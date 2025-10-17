Жерсон присоединился к тренировкам «Зенита»

Полузащитнику петербургского футбольного клуба «Зенит» Жерсону стало эмоционально проще восстанавливаться после возобновления тренировок с командой. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Жерсон получил повреждение в конце августа.
«Над восстановлением он работает с большим желанием. Сейчас, конечно, эмоционально для него немножко полегче стало, потому что он присоединился к команде, работает вместе с ней. Старается, работает хорошо. И мы все с нетерпением ждем, когда он наберет оптимальные кондиции функциональные, игровые. Потому что, думаю, игрок очень качественный при работе его с мячом. Здесь нет никаких вопросов. Надо набрать ему хорошую форму, адаптироваться и помогать команде, чего он сам очень хочет. И что он и делает на футбольном поле», — сказал Семак.
28-летний бразилец перешел в «Зенит» 4 июля из бразильского «Фламенго». Полузащитник провел за петербургский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.
Тоже удивлялся .."Я приехал, этого недостаточно??... Ещё и играть надо??"
Ничего....потом стал одним из лучших....
