 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Локомотив» и ЦСКА встретятся в матче лидеров РПЛ

18 октября 2025, 00:06
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футболисты московских «Локомотива» и ЦСКА сыграют в центральном матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 19:45 мск.

Команды подходят к матчу в качестве лидеров РПЛ. ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу, «Локомотив» с 23 очками идет 2-м. Команды в третий раз сыграют в этом сезоне. Ранее ЦСКА дважды был сильнее в матчах группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (2:1; 0:0, 4:2 по пенальти).

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков ожидает футбольной красоты от матча. «Такое дерби, возможно, по звучности не „Спартак“ — „Динамо“, но по значимости в нынешней ситуации очень знаковое сегодня, один из главных матчей на повестке дня, — сказал Колосков. — Конечно, болельщики ждут много голов, красивой игры, захватывающих моментов, проявления индивидуального мастерства. Я жду футбольной красоты, результат абсолютно безразличен, а вот получить удовольствие от игры хотелось бы. ЦСКА и „Локомотив“ играют в атаку, но не думаю, что повторится результативность игр ЦСКА — „Спартак“ (3:2) и „Динамо“ — „Локомотив“ (3:5). Голы будут, но в обороне сыграют построже».

Главный вопрос перед матчем заключается в том, сможет ли сыграть за ЦСКА вратарь и капитан Игорь Акинфеев. Он получил повреждение голеностопа в матче против столичного «Спартака» (3:2), который прошел до паузы на игры сборных. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что восстановление Акинфеева идет с хорошим прогрессом, не став уточнять, сыграет ли голкипер в субботу.

Также от повреждения восстанавливается нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, под вопросом участие защитника Рамиро Ди Лусиано, а Мойзес пропустит игру из-за перебора желтых карточек. У «Локомотива» впервые с начала августа может сыграть полузащитник Сергей Пиняев. Сейчас у железнодорожников лучшим по голам является Алексей Батраков, который забил 9 голов и возглавляет список бомбардиров чемпионата. У ЦСКА сразу три игрока отметились 4 мячами — Кирилл Глебов, Данил Круговой и Иван Обляков.

В последний раз ЦСКА обыграл «Локомотив» в гостях в матче РПЛ 29 октября 2022 года, тогда встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. «Локомотив» на своем поле был сильнее ЦСКА в матче чемпионата России 27 февраля 2021 года (2:0). В этом сезоне «Локомотив» остался последней командой в РПЛ, у которой пока нет поражений.

«Краснодар» остался со Сперцяном

Также в субботу действующий чемпион России «Краснодар» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Матч начнется в 17:30 мск. Краснодарская команда с 23 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы располагаются на 12-й позиции с 10 очками.

В матче перед паузой на игры сборных «Краснодар» дома обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. Во время игры между между полузащитником и капитаном хозяев Эдуардом Сперцяном и защитником гостей Усманом Ндонгом произошла словесная перепалка. Позднее «Ахмат» потребовал провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) начал рассмотрение возможных расистских высказываний Сперцяном. Однако позднее РПЛ совместно с клубами примирила игроков, КДК РФС прекратил производство дела, оштрафовав Сперцяна на 150 тыс. рублей за оскорбительное поведение.

В одном из первых матчей дня «Пари Нижний Новгород» дома сыграет с тольяттинским «Акроном», встреча начнется в 13:00 мск. «Пари НН» впервые в сезоне РПЛ сыграет на домашней арене в Нижнем Новгороде, на «Совкомбанк-Арене» проходила реконструкция. Первый же матч на своей арене в этом сезоне нижегородцы провели 1 октября против московского «Спартака» (1:2) в кубке страны. «Акрон» с 8 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» с 6 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции.

Также в 13:00 мск «Оренбург» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Оренбуржцы проведут первый матч под руководством Ильдара Ахметзянова, он возглавил команду 10 октября, сменив на посту главного тренера команды Владимира Слишковича. «Оренбург» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 12 очками располагаются на 11-й строчке.

«Спартак» и «Ростов» с новым руководством

В другом матче дня «Спартак» дома сыграет с «Ростовом», встреча начнется в 15:15 мск. Красно-белые с 18 очками занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Ростовчане с 13 очками располагаются на 10-й позиции. В паузу на матчи сборных у клубов прошли изменения в руководстве.

