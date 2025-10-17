 
 
 
Черчесов рассказал о непоследовательности судейских решений в РПЛ

17 октября 2025, 16:53

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Станислав Черчесов не понимает непоследовательности судейских решений в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Критиковать [судейство] не буду. Но в целом стараюсь сдерживаться. У арбитров свое руководство. Единственное, чего не понимаю, — непоследовательности», — сказал Черчесов.

Черчесову 62 года, с 2016 по 2021 год он работал главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. 6 августа Черчесов возглавил «Ахмат». Последним местом работы в РПЛ до грозненской команды было московское «Динамо» в сезоне-2014/15.

artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ wrn524e7zqj6 (раскрыть)
18 октября в 09:58
Его там в расизме чуть не обвинили, был скандал и обиды казахов на него. Замяли скандал тем, что уволили его.
Теперь же он попытался в случае со Сперцяном оправдаться заочно, обвинив того в расизме... Друзья Сперцяна ( темнокожие) были этим очень удивлены, но ... Говоря о непоследовательности судей, Черкесов имел ввиду именно этот случай. Глупый не понял до сих пор, что сболтнув о ,,расизме" в российском футболе(!!!???), он дал пищу злопыхатели нашей страны для клеветы в адрес страны.
Почему он решил, что его слово должно быть последним?
Понятно, что требовать от Черчесова многого нельзя, но и даже ему меру надо знать; он не тот тренер, который отличается особыми талантами в разных сферах деятельности человека.И смех, и грех...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
18 октября в 09:42
Мнение Черчесова очень, очень важно, ибо когда такой интеллектуал и теоретик футбола высказывается по разной тематике, к нему обязательно надо прислушиваться.
Даже если что не так и скажет, сумбурно и не очень умно, надо его выслушать и попытаться понять , хотя это и не всегда получается...
53huwaz8tsy4
53huwaz8tsy4
17 октября в 23:00
Судейские непоследовательности такие же непонятные,как комментарии от Саламыча
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
17 октября в 22:44
Да неее! Их думаю разбиваю на цитаты и нас кормят))
Варвар7
Варвар7
17 октября в 22:35
"Критиковать не буду." но на то что не понимая обязательно укажу.)))
Vilar
Vilar
17 октября в 19:58
Поражаюсь осведомлённости и проницательности Черчесова, даже классики в 19 веке не понимали нынешних футбольных арбитров:
"В его образе мыслей была очевидная непоследовательность, перелом, но это не уменьшало его энергической деятельности и, главное, не мешало ему."
Герцен А. И., Долг прежде всего, 1851г.
Bad Listener
Bad Listener
17 октября в 19:52, ред.
Саламыч может успокоиться, никто не понимает непоследовательности судейских решений. Их главная цель быть непонятными. На то она и непоследовательность чтобы не следовать никаким объяснениям. Уверен если бы была последовательность то даже Саламыч понял бы.

А вообще Черчесов крепкий мужик, уже третьи сутки по моему интервью даёт.
shlomo
shlomo
17 октября в 19:29
Саламыч как всегда в своем репертуаре.......
4ccy9tpzp9q8
4ccy9tpzp9q8
17 октября в 19:15
Последовательность судей - это когда они все помогают одной команде не вылететь из РПЛ.
112910415
112910415
17 октября в 19:13
Жизнь - боль. (
Alex_67
Alex_67
17 октября в 18:53
Это нужно обсуждать не с журналистами, а с чиновниками ЭСК.
sv_1969
sv_1969
17 октября в 17:55, ред.
Так не только у нас! Щас если на АПЛ посмотреть , так там тоже скандал на скандале! Стас как только родился))
95xx4acz5qqt
95xx4acz5qqt
17 октября в 17:11
Слишком много Черчесова стало, пока не заслужил.
wrn524e7zqj6
wrn524e7zqj6
17 октября в 17:10
А Стаська привык к последовательности - как с Казахстаном, на ноль так на ноль
