Ямаль перестанет раздавать бесплатные автографы

17 октября 2025, 14:41

Футболист испанской «Барселоны» Ламин Ямаль больше не будет раздавать бесплатные автографы из-за подписания нового рекламного контракта. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

По информации газеты, футболист подпишет новый рекламный контракт с компанией, которая будет продавать товары с его автографами. Ямалю было поставлено условие не раздавать автографы бесплатно, чтобы цена на уникальные товары с подписью игрока не снижалась.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в четырех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Agamaga005
Agamaga005 ответ R. Carlos (раскрыть)
18 октября в 19:36
Я никого не задеваю, если человек сам не ищет повод обидеться.
На ветке всегда половина коментов около того... Это норма. На ветке Реала разговоры идут про Барселону и наоборот.
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga005 (раскрыть)
18 октября в 17:41
Так новость же не про Роналду )))?
Ты получается не новости обсуждаешь а ищешь как бы других пользователей задеть
?
При чем тут Роналду ?))
Agamaga005
Agamaga005 ответ R. Carlos (раскрыть)
18 октября в 11:36
С фанатом Роналду да.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
18 октября в 11:35
Вроде есть права на образ игрока, Реал имеет свой процент. Про платные автографы - это новшество. Если зайдёт, то в больших клубах со звездами будут заключать подобные контракты.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga005 (раскрыть)
18 октября в 09:44
Надеюсь в Реале до такого бреда не дойдут.
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga005 (раскрыть)
18 октября в 07:19
Ну как же без упоминания Роналду да ?)))
jRest
jRest
18 октября в 05:49
Да нет здесь проблемы никакой. От контрактных денег глупо отказываться, поэтому там, где пунктом контракта запрещено оставлять автограф, он может просто смайлик рисовать или что-то подобное. И потом ещё неизвестно, что будет дороже стоить - его автограф по контракту или эксклюзивная каракуля в блокноте фаната.
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 октября в 22:38
Ахаахах. Ямаль проснулся - стоимость 5 евро.
Ямаль на тренировке - 7 евро.
Ямаль после матча, в котором отметился голом - 13 евро.
Брулин
Брулин
17 октября в 22:08
дело Ямаля, конечно, но как-то некрасиво выглядит
тебе денег и так хорошо платят и клуб, и рекламодатели, всё мало что-ли, уж простым то болельщикам можно автографы дать за бесплатно, это всегда входило в негласные обязанности звезды
но всё уже пытаются монетизировать, жлобство какое-то)
Futurista
Futurista
17 октября в 21:18
- Дядь, дай автограф, а? Дяденька, дай автограф, я тебе говорю...
- Может тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
17 октября в 21:16, ред.
"Ямальграф и точка"...
С главным филиалом в Ямале-Ненецком округе....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 октября в 21:12
Ямальграф шоп)...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
17 октября в 21:02
Уже Неймару такое не снилось, я молчу про Рона или Месси на пике формы
Ice van Reed
Ice van Reed
17 октября в 21:01
Зазвездился, играет до крестов, затем желающих толпа сократится,, а после 2-х в Испании любят ломать людей, даром будут не нужны
астраханец
астраханец
17 октября в 20:54
Какой же об**дак вырос. Хотя вообще куда ни глянь любой избалованный деньгами талант сразу становится мерзотой.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Шишанутый (раскрыть)
17 октября в 20:41
Ямаль на продаже своего автографа заработает больше Роналду 😀 вот откуда это недовольство.
Раньше никто не додумался или не предлагали.
sv_1969
sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
17 октября в 20:40
Я не одной инфы не видел что кому то предлагали такой контракт! Я написал что мог и не подписывать кстати!
Agamaga005
Agamaga005 ответ A.S.A (раскрыть)
17 октября в 20:36
Тут даже нечего спорить. Он не феномен и не вундеркинд.
Явление в футболе?.... Просто повезло оказаться в Барселоне, просто повезло, что на него обратили внимание. Нет, не так.
Травмы, смотря какие. Для своих лет сделал уже много, поэтому он на "хайпе". Нравится кому-то или нет, рынок диктует свои условия. И его папаша, агент не первый, кто старается для своего клиента выжать максимум из спонсоров. Так было всегда!
liverpool-today
liverpool-today
17 октября в 20:25
Здравствуй контракт, прощай величие. Очень жаль, что из-за такого мы ещё долго не увидим новую дуэль двух великих. Ещё печальнее что такие как Рональдиньо рождаются только раз в сто лет
Шишанутый
Шишанутый ответ sv_1969 (раскрыть)
17 октября в 20:16
Раз под писал такой контракт значит он согласен с этим. Почему то другие игроки не пишут такие контракты а уважают своих фанатов. С Ямалем давно уже все понятно он зазнался.
Lobo77
Lobo77
17 октября в 20:01
Не с того начинает паренек.
A.S.A
A.S.A ответ Agamaga005 (раскрыть)
17 октября в 19:54
Вы знаете, можно спорить и доказывать что-то друг другу и всё такое, но Ямаль точно не феномен, и не вундеркинд! Да, для 17-ти летнего пацана, он отлично играет, но повторюсь, одна травма и карьера может полностью пойти под откос, а Фати это просто пример. Не нравится Фати, могу написать о Пато, или Бояне! Вот кстати, Кркич тоже был на волне популярности, по таланту считали чуть ли не на одном уровне с Месси, а что потом???
Ламин, просто стрельнул в нужное время, попал на волну хайпа и кайфует от происходящего, молодец, а вот агенты, родители и все окружающие, пытаются воспользоваться моментом, и срубить как можно больше выгоды, пока игрок на "волне", вот и всё!
vgm9ujn9533u
vgm9ujn9533u
17 октября в 19:54
Ему самому это на пользу не пойдет
Agamaga005
Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
17 октября в 18:55, ред.
Мы не видели контракт и условия контракта. Но больным деткам в виде исключения он ДАСТ автографы, чтоб не плевались в него. И фотки всем даст. БЕСПЛАТНО.

