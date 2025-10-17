 
 
 
Абросимов рассудит «Локомотив» и ЦСКА

17 октября 2025, 15:57

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Российской Премьер-лиги.

18 октября (суббота)

«Пари НН» – «Акрон»: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Андрей Образко, Максим Белокур; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

19 октября (воскресенье)

«Сочи» – «Зенит»: судья – Егор Егоров

Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин» – «Балтика»: судья – Иван Сараев

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Динамо» Москва – «Ахмат»: судья – Ранэль Зияков

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Эдуард Малый.

25процентный клоун
25процентный клоун
17 октября в 21:32
Как можно на дерби поставить ноунэймов... хотя понятно как, как и в предыдущих турах
Муравьед
Муравьед ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 октября в 19:28
Динамо и Локо отбирают очки у Семака как Акрон и Невская команда на своем 4 месте.
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
17 октября в 19:20
Добрый вечер! Да, правильно. Именно то, что команды находятся на первых дву строчках, и их разделяет всего одно очко, и должно поднять градус дерби очень высоко.
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
17 октября в 19:14
Доброго Здоровья. lotsman!
С вашего позволения закончу ваш пост предложением, которое вы не дописали:
"В конце концов, играют команды с первых двух строчек турнирной таблицы."
wct5mnxu9f3r
wct5mnxu9f3r
17 октября в 19:13
    stanichnik
    stanichnik
    17 октября в 19:01
    На матче Динамо-Ахмат судья Зияков, точно не припомню такого на матчах с участием бело-синих, но если не ошибаюсь, то его ругали в каком-то из туров на старте сезона.
    shur
    shur
    17 октября в 18:36
    ...про нестабильность "Зенита" промолчу, зато уже хочется понять
    кто всё таки помощней Конь или Паровоз...????!!!!!!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    17 октября в 17:46, ред.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      17 октября в 17:24, ред.
      Ничья...
      Краснодар лидер...
      Зенит около...
      Семак забирает свои 6 очков с Динамо и Локо...на домашней арене...
      И к зимнему перерыву всё встаёт на свои места...
      Всем счастье...
      therapy
      therapy
      17 октября в 17:21
      Хорошего дерби всем, и судейства без ошибок
      5tuexqxmwa96
      5tuexqxmwa96
      17 октября в 17:17
      Какой бы судья не был, а ничья между Локомотивом и цска украсит тур.
      lotsman
      lotsman
      17 октября в 17:14, ред.
      В эти выходные ожидается жаркое и зрелищное дерби, Локомотив - Цска. Вообще московские дерби, в этом сезоне, радость для болельщиков, любящих обилие голов. В прошлом туре Динамо и Локомотив забили восемь голов. Цска и Спартак пять. Можно полагать, что на РЖД Арене снова стоит ожидать обилие голов. Обе команды играют в атаку. Локомотив лидер по забитым голам (26), третий по числу созданных голевых шансов (72) и точных ударов (70). Армейцы не так часто создают остроту, так как предпочитает действовать на контратаках, но забивают тоже регулярно (22). Скорее всего, Армейцы отдадут инициативу и будут искать свои шансы на свободном пространстве при контратаках. Локо, скорее всего, должен владеть территориальным преимуществом, но вопрос, получится ли превратить его во что-то осязаемое? Армейцы при Челестини уже не раз ловили оппонентов в эту ловушку, создавая у тех иллюзию контроля, которая разбивалась эффективными скоростными выпадами. В общем, точно будет зрелищно и интересно.
      h5uqfqtpm4qj
      h5uqfqtpm4qj
      17 октября в 16:59
      Труднее всего будет Кукуяну, спартак будет в очередной раз показывать фантастическую игру в матче с Ростовом.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      17 октября в 16:53
        Alex_67
        Alex_67
        17 октября в 16:49
        Фамилию Абросимов слышал, но в лицо не знаю. Вообще персонально судьями никогда не интересовался — не знаю, кто за кого или против кого. Если РФС выбрал, значит его квалификация действительно высокая.. А слухи, они всегда были, есть и будут. Пусть арбитры спокойно делают свою работу, а мы потом ее оценим. По возможности объективно.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ j6ymr8fdrq4m (раскрыть)
        17 октября в 16:46
        Локо главное первые 18 минут продержаться....
        Потом можно и обыгрывать армейцев....
        j6ymr8fdrq4m
        j6ymr8fdrq4m
        17 октября в 16:10
        Ничейку зафиксирует Ванюха
