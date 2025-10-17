Черчесов рассказал о непоследовательности судейских решений в РПЛ

1760709209

17 октября 2025, 16:53

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» не понимает непоследовательности судейских решений в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Критиковать [судейство] не буду. Но в целом стараюсь сдерживаться. У арбитров свое руководство. Единственное, чего не понимаю, — непоследовательности», — сказал Черчесов.