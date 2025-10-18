 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мусаев о лимите: «Любые ограничения ни к чему хорошему не приводят»

18 октября 2025, 10:05

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о лимите на легионеров и его возможном ужесточении в будущем.

Не разговаривал с руководством на тему лимита. Понимаем, что это факт – скорее всего, лимит будет меняться и мы должны сделать определенные шаги. Мое мнение – любые ограничения ни к чему хорошему не приводят. Наши русские игроки должны выигрывать конкуренцию у иностранцев в честной борьбе, а не то, что у него есть паспорт и он должен играть. Мне кажется, что это не очень хорош.

Подписывайся в ВК
Все новости
Черчесов оценил возможное изменение лимита на легионеров
17 октября
Дегтярев заявил, что новый лимит повлияет лишь на четыре клуба РПЛ
16 октября
Донецкий «Шахтер» намерен играть во Второй лиге чемпионата России
15 октября
Дюков оценил изменение налогов для букмекеров
15 октября
РФС и Министерство спорта продолжают диалог о лимите на легионеров
14 октября
УЕФА хочет реформировать систему отбора на Евро и чемпионат мира
12 октября
 
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
18 октября в 12:05
".....Наши русские игроки должны выигрывать конкуренцию у иностранцев в честной борьбе..........."
Вот именно, в честной. А если вы, радеющие за лимит, не даёте русским игрокам проявить себя, то как им выигрывать конкуренцию? Вы покупаете иностранца на ту позицию, на которой русский игрок хорошо играет. Но за иностранца заплатили большие деньги и он играет на этой позиции, а русского сдвигаете на другую, где он чувствует себя не в своей тарелке и в итоге садится в запас, на скамейку. Я это не считаю честной конкуренцией.
a9gkpbxjn2wb
a9gkpbxjn2wb
18 октября в 11:55
Любые ограничения кому-то выгодны.
chromage
chromage
18 октября в 11:35
Об этом первый говорил Бердыев. Что российские футболисты должны попадать на поле не из-за паспорта, а выиграв конкуренцию на тренировках и на поле.
BDA81
BDA81
18 октября в 11:03
Лимит это зло! Ни чего не измениться , только хуже будет. В принципе и так с каждым годом все хуже и хуже. Футболисты все деревянние и деревянние. Поля не видят, пас на десять метров толком отдать не могут,ударить по воротам не могут. Да и вратари тоже стали только хуже.
cska1948
cska1948 ответ Брулин (раскрыть)
18 октября в 10:42
А разве не так?
cska1948
cska1948
18 октября в 10:41
Я бы согласился с Мусаевым и Семаком, если бы они выигрывали чемпионаты не благодаря легионерам, а своим доморощенным футболистам. Если бы они нам рассказали, кто из российских футболистов вырос, играя рядом с Кордобой, Халком. Кто из российских футболистов стал их достойной сменой. Да Мусаева завтра выгонят из команды, если он вместо здорового, готового играть Кордобы выпустит на поле какого-нибудь российского мальчишку! Почему воспитанник «Зенита» Д. Круговой перешёл в ЦСКА? Да потому, что он там считался заштатным игроком замены, был на подхвате. И так ВСЕ российские футболисты на подхвате у легионеров. Когда вместо Даку в «Рубине» может выйти на поле российский футболист? Правильно! Только когда Даку не сможет выйти на поле по причине травмы. А нам тут лепят про какую-то конкуренцию. А по факту на поле выходят те, кто ДОРОГО стоят. А дорого стоят легионеры. Вон в ЦСКА уже сколько лет мучаются без центрального нападающего! А ведь в ЦСКА много лет играл Вагнер Лав! И как фамилия того российского футболиста ЦСКА, который достойно его заменил? Ну-ка, противники ужесточения лимита, назовите фамилию этого нападающего.
Брулин
Брулин
18 октября в 10:07
Зачем он так про лимитчиков. Их же надо беречь. У них же тонкая душевная организация. Им же тогда придётся придумывать какую-то другую отмазку, а не как обычно: лега купили за большие деньги, конечно тренер будет его ставить в состав
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 