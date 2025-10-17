 
 
 
Жерсон присоединился к тренировкам «Зенита»

17 октября 2025, 14:45

Полузащитнику петербургского футбольного клуба «Зенит» Жерсону стало эмоционально проще восстанавливаться после возобновления тренировок с командой. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Жерсон получил повреждение в конце августа.

«Над восстановлением он работает с большим желанием. Сейчас, конечно, эмоционально для него немножко полегче стало, потому что он присоединился к команде, работает вместе с ней. Старается, работает хорошо. И мы все с нетерпением ждем, когда он наберет оптимальные кондиции функциональные, игровые. Потому что, думаю, игрок очень качественный при работе его с мячом. Здесь нет никаких вопросов. Надо набрать ему хорошую форму, адаптироваться и помогать команде, чего он сам очень хочет. И что он и делает на футбольном поле», — сказал Семак.

28-летний бразилец перешел в «Зенит» 4 июля из бразильского «Фламенго». Полузащитник провел за петербургский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.

ZenCh1
ZenCh1
17 октября в 20:41
Кто это? Сколько их уже? С учётом арендованных, вероятно, половина Бразилии числится в Зените
u5j63f5e4rje
u5j63f5e4rje
17 октября в 17:20, ред.
Абсолютно бесполезный футболист, мало того, что со спартаковцем Соболевым играют вдесятером, с Жерсоном будут вдевятером.
h4rcnrhd46d7
h4rcnrhd46d7
17 октября в 17:04
Больше про него пишут, чем он играет.
hcy43kjy575y
hcy43kjy575y
17 октября в 16:10
Его же вроде впарить куда-то уже хотели
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 октября в 15:56
Кого же из наших он а лавку посадит? И появится ли у него стимул играть? По первым играм после приезде совсем не впечатли. Обычный грузный пешеход. Почти не бегал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 октября в 15:15
Помню превосходный Мелком тоже по началу шлангом прикидывался...
Тоже удивлялся .."Я приехал, этого недостаточно??... Ещё и играть надо??"
Ничего....потом стал одним из лучших....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 15:01
Скорее бы от него пошла какая-то польза...
Гость
