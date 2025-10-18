Испанские футболисты протестуют против проведения матчей Ла Лиги в США

1760776196

18 октября 2025, 11:29

Футболисты «Эспаньола» и «Овьедо» провели акцию протеста перед началом матча 9-го тура Ла Лиги.

После стартового свистка игроки простояли без движения около 30 секунд. В этот момент в трансляции показывали не поле, а трибуны стадиона.

Таким образом футболисты выразили протест относительно проведения матча чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» в США . Испанская ассоциация игроков недовольна тем, что это решение было принято без ее согласия.

Отмечается, что все матчи 9-го тура начнутся с подобной акции.