Как бы в Реале не пошли по пути Ямаля. Они то деньги любят не меньше остальных.
Agamaga005
Agamaga005 ответ A.S.A (раскрыть)
17 октября в 18:42
Как это Ямаль ничего не добился? Он в свои 17 лет сыграл больше 100 матчей, выиграл ЧЕ и много внутренних титулов с Барселоной, стабильно забивал и ассистировал + дважды стал лучшим молодым игроком!

Фати чего добился? Вот один где-то сказал и за ним повторяют. Таких как Фати было много в Ла Масии. Они и сейчас там есть.

Ямаль в топ-10 лучших вундеркиндов в истории футбола второй после Пеле.
arzamas
arzamas
17 октября в 18:42
Операция Ы: Дело новое, народ хочет разобраться.
arzamas
arzamas
17 октября в 18:39
Я тоже желаю продавать свои автографы. Увы, желающих купить пока нет.
Но я надежду не теряю.)
shur
shur
17 октября в 18:32
...так Он и писать, и общаться с фанатами разучится! Да и зачем ему это надо, звёздность она с большими барышами приходит!
Звонкий пони
Звонкий пони
17 октября в 18:07
это ж насколько алчным надо быть...
после платной "встречи с мамой ямаля",почти уверен,что и к этому контракту мама приложила свои руки
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 октября в 17:40
Тьфу на него.
Тьфу на него ещё раз. Это очень низко, глупо и некрасиво. Часто Роналду и Месси раздавали автографы деткам, в том числе больным детям. А этот продавать их будет. Да кому они нужны?
У меня есть автограф Гути, который был добыт. В этом интерес.
Покупать чей-то автограф никакого интереса. Это только коллекционерам, но не широкой публике