6 октября Сергей Некрасов стал новым генеральным директором «Спартака». Он сменил на этому посту Олега Малышева, который работал в клубе 2,5 года. Он продолжит деятельность в совете директоров «Спартака». 15 октября пост президента «Ростова» покинул Арташес Арутюнянц, он возглавлял клуб с 2017 года. После этого генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что руководство клуба принимает меры по урегулированию ситуации с финансированием. Ранее РФС обратился к руководству и собственникам футбольного клуба с просьбой оперативно принять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон.

«Спартак» проведет последний, пятый матч без главного тренера Деяна Станковича на скамейке запасных. Ранее его отстранили от матчей на месяц из-за оскорбления судей. Исполняющим обязанности главного тренера команды был Ненад Сакич.

Программа 12-го тура завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры «Сочи» — «Зенит», «Рубин» — «Балтика» и «Динамо» (Москва) — «Ахмат».

Подписывайся в ВК
Все новости
Колосков поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и ЦСКА
17 октября
Сегодня пятью матчами стартует пятый раунд «пути регионов» Кубка России
15 октября
Сборная России сыграет с боливийцами и посвятит игру Симоняну
14 октября
В ожидании праздника: российские футболисты сыграют с командой Ирана
10 октября
Футбол — знаковая игра для Ирана. Сборная как национальное достояние
09 октября
Ожидание зрелища при полных трибунах: ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче РПЛ
05 октября
 
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 октября в 16:13
А Иван Олегович уже гонорар получил за ничью от "заинтересованных" лиц и клуба.? А я за победу любого из них , только бы не видеть самодовольного лица Лехи рязанского.
Vladimir808
Vladimir808
18 октября в 11:17
Жду красивого футбола, без травм и судейских ошибок. И пусть все будут здоровы и сегодня выйдут на поле. Акинфеев и Пиняев и другие игроки. Жду много забиты мячей:- 2:2 или 3:3!!!
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
18 октября в 09:11, ред.
Негоже Локо выделяться из общей группы баранкой в графе Поражения. Надеюсь сегодня кони помогут паровозам исправить ситуацию. ))
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 08:49
Наконец-то нормальный клубный футбол!))))
Сборные вообще не интересно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 октября в 08:12, ред.
Как и многие тут...желаю этим великолепным командам поделить очки поровну....как уже сказал Колосков...пусть игра будет красивой и голевой...а 1:1 или 12:12 - это не важно....ибо ни "Лучший тренер Сентября" ни "Миша не проигрывающий в РПЛ полгода" - не заслуживают поражения....
Равенство набранных очков в сегодняшней "встрече лидеров" будет наисправедливейшим итогом...надеюсь игроки и конечно же Иван Олегович Амбросимов из славного Санкт-Петербурга сделают всё чтоб никто не ушел с поля без набранных очков...
shlomo2
shlomo2
18 октября в 08:04
А вообще, несмотря на котировки, я не жду здесь верховой поединок и постараюсь объяснить почему. Все-таки игроки Локо и ЦСКА провели насыщенный игровой слот в сборной, подустали, так что скорости у дерби должны быть не самыми быстрыми, да и эмоций не в идеальном количестве после выплеска их в национальной команде. Плюс ответственность и цена ошибки слишком высоки. Буквально 2 недели назад в кубке вышло на 0-0 в Черкизово между командами, да и сейчас я бы не ждал ввиду выше упомянутых обстоятельств сильно верхового противостояния.... Мой прогноз Тм 2,5.
5ujuxwvaq5na
5ujuxwvaq5na
18 октября в 07:55
Результативная ничья обрадует многих зрителей.
bxbe9bhbabaw
bxbe9bhbabaw
18 октября в 07:05
Сейчас команды в хорошей форме,в упорной борьбе сыграют в ничью
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 07:05
Надеюсь, матч получится результативный...
sv_1969
sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
18 октября в 06:40
А мне кажется будет результативная ничья
STVA 1
STVA 1
18 октября в 06:38
Надеюсь будет заруба с голами
112910415
112910415
18 октября в 06:20
Предположу позиционной футбол "без ворот"
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
18 октября в 04:55, ред.
Воробьев у Локо но у нас Дивеев
пират Елизаветы
пират Елизаветы
18 октября в 04:41
Мне кажется, мы увидим открытый футбол от Локо и ЦСКА ))
Варвар7
Варвар7
18 октября в 02:51
Жду в центрального матча тура , интересную и захватывающею борьбу...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 