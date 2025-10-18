Не игравший больше месяца Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Анже»

1760774456

18 октября 2025, 11:00

Российский полузащитник вошел в заявку «Монако» на гостевой матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу против «Анже». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Последний матч за «Монако» Головин провел 31 августа, отыграв 85 минут против «Страсбура» (3:2). 7 сентября полузащитник участвовал в товарищеской игре за сборную России против команды Катара (4:1), проведя на поле все 90 минут. 18 сентября стало известно, что Головин пропустит около месяца из-за повреждения. AFP сообщало, что дополнительные обследования выявили у футболиста серьезную проблему с мышцей правого бедра. 15 октября агент игрока Александр Клюев сообщил «Спорт-Экспрессу», что россиянин вернулся к тренировкам в общей группе.

«Монако» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 13 очками, «Анже» — 17-е, набрав 5 очков. Встреча между командами пройдет в субботу. Начало игры запланировано на 20:00 мск.