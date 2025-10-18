Поттер согласился возглавить сборную Швеции

1760765760

18 октября 2025, 08:36

Шведская федерация близка к тому, чтобы назначить бывшего наставника «Челси» новым главным тренером.

Англичанину предложат краткосрочный контракт до марта, чтобы сосредоточиться на борьбе за выход на чемпионат мира 2026 года.

Поттер хочет помочь стране, которая сыграла важную роль в его тренерской карьере — ранее специалист возглавлял там «Эстерсунд» с 2011 по 2018 год. Переговоры находятся на финальной стадии.