Мусаев о лимите: «Любые ограничения ни к чему хорошему не приводят»

Наставник «Краснодара» высказался о лимите на легионеров и его возможном ужесточении в будущем.

Не разговаривал с руководством на тему лимита. Понимаем, что это факт – скорее всего, лимит будет меняться и мы должны сделать определенные шаги. Мое мнение – любые ограничения ни к чему хорошему не приводят. Наши русские игроки должны выигрывать конкуренцию у иностранцев в честной борьбе, а не то, что у него есть паспорт и он должен играть. Мне кажется, что это не очень хорош.