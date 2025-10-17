Ямаль перестанет раздавать бесплатные автографы

1760701295

Футболист испанской «Барселоны» больше не будет раздавать бесплатные автографы из-за подписания нового рекламного контракта. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

По информации газеты, футболист подпишет новый рекламный контракт с компанией, которая будет продавать товары с его автографами. Ямалю было поставлено условие не раздавать автографы бесплатно, чтобы цена на уникальные товары с подписью игрока не снижалась.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в четырех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.