Мусаев о лимите: «Любые ограничения ни к чему хорошему не приводят»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о лимите на легионеров и его возможном ужесточении в будущем.
Не разговаривал с руководством на тему лимита. Понимаем, что это факт – скорее всего, лимит будет меняться и мы должны сделать определенные шаги. Мое мнение – любые ограничения ни к чему хорошему не приводят. Наши русские игроки должны выигрывать конкуренцию у иностранцев в честной борьбе, а не то, что у него есть паспорт и он должен играть. Мне кажется, что это не очень хорош.
Вот именно, в честной. А если вы, радеющие за лимит, не даёте русским игрокам проявить себя, то как им выигрывать конкуренцию? Вы покупаете иностранца на ту позицию, на которой русский игрок хорошо играет. Но за иностранца заплатили большие деньги и он играет на этой позиции, а русского сдвигаете на другую, где он чувствует себя не в своей тарелке и в итоге садится в запас, на скамейку. Я это не считаю честной конкуренцией.
