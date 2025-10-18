Агент: «Лукаку мог оказаться в „Реале“ в 2023 году»

Агент Ромелу Лукаку рассказал, что тренер «Реала» Карло Анчелотти хотел подписать бельгийского нападающего до того, как клуб заполучил Килиана Мбаппе.
В интервью AS агент Федерико Пасторелло сообщил, что бывший рулевой «Реала» Анчелотти настаивал на том, чтобы клуб подписал 32-летнего Лукаку в 2023 году.
Нападающий потерял место в составе в «Челси» из-за различных проблем на поле и вне его, и Анчелотти хотел взять Лукаку в аренду. Однако «Реал Мадрид» не захотел выделять средства на такую сделку, ожидая подписания приоритетной цели — Килиана Мбаппе из ПСЖ.
Пасторелло сказал:
Пусть ни один клуб на меня не обижается, но я считаю «Реал Мадрид» лучшим клубом в мире по многим причинам. Я должен быть честным и сказать, что была возможность [перейти в «Реал»], в то время, когда было неясно, куда пойдет Ромелу.
Они подумывали об усилении линии нападения, но уже были нацелены на подписание Мбаппе на следующий год и не хотели тратить деньги на аренду.
Так что, скажем так, возможность была, потому что Анчелотти она бы понравилась; он всегда высоко ценил Лукаку, но, к сожалению, она не реализовалась.