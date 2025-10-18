 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

Флик опроверг информацию о разногласиях с руководством «Барселоны»

18 октября 2025, 12:51

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик отреагировал на заявления о конфликте в клубе.

Немец опроверг слухи о внутренних разногласиях в «Барселоне» после того, как появились сообщения о том, что спортивный директор Деку оказал на него давление, чтобы он поставил в составе Ламина Ямаля после того, как тот якобы опоздал на тренировку. Считается, что Флик является сторонником того, чтобы игроки приходили на тренировку вовремя, ранее он исключил Рафинью и Маркуса Рэшфорда из стартового состава за опоздание. Выступая перед матчем Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» в субботу (18 октября), Флик раскритиковал репортеров за то, что они предположили, что в раздевалке были проблемы.

Я не знаю, откуда у вас эта информация, но, в конце концов, извините за выбор слов, но это полная чуш. Меня никогда, никогда не просили об этом. Я действительно ценю то, что они (правление) верят в мою работу. Они бы никогда не попросили меня о чем-то подобном. Итак, я могу сказать, что это чушь собачья! И если кто-то так говорит, он лжет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Испанские футболисты протестуют против проведения матчей Ла Лиги в США
18 октября
Команду «Дети Памира» сняли с турнира из-за драки во время игры
17 октября
Бывший тренер «Боруссии» Д подозревается в сексуальных домогательствах
13 октября
Черчесов высказался о конфликте между Сперцяном и Ндонгом
13 октября
Свищев рассказал о работе Генпрокуратуры по высказываниям Клаудиньо
09 октября
В костромском «Спартаке» оценили слухи о незаявленных футболистах
09 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
18 октября в 16:25
Здравствуйте. Просьба проверить почту на наличие писем с кодом для получения приза.
STVA 1
STVA 1
18 октября в 14:57
Попахивает провокацией перед важным матчем!
Брулин
Брулин
18 октября в 14:38
Флик никогда не отошел бы от своих принцип, иначе будет хаос, тогда не посадишь не скамейку остальных
Alex_67
Alex_67
18 октября в 14:30
Дыма без огня не бывает. Конфликт, вероятно, есть... Мне кажется, Деку слишком увлёкся поддержкой игроков, а они этим злоупотребляют, часто в пику главному тренеру. Когда Тер Штеген устраивал демарши, надо было избавиться от него, но проблему решили урегулировать. Подозреваю, что это было решением Деку. А теперь опальный вратарь оказывает поддержку Ассоциации испанских футболистов, фактически мешает коммерческой деятельности клуба. Левандовски показывл зубы Флику, тоже спустили на тормозах. Сейчас Ямаль... Мне кажется, что Барселона растит звезду, а получается не совсем то, что они хотят. Ламин становится проблемой, а ведь ему ещё нет и двадцати?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 14:10
Обычное словоблудие, причём с обеих сторон...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
18 октября в 13:58
такие фейк новости когда скоро дерби - обычно заказ.
lotsman
lotsman
18 октября в 13:31
Румыния. Лига 2 2025/2026, 10 тур сегодня, 11:00
Опять что то не так?
Варвар7
Варвар7
18 октября в 13:13
Да вы чо - "Тишь да гладь и полное согласие"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 