Испанские футболисты протестуют против проведения матчей Ла Лиги в США

18 октября 2025, 11:29
Реал ОвьедоЛоготип футбольный клуб Реал Овьедо0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Футболисты «Эспаньола» и «Овьедо» провели акцию протеста перед началом матча 9-го тура Ла Лиги.

После стартового свистка игроки простояли без движения около 30 секунд. В этот момент в трансляции показывали не поле, а трибуны стадиона.

Таким образом футболисты выразили протест относительно проведения матча чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» в США. Испанская ассоциация игроков недовольна тем, что это решение было принято без ее согласия.

Отмечается, что все матчи 9-го тура начнутся с подобной акции.

lotsman
lotsman
18 октября в 13:59
На своих болельщиков им значит наплевать?
Маг_тм
Маг_тм
18 октября в 13:56
Ничего страшного, но если фанаты клуба начнут протесты, вот это уже будет большой проблемой. Матч 1 раз за две недели на родном стадионе, и то он проходит где-то в Америке. Скоро люди потеряют интерес ходить на стадионы
sv_1969
sv_1969
18 октября в 12:51
А кто их спрашивать будет? Демократия едрить твою через коромысло)))
Alex_67
Alex_67
18 октября в 12:25
Ничего эта акция протеста не даст. Повозмущаться никто не запрещает, тем более, своё возмущение они проявили молчанием. Америка хочет видеть Барселону у себя, а они не привыкли отказываться от своих целей. Тем более, что с испанским футбольным руководителем всё согласовано. Барселона тоже хочет сыграть - ей нужны деньги, много денег, ведь финансы клуба не в лучшем состоянии. Кроме того у них есть Ямаль, а его нужно кормить. А ведь Ассоциация испанских футболистов возмущается не из-за того, что матч пройдёт в США — они недовольны, что с ними не согласовали. Вероятно, получат скоро свою кость и право согласовывать... А может и без них обойдутся?
stanichnik
stanichnik
18 октября в 12:07
Коммерческие турниры с участием разных комнд, товарищеские встречи или благотворительные матчи в других странах и континентах ещё можно понять, но поединки в регулярных первенствах своих стран должны проходить дома при своих болельщиках, если нет угрозы безопасности для них, или санкционных решений за какие-либо серьёзные нарушения Регламента проведения спортивного мероприятия.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 11:56
Во-первых, не ближний свет туда лететь. Во-вторых, смена часовых поясов, акклиматизация. Кому-то может это и надо, но только не игрокам...
jxda7x9ma2v2
jxda7x9ma2v2
18 октября в 11:51
Какой-то кастрированный футбол без своих болельщиков.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
18 октября в 11:40
еще одна из причин, почему проект Суперлига вредит европейскому футболу.
команды, которые уважают своих болельщиков и родной город
не станут играть в США или в Саудовской Аравии с Китаем.
болельщик хочет пойти посмотреть матч своего любимого
Вильярреала с Барселоной на домашней арене.
человек купил в начале сезона абонемент, он заплатил взнос в казну клуба, а теперь узнает что матч пройдет в Майами...
разве это нормально?
Baggio R.
Baggio R.
18 октября в 11:36
Недовольство Эспаньола и Овьедо понятно - их самих в США никто не зовет.
