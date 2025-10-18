 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Агент: «Лукаку мог оказаться в „Реале“ в 2023 году»

18 октября 2025, 10:15

Агент Ромелу Лукаку рассказал, что тренер «Реала» Карло Анчелотти хотел подписать бельгийского нападающего до того, как клуб заполучил Килиана Мбаппе.

В интервью AS агент Федерико Пасторелло сообщил, что бывший рулевой «Реала» Анчелотти настаивал на том, чтобы клуб подписал 32-летнего Лукаку в 2023 году.

Нападающий потерял место в составе в «Челси» из-за различных проблем на поле и вне его, и Анчелотти хотел взять Лукаку в аренду. Однако «Реал Мадрид» не захотел выделять средства на такую сделку, ожидая подписания приоритетной цели — Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Пасторелло сказал:

Пусть ни один клуб на меня не обижается, но я считаю «Реал Мадрид» лучшим клубом в мире по многим причинам. Я должен быть честным и сказать, что была возможность [перейти в «Реал»], в то время, когда было неясно, куда пойдет Ромелу.

Они подумывали об усилении линии нападения, но уже были нацелены на подписание Мбаппе на следующий год и не хотели тратить деньги на аренду.

Так что, скажем так, возможность была, потому что Анчелотти она бы понравилась; он всегда высоко ценил Лукаку, но, к сожалению, она не реализовалась.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиПСЖ решил продать Сафонова зимой
18 октября
СлухиМатвей Сафонов готов покинуть ПСЖ
16 октября
СлухиНеймар предложил свои услуги топ-клубам Серии А
15 октября
Балотелли надеется вскоре найти новый клуб
13 октября
СлухиПретендент на покупку МЮ хочет привести в клуб обладателя «Золотого мяча»
12 октября
Слухи«Реал» попробует подписать Холанда, если Винисиус покинет клуб
12 октября
 
Все комментарии
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 октября в 15:35
...мало того,зачем нам игорок типа Дзюба -таран?!И хорошо,что не взяли и так впереди не всё гладко!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 10:52
Прошло 2 года, если не оказался-зачем это обсуждать?...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 