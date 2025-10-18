Агент: «Лукаку мог оказаться в „Реале“ в 2023 году»

1760771707

18 октября 2025, 10:15

Агент рассказал, что тренер «Реала» хотел подписать бельгийского нападающего до того, как клуб заполучил Килиана Мбаппе.

В интервью AS агент Федерико Пасторелло сообщил, что бывший рулевой «Реала» Анчелотти настаивал на том, чтобы клуб подписал 32-летнего Лукаку в 2023 году.

Нападающий потерял место в составе в «Челси» из-за различных проблем на поле и вне его, и Анчелотти хотел взять Лукаку в аренду. Однако «Реал Мадрид» не захотел выделять средства на такую сделку, ожидая подписания приоритетной цели — Килиана Мбаппе из ПСЖ .

Пасторелло сказал: