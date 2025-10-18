Флик опроверг информацию о разногласиях с руководством «Барселоны»

1760781085

18 октября 2025, 12:51

Главный тренер «Барселоны» отреагировал на заявления о конфликте в клубе.

Немец опроверг слухи о внутренних разногласиях в «Барселоне» после того, как появились сообщения о том, что спортивный директор оказал на него давление, чтобы он поставил в составе после того, как тот якобы опоздал на тренировку. Считается, что Флик является сторонником того, чтобы игроки приходили на тренировку вовремя, ранее он исключил Рафинью и Маркуса Рэшфорда из стартового состава за опоздание. Выступая перед матчем Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» в субботу (18 октября), Флик раскритиковал репортеров за то, что они предположили, что в раздевалке были проблемы.