раскритиковал репортеров за то, что они предположили, что в раздевалке были проблемы.
Я не знаю, откуда у вас эта информация, но, в конце концов, извините за выбор слов, но это полная чуш. Меня никогда, никогда не просили об этом. Я действительно ценю то, что они (правление) верят в мою работу. Они бы никогда не попросили меня о чем-то подобном. Итак, я могу сказать, что это чушь собачья! И если кто-то так говорит, он лжет.