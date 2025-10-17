Абросимов рассудит «Локомотив» и ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Российской Премьер-лиги.
18 октября (суббота)
«Пари НН» – «Акрон»: судья – Василий Казарцев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.
«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Андрей Образко, Максим Белокур; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.
«Спартак» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: судья – Антон Фролов
Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.
19 октября (воскресенье)
«Сочи» – «Зенит»: судья – Егор Егоров
Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.
«Рубин» – «Балтика»: судья – Иван Сараев
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Бутенко.
«Динамо» Москва – «Ахмат»: судья – Ранэль Зияков
Помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Эдуард Малый.