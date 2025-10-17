Женская сборная России сыграет с командой Северной Македонии

1760704100

17 октября 2025, 15:28

Основная и молодежная (до 19 лет) женские сборные России по футболу проведут по два товарищеских матча с командами Северной Македонии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Игры пройдут в Струмице 24 и 27 октября. Основная женская сборная России проведет матчи с командой Северной Македонии на стадионе «Младость», молодежная сборная России сыграет со сверстницами из Северной Македонии на стадионе спортивного комплекса «Горан Пандев».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.