 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

30-е место в рейтинге говорит, что сборная России на верном пути — Газзаев

17 октября 2025, 17:17

Подъем сборной России на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) показывает, что национальная команда в плане развития находится на правильном пути. Такое мнение высказал заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

В опубликованном в пятницу новом рейтинге ФИФА россияне переместились с 33-го на 30-е место после товарищеских матчей с командами Ирана (2:1) и Боливии (3:0). Сборная России впервые с июня 2016 года вошла в топ-30 мирового рейтинга, при этом из-за санкций ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций российская команда не может участвовать в международных турнирах.

«То, что команда, несмотря на отсутствие международных рейтинговых матчей, находится на 30-м месте, уже важно. Что касается дальнейших перспектив, то тут говорить сложно. Важно то, что сейчас команда находится на правильном пути. Когда наша сборная будет играть с соперниками из первой десятки или двадцатки, тогда можно будет увидеть уровень притязаний на победы», — сказал Газзаев.

По его мнению, нужно поблагодарить Российский футбольный союз, который прилагает все усилия, чтобы находить спарринг-партнеров для сборной.

«К сожалению, мы пока находимся в изоляции, и проведение контрольных матчей, которые сборная играет, для нас очень важно. Я бы отметил еще и то, что сейчас появилась большая группа молодых, талантливых и очень перспективных футболистов. Видно, что выстраивается молодая и очень перспективная команда. Мы видим в этом плане работу тренерского штаба. Особенно приятна была по качеству и результату последняя игра с командой Боливии», — отметил Газзаев.

Наивысшей позицией в рейтинге ФИФА в истории сборной России было третье место, которое она занимала с 24 апреля по 3 июля 1996 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА
17 октября
Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года
17 октября
Ямаль — лучший игрок мира по созданию голевых моментов
15 октября
Назван лучший дриблер мира
15 октября
Соболев и Дзюба вошли в число лучших форвардов мира по игре головой
15 октября
Четыре российских клуба вошли в топ-100 по стоимости игроков
08 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
19 октября в 23:46
Спасибо, Дорогой, Спасибо!!!!!!! Я и держусь, и мужаюсь, потому что мне есть ради кого жить- а это главное и это очень помогает. И конечно- Ваше теплое участие и многих пользователей Соккера- НЕОЦЕНИМАЯ Поддержка, помогающая выживать!!!!!!! Но как говорится, ко всему привыкаешь. Честно скажу- я не принял этот страшный диагноз как приговор, хотя конечно, приятного мало. Но есть вещи в жизни и конечно люди, которые своим участием продлевают годы и вселяют моральную поддержку!!!!!!!
Еще раз- БЛАГОДАРЮ!!!!!!!)))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
19 октября в 23:38
Дружище держись и борись...здоровья...хотелось бы помочь дельным советом...но кто я такой чтобы советы раздавать?)...
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
19 октября в 23:21
Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!
Я же не ребенок, всё прекрасно понимаю, а кроме всего- возраст такой, когда не особо уже задумываешься о перспективе. Но всё равно- спасибо Олег, спасибо!!!!!!! Буду надеяться на лучшее.)))))))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
19 октября в 23:17
Держись!
Верь!
У меня соседка 37 лет назад перенесла и операцию и химию...
Лет восемь назад вылезло в легких - 50%% удалили и опять бесчисленное количество химии... И на этот раз выскочила, полностью...
Кризис наступил от другого, упала и сломала шейку бедра...

Так что кому как, но лучше у тех кто не унывает...

