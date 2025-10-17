Черчесов рассказал о непоследовательности судейских решений в РПЛ

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Станислав Черчесов не понимает непоследовательности судейских решений в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
«Критиковать [судейство] не буду. Но в целом стараюсь сдерживаться. У арбитров свое руководство. Единственное, чего не понимаю, — непоследовательности», — сказал Черчесов.
Черчесову 62 года, с 2016 по 2021 год он работал главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. 6 августа Черчесов возглавил «Ахмат». Последним местом работы в РПЛ до грозненской команды было московское «Динамо» в сезоне-2014/15.
А вообще Черчесов крепкий мужик, уже третьи сутки по моему интервью даёт.
