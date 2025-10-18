Испанские футболисты протестуют против проведения матчей Ла Лиги в США

Футболисты «Эспаньола» и «Овьедо» провели акцию протеста перед началом матча 9-го тура Ла Лиги.
После стартового свистка игроки простояли без движения около 30 секунд. В этот момент в трансляции показывали не поле, а трибуны стадиона.
Таким образом футболисты выразили протест относительно проведения матча чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» в США. Испанская ассоциация игроков недовольна тем, что это решение было принято без ее согласия.
Отмечается, что все матчи 9-го тура начнутся с подобной акции.