А товарищ тот вообще... Выкинули предстательную лет восемь - девять назад, прицепили какое то приспособление... Жена померла, вытянул САМ троих детей, двое НЕ ЕГО!!!
Гад пьет вместе со мною, по праздникам) И всегда улыбается.
Сталь, а не мужик. 65 будет.
Так что держись .
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
19 октября в 20:42
Привет, Олег!!!
Спасибо, Дорогой, Спасибо!!!!!!! К сожалению, в нашей семье- это частое заболевание, но мы боремся- с Божьей Помощью. Плохая хворь, неприятная, но надеяться на лучшее всегда надо, ничего больше не остается.))) Еще раз- Спасибо!!!!!!! Tебе Крепчайшего Здоровья!!!!!!!
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
19 октября в 20:12
Привет Виктор!
Короче, я что то пропустил, если вдруг прочтёшь = Здоровья тебе!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 октября в 14:56
Макс, Дорогой, я не первый год борюсь с онкологией, но сильным себя не считаю, принимаю как есть и будь что будет. Всё в руках Всевышнего. Я бы с удовольствием тоже в рюмочку заглянул, но сейчас нельзя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
19 октября в 14:51
Ты хоть и художник, но сильный. Я сильных людей за версту чую.
Сёдня воскресенье..., к своему стыду молитв не знаю, но стопку за твоё здоровье принял, а моя стопка - очень тяжелая! Поэтому всё сбудется! Давай, карабкайся, и сюда обратно! ))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 октября в 14:44
Приветище, Дружище!!!
Спасибо, Макс, спасибо Дорогой, за пожелания и добрые слова!!! Панических настроений нет, есть реалии сегодняшнего дня... Хотелось бы дожить до ЧМ26 и отметить победу, нашего с тобой любимого Томаса, но всё в руках Создателя. Будем надеяться и верить.))) А пока, проблем, больше, чем много. Конечно вернусь, какие могут быть разговоры. Обязательно, еще потележим и перетрём все футбольные темы. Но пока- занят другими, мало приятными делами.
Спасибо Дружище, что не забываешь, помнишь. Обязательно отвечу взаимностью, обязательно!!!
Будь Здоров- это главное!!!!!!! Встретимся, как всегда- на баррикадах!!!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
19 октября в 14:18
Витя, здорова. Была команда Отставить панические настроения ! )) Всё будет пучком. ЧМ 2026 будем вместе смотреть. Понял ?!
Давай не волынь и обратно к нам сюда!

Всег благ от Петли...
112910415
112910415
18 октября в 06:27
Короче, всё хорошо, а будет ещё лучше
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
18 октября в 00:39
Надо конкретно предъявлять факты, по поводу того или иного игрока или эпизода. Твои слова противоречат действительности, и кстати, твоим же изречениям, поскольку, сначала, ты говоришь, что это было в манеже ЦСКА, упрекая Газзаева в грубости, а затем утверждаешь обратное. Поэтому я призываю- сначала проверить информацию, а уж потом запускать в тираж свой комментарий, так, по крайней мере будет грамотно.
Я недавно, в общении с одним из болельщиков ЦСКА, настаивал на своей правоте по поводу В.Колотова. Но после того, как он убедительно доказал мне обратное, я публично признал мою неправоту и не стыжусь этого, хотя, мог рогом упереться в Википедию и стоять на своём.

