Поттер согласился возглавить сборную Швеции

18 октября 2025, 08:36

Шведская федерация близка к тому, чтобы назначить бывшего наставника «Челси» Грэма Поттера новым главным тренером.

Англичанину предложат краткосрочный контракт до марта, чтобы сосредоточиться на борьбе за выход на чемпионат мира 2026 года.

Поттер хочет помочь стране, которая сыграла важную роль в его тренерской карьере — ранее специалист возглавлял там «Эстерсунд» с 2011 по 2018 год. Переговоры находятся на финальной стадии.

Швеция провалила отбор к ЧМ-2026 и на днях уволила Йона-Даль Томассона, но сохраняет шансы попасть на мундиаль через Лигу наций.

sv_1969
sv_1969
18 октября в 10:45
Ну что же ... В случае неудачи скажет Волн-Де-Морт виноват))
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
18 октября в 09:48
Мои соболезнования шведам)
vzxyhfa6c567
vzxyhfa6c567
18 октября в 09:27
Решение назначить Поетера довольно продуманное, стоит пожелать ему удачи!
labasy
labasy
18 октября в 09:09
Верю в Холланда
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 08:46
Нелегко ему будет... Состав добротный, а команда на последнем месте
STVA 1
STVA 1
18 октября в 08:43
Посмотрим что получится у него.