Что касается грубости Газзаева, то я много лет выписывал "Советский спорт" и регулярно покупал "Футбол-Хоккей", занимая очередь с ночи. Неговоря о том, что не пропускал ни одного матча московского Динамо. Так вот, на моей памяти, только однажды, в 1980г., в игре против Нанта, Газзаев, на которого французы устроили настоящую охоту и всю игру его ломали, ответил грубияну, только однажды. Больше, таких случаев я не припомню, ни в его играх за Динамо, ни за Локомотив...
CCCP1922
CCCP1922 ответ Capral (раскрыть)
18 октября в 00:21
Может быть это был и не манеж, но я видел крытое спортивное сооружение из которого велась трансляция матча. Я видел сам нарушение Газзаева, после которого человек упал. Я не говорил, что Газзаев прыгал двумя ногами вперед и снес игрока, но это был умышленный фол, мне не понравился умысел. Не пойму, почему простая история вызвала такую реацию?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
18 октября в 00:01
Спасибо, Дружище!!!
Мне тоже не хватает общения с вами, со всеми!!!
Но это не на долго...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
17 октября в 23:59
...на связи,на пульсе...! ....щас прожую ,что тут ПСЖ нам выдал,смотрел последние минут двадцать,еле ушёл от Страбура...!
Спокойной ночи, Минхерц ! Нам тебя всегда не хватает!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
17 октября в 23:34, ред.
Санёк, у меня посложней будет, при всем Уважении к твоей проблеме. Но подобное твоей неприятности я имею уже много лет. Довольно популярная болячка.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
17 октября в 23:32
Да, Володя- это единственная Защита!!! А если ещё учесть бездарность немецкой медицины, то да- надеяться можно, только на Высшие Силы!!!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
17 октября в 23:20
Это и помогает! Я после кровоизлияния в мозг , когда привезли из больнички , а в ней было 17 дней реанимации и потом месяц в палате, попросил сына на сайты подписать! И вот как грится ожил с Божьей Помощью! 10 лет даже на сутки хожу! Главное не отчаиваться! Отчаяние грех! Помоги тебе Господи!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 октября в 23:16
А по другому никак!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
17 октября в 22:56
....Вить (по секрету) Я сам после операции,перегородку носа правил(общий наркоз)
10 октября! Неделя прошла,дома,пока норм"
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
17 октября в 22:54
Санёк, Рад тебя видеть, Дорогой!!!)))
Спасибо за Молитву!!! Поверь, каждый Божий День молюсь... Вчера был в Кирхе, Поклонился Создателю, поблагодарил и попросил Благословения. Надежду не теряю. Спасибо, Дорогой, еще раз!!!!!!! Как говорил один мой знакомый: "Главное не отчаиваться"!!!
До встречи, Дружище!!!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
17 октября в 22:49
Приветище, Володя!!!
Поверь мне, Дружище, стараюсь, изо всех сил...))) Зашел на пару часов на Соккер и ожил, сразу почувствовал себя счастливым!!! Новые свежие впечатления, приятные воспоминания и конечно, такие искренние и приятные пожелания Друзей!!!!!!! Обязательно вернусь, иначе и быть не может!!!!!!!
Главное- всем ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 22:48
В нынешних условиях существования сборной это неплохая тенденция.
Хорошо, что сборные соглашаются играть с опальной Россией.
Верю, всё будет хорошо!...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
17 октября в 22:47
...Витёк, как бы там не было, шлём тебе флюиды своей души, верь и всё получится...!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
17 октября в 22:43
Приветствую Виктор! Ты давай не унывай!Надеюсь у тебя все хорошо будет с Божьей Помощью !
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
17 октября в 22:27
Приветствую, Маэстро!!!
Спасибо, Дружище за тёплые слова, за надежду, спасибо!!!))) К сожалению не всё от меня зависит, но я борюсь как могу- с Божьей Помощью... Сейчас тяжелая ситуация в семье, но надеюсь её преодолеть. Спасибо Вам, Дорогой, и всем Уважаемым пользователям, за тёплое участие в моей жизни!!!!!!! Спасибо!!!!!!!)))))))
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
17 октября в 22:22
Мы не говорим о его человеческих качествах. Речь о том, что не надо искажать исторические факты и придумывать небылицы, с играми Динамо и ЦСКА в манеже ЦСКА, поскольку, таковых матчей- никогда не было. Да и грубостью на поле Газзаев не отличался. Его часто били, валили на газон, потому что справиться с таким технарем было непросто...
CCCP1922
CCCP1922
17 октября в 22:10
Газзаев уважаемый человек? А за что его уважать? За уничтожение того, что сам возвеличил? Он сделал Аланию чемпионом России и сам её уничтожил. Отделался лёгким испугом и формулировкой НЕЭФФЕКТИВНОЕ РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ! Не стоит писать с него иконы. Этот человек не заслуживает уважения. В Северной Осетии это знают.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
17 октября в 22:09
Приветствую дружище!...лучшие времена скоро наступят - как говорил О.Бендер....здоровья!... и не пропадайте надолго...этот форум уверен скучает по Вам)...
shlomo2
shlomo2
17 октября в 21:45
До 24 места, чтобы туда вернуться еще играть и играть... столько аутсайдеров можем и не найти...